中職／台鋼釋出張喜凱再簽黃子鵬 「樂天潛水艇」命運大不同

上禮拜三台鋼雄鷹宣布釋出張喜凱，兩天後再宣布簽下FA自由球員黃子鵬，合約內容為5年最高總值6600萬，兩大「樂天潛水艇」命運大不同。

張喜凱是下勾投手，黃子鵬採低肩側投，兩人都是頗具代表性的「潛水艇投手」，而且都出身文化大學，黃子鵬大學畢業在2017年選秀獲桃猿第7指名，張喜凱則在讀完大二後選秀，2019年選秀獲桃猿第5指名。

黃子鵬職棒起步是中繼投手，2019年勇奪中繼王，2021年轉任先發，張喜凱也在同一年進駐先發輪值，那一年黃子鵬先發22場，戰績9勝8敗、防禦率3.43，張喜凱先發15場，戰績5勝6敗、防禦率5.18，兩人先發場數高居全隊投手前3名。

2022年黃子鵬更上一層樓，不但拿下12勝3敗，更以防禦率2.33的優異成績，勇奪防禦率王，這一年張喜凱投球機制大走鐘，一、二軍總共只投3局，幾乎成了隱形人，同年底台鋼雄鷹在第1次擴編選秀指名張喜凱，黃子鵬則入選隔年經典賽國手，兩大「樂天潛水艇」分道揚鑣。

這幾年黃子鵬一職是樂天桃猿倚重的先發輪值戰力，他為樂天桃猿先發106場，戰績38勝36敗，總計投638.1局，平均每場先發可以吃下6局，吃局數能力相當出色，甚至不遜於洋投，防禦率3.38、被打擊率0.278、每局被上壘率1.30。

張喜凱兩度效力洪總麾下，都無法將天賦兌現成實戰成績，如今被釋出，前途茫茫。 台鋼雄鷹提供

張喜凱加盟台鋼雄鷹只投1場共1.2局失4分承擔敗投，效力台鋼雄鷹期間他在二軍出賽35場共投78.1局，出現多達65次四死球，防禦率4.94、被打擊率0.290、每局被上壘率1.76，總教練洪一中曾對他說重話，「如果再不加油，很快就被淘汰。」結果一語成讖。

洪一中曾任桃猿教頭，後來受訪時洪總曾透露，張喜凱是當初他特別要選進來的，原因是投球協調性佳，資質不錯，且已往下勾投手表現都不錯，例如陽介仁、陳憲章、廖于誠、吳俊億，這也是當初會挑張喜凱的原因。只是張喜凱兩度效力洪總麾下，都無法將天賦兌現成實戰成績，如今被釋出，前途茫茫。

近年這類 「潛水艇投手」極難生存，原因在於中職強力左打愈來愈多，無論是下勾投手或低肩側投都不容易生存，不只是張喜凱，包括台鋼雄鷹下勾投手陳宇宏也投得相當掙扎，一軍生涯出賽25場共投68.1局，戰績1勝6敗，防禦率5.00、被打擊率0.329，也更凸顯黃子鵬的價值。

黃子鵬加盟台鋼雄鷹，可望與左投江承諺共同撐起先發輪值，當然，黃子鵬領百萬月薪，身為全聯盟最高薪的本土投手，投球表現一定會被外界用放大鏡檢視，首先就是面對左打的被打擊率偏高，已經連續3年破3成，其次是直球均速下滑，變化球準度和尾勁就更重要了，再來就是得點圈被打擊率，2022、2023年都不到0.240，2024、2025年都破3成，最後是如果明年黃子鵬打經典賽，是否會影響一整季調整不無疑問。

黃子鵬連5年投球局數破百局，光這一點就很有價值，相信 「老虎」來到台鋼雄鷹之後能重拾身手。 聯合報系資料照

沒錯，2025年黃子鵬先發投球的防禦率高達4.43，帳面數據並不理想，但職業選手每一年的狀況本來就不一樣，豪勁在樂天桃猿末期表現糟糕，隔年轉戰台鋼雄鷹改名後勁，果然後勁十足，締造跨季22連勝的聯盟紀錄，黃子鵬連5年投球局數破百局，光這一點就很有價值，相信 「老虎」來到台鋼雄鷹之後能重拾身手。