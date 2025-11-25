不是復辟、而是不曾離開：揭密庫班與獨行俠的權力新秩序

日前體育權威媒體 ESPN 撰文報導一篇文章，披露達拉斯獨行俠隊在過去九個月被混亂吞噬、陷入連敗泥淖的背後真相，給外界不同的角度看待總經理去職、球隊重建秩序，以及幕後干政的複雜局勢，我們在此瞭解一下背後秘辛。

獨行俠隊11月7日在曼菲斯客場被痛宰，全隊陷入低迷，對手也是開季掙扎的球隊，未料交手結果顯示，獨行俠戰力糟到不能再糟。疲憊的球員上巴士，前往喬治城的四季旅館（Four Seasons），抵達時是東岸時間凌晨三點，原期待陣中全明星戴維斯（Anthony Davis）傷癒歸隊。未料隔日下午、對華盛頓巫師隊前幾小時突然改變，球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）最後一刻介入，暫停戴維斯的復出。

哈里森一世英明毀於唐西奇交易案，這可能是史上最愚蠢的操盤、沒有之一。 法新社

杜蒙的決定，來自球隊健康與表現總監比爾斯伯勒 （Johann Bilsborough） 建議，後者警告戴維斯若出戰會加劇傷勢，甚至引發更嚴重的連鎖傷害。實際上，這是杜蒙2023 年 12 月收購球隊多數股份以來，首次參與球隊運作。這也顯示出，他與 哈里森建立的信任關係已瓦解，上季杜蒙對哈里森高度信任，甚至讓他在未尋求任何意見的情況下，直接批准 NBA 史上最具爭議的交易——把唐西奇（Luka Dončić）送走。當時，戴維斯被評估「每日觀察」名單，顯然地哈里森的地位岌岌可危，三天後他就被解雇了。

這是相當戲劇性的轉變， 權力鬥爭、自家明星交易、爭議性球隊出售，前任老闆與其親自聘雇的總經理間，正展開一場激烈角力。杜蒙與他的籃球幕僚團隊，再次出現前老闆庫班（Mark Cuban），他試圖以新奠基石重建未來。而這人就是靠空前運氣選來的18歲狀元佛雷格（Cooper Flagg），他們獲得一次圍繞世代天才重新打造球隊的機會。現在西區排名倒數的獨行俠，據傳也會在交易截止日前將戴維斯送走。

庫班在2023年將球隊多數股權出讓後逐漸淡出權力中心，如今隨著總管哈里森出走他又回到決策班底中運籌帷幄。 路透

對仍感被背叛的球迷來說，這場風暴留下的疑問重重，許多都圍繞著前任的球隊大老闆庫班，為什麼他在這項震撼球團的決策，竟沒有比季票持有者有更大話語權？在重建過程中，他又會扮演什麼角色？ESPN訪談超過十多位球團內部人士，指庫班和哈里森一直在爭奪杜蒙的信任，11月11日早上，潛伏已久的權力戰爆發且無人倖免，一位球隊人士透露：「庫班試圖宮廷政變好幾個月了。」

回到2023年12月27日晚上，聯盟剛批准將球隊多數股權以 35 億美元出售給艾德森（Adelson） 和杜蒙家族，這價錢比庫班當年買球隊時高出十多倍。當時，庫班愉快地對媒體談這筆交易，他說：「除了我的銀行帳戶金額增加之外，其實什麼都沒改變。」庫班解釋，這些以拉斯維加斯桑德（Sands）賭場起家的新老闆，將專注於球隊商業發展，包括未來興建類似威尼斯人休閒度假中心，以及新球場的計畫，至於他個人以卸下資金壓力，不用再以「中產階級億萬富翁」的身份獨撐一支 NBA 球隊。更重要的是，即便杜蒙是球隊的正式老闆，庫班仍會掌控球隊運作，因為他保留 27% 股權。庫班承認，購買協議並沒有明確寫出這權限，但他堅稱實際運作是如此。

庫班剛售出球隊時一度以為自己還有掌控權，但實際上杜蒙卻不這麼想！ 路透

一位獨行俠隊內部人士對 ESPN 說：「那是庫班一貫的風格，只要有麥克風，就會把自己講得更重要。」隨後，庫班把球員、教練團與制服組人員召集到更衣室，傳達同樣訊息，就是「不會有任何改變，籃球決策還是我在掌控。」這番話四處流傳，也浮現了不少雜音，主要是杜蒙既然都花這麼多錢買下球隊，為什麼還讓庫班繼續掌權？幾天後，杜蒙飛抵達拉斯分別與球隊的商業部門、籃球營運部門與球員開會，在會議裡他直接回應庫班的談話：「（庫班）是我朋友，我會不時徵詢意見，但請不要搞錯！我是這支球隊的老闆，決策我來做。」此話完全打臉庫班。

這番話讓包括哈里森、總教練基德（Jason Kidd） 等感到如釋重負，因為他們對庫班的指手畫腳感到厭倦，對球員操作的干預頻繁又沒效率。從此，獨行俠隊形成權力真空，而哈里森決心要填補它，最初他的確做到了！靠兩筆神交易，一路把球隊推進 NBA 總冠軍賽，杜蒙更加信任 哈里森的籃球能力。哈里森一上任，帶來他在耐克（Nike）時的訓練方式，強調對球員、教練和員工的人際關係與服務型領導風格，這與庫班過去23年高壓且控制型的作風形成巨大反差，庫班這人重視控制權和參與感，這是個人標誌，也是自稱為球迷代言人的原因。在2023年短暫退出球隊籃球事務時，他也始終無法完全放手。

哈里森將唐西奇送到洛杉磯去交換戴維斯顯然是搞砸了！他在老闆杜蒙面前也徹底失寵進而丟掉飯碗。 美聯社

隨著哈里森的影響力增加並與新老闆同進同出，庫班感受到自己被邊緣化。所以，他試圖插手一些哈里森處理不好的事務，包括球隊戰績在唐西奇交易案後低迷時。一位離職的前辦公室成員說：「當球隊戰績好時，庫班不參與，當連敗時他又想插手！但他的參與方式，是把所有一切押在一筆可能改變一切的交易。」隨著哈里森失勢與球隊陷入混亂，庫班並未缺席，他反而開始活躍於幕後，尤其是在與杜蒙建立信任的過程，隨著他拋出更多策略與觀點，一種不是喊話、而是真正協助決策的價值，球隊氣氛開始轉變。

一位與兩人關係密切的消息人士說：「杜蒙尊重庫班的籃球知識，特別是在球隊陷入混亂之後。」11月10日對密爾瓦基公鹿隊的比賽時，杜蒙在包廂接待來訪者之際，庫班也在房間內。據一位在場人士描述，那是庫班第一次帶著手上的報告，對建隊策略提出具體且如何執行的想法，這位人士透露：「（庫班）不是開口說有個好點子，而是準備一套有說服力的架構性提案。」那一次是深度交流，也成為哈里森與杜蒙裂縫加大的關鍵點。

AD與唐西奇交易案註定會成為歷史上的懸案，兩人未來也將走向不同方向。 路透

哈里森被解雇後，杜蒙的籃球顧問團隊成形，成員包括前總管林西（Dennis Lindsey）、總教練 基德，以及再度活躍的庫班。至於佛雷格，現在是獨行俠隊未來所有的起點。獨行俠隊要圍繞這位18歲天才打造球隊，不急於追逐短期戰績，而是希望以他為核心、戰術擴建球員名單。另一方面，庫班與杜蒙的權力爭奪宣告落幕，兩人合作在新時代各司其職，一位了解庫班想法的人士說：「對庫班而言，這不是重奪控制權的問題，是關於不要讓他打造23年的球隊失去方向。」新獨行俠隊尚未找到答案，但至少現在決策較透明、平衡，不再是單一聲音主導，庫班不是復辟，而是在新架構中找到一個仍能掌舵方向的位置。