日職／一年前的超前佈署失敗 岡本和真離隊傷情擴大

聯合新聞網／ Hiyan
讀賣巨人隊岡本和真提出申請將透過入札制度挑戰大聯盟，包含洋基、芝加哥小熊、以及大都會等隊都被視為可能的落腳點。 中華職棒聯盟提供
讀賣巨人隊上週宣布主砲岡本和真提出申請將透過入札制度挑戰大聯盟。根據大聯盟官網報導，包含洋基、芝加哥小熊、以及大都會等隊都被視為可能的落腳點。

由於岡本和真一直以來多次公開表達旅美的嚮往，加上整體評價甚高，正巔峰的29歲年齡，預估將會獲得一紙相當不錯的合約，評價在另一名赴美挑戰的養樂多隊村上宗隆之上。除了攻擊能力，岡本和真自2018年成為主力之後，連續6季敲出30支全壘打以上，曾3度奪下全壘打王、2度拿下打點王，是支撐巨人打線核心之外，一壘、三壘都具有相當不錯的守備能力，分別以這兩個守位都拿過金手套獎（三壘2021、2022；一壘2024），都讓他的身價扶搖直上。

只不過如此一來，今年爭冠失利的巨人隊明年必須面臨更大的難題。雖然監督阿部慎之助表示：「戰力下滑，少了岡本拿下優勝這是最有價值的，希望朝這個目標努力！」不過巨人少了長年倚賴的四棒打者支柱，影響層面勢必不小。岡本和真本季因左手肘受傷僅出賽69場，是他自從2018年起連續7年出賽超過100場之後單季出賽最少的一季。巨人戰情陷入苦戰，最後只以第三名坐收，與優勝的阪神相差15場與岡本和真的長期缺陣有很大的關係。

巨人少了長年倚賴的岡本和真打擊支柱，影響層面勢必不小。 聯合報系資料照
岡本最後仍繳出0.327打擊率、15支全壘打、49打點的亮眼成績，正常出賽擊出30支全壘打、100分打點不是難事。而在岡本和真之外，巨人今年整季能打出雙位數全壘打的只有加盟第一年的洋將外野手卡貝吉（Trey Cabbage）17轟以及季中與軟銀交易獲得的砂川理查11轟。不過這兩名打者的破壞力以及穩定性都與岡本有差距，也不到扛真四番的等級，在這樣的情況下，巨人隊勢必只能尋求外援補強，才能填補四番這個戰力缺口。

卡貝吉（Trey Cabbage）砂川理查之外，其他的中心打線人選包括了今年出賽133場、打擊率高達0.301的內野新星泉口友汰、擊出8支全壘打的捕手岸田行倫，不過整體打線有弱化跡象，這部分要倚賴新洋砲。但這幾年日職球隊補強的洋砲，面對一直在進化的日本投手大多發揮得不理想，肯定會讓巨人球迷感到憂心。同時，這也不禁讓人想起大約一年多前，也就是去年季後，巨人極力爭取阪神四棒大山悠輔，在最後失利所造成的影響。

巨人隊勢必只能尋求外援補強，才能填補岡和真這個戰力缺口。 聯合報系資料照
巨人隊當時為了一年後岡本和真可能離隊所做的準備，積極爭取阪神的FA選手大山悠輔，開出6年24億日圓的超大型合約，比起阪神的5年20億日圓條件更佳，「超前佈署」的策略完全正確，卻在最後關頭逆轉敗，當時就有不少評論認為將牽動未來好幾年巨人、阪神兩支世仇球隊的戰力消長，如今看來的確無誤。

Hiyan

