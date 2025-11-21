重建基石變絆腳石 鵜鶘交易「胖虎」威廉森刻不容緩

2019年NBA超級狀元「胖虎」威廉森入行七年，打了六個賽季，他為紐奧良鵜鶘帶來什麼？

1、2021-2022賽季威廉森整季報銷，鵜鶘打出36勝46敗西區第八戰績，過去六年鵜第一次打進季後賽，一遊輪。

2、2023-24賽季威廉森打了70場例行賽，生涯單季最高出勤率，這也是威廉森生涯第一次打季後賽，一輪遊。

3、鵜鶘生涯六季，威廉森賽季出勤率分別是24、61、29、70、30、6場比賽，只有一季超過65場，三季在30場（最高）以下，今年出賽6場，缺陣9場。

4、2019年當鵜鶘抽中新人選秀會狀元籤，挑中當年超級新秀威廉森時，鵜鶘以為球隊快則三年翻身，慢的話五年一定可以完成重建，成為季後賽球隊，如果運氣好一點還有機會爭冠。

威廉森健康時絕對有超級球星影響力，但問題是他長期不健康。 美聯社

但今年是威廉森鵜鶘生涯第六季，威廉斯依舊受困傷病和體重，打6場傷停9場，場均21.3分，投籃命中率4成8，都是六年鵜鶘生涯最差。

5、鵜鶘開季2勝13敗，戰績西區倒數第一，聯盟倒數第二，領先巫師1勝13敗。

2019年鵜鶘選中20年一出天才球星威廉森，紐奧良整座城市歡欣鼓舞，滿滿憧憬更多夢幻。但第一年失望，威廉森只打了24場賽季就報銷，第二年失落， 威廉森勉強打了61場，鵜鶘例行賽西區第11，季後賽都沾不上邊。

沒想到2021-22年威廉森整個賽季報銷，鵜鶘在沒有威廉森情況下打出36勝46敗戰績西區第八種子，成功打進季後賽。沒有威廉森，鵜鶘打進季後賽，或許這是很重要警訊。

威廉森給人最多的印象就是坐在板凳席上，雖然鵜鶘這幾年打進過2次季後賽，但威廉森從來沒上場過。 美聯社

過去三個賽季每個人記憶應該還很清析，2022-23年威廉森只打29場，2024-25年威廉斯只打30場，鵜鶘兩季都無緣季後賽，只有2023-24年賽季威廉森打了生涯最多70場例行賽，但威廉森生涯從來沒打過季後賽，這是很特別紀錄。

2025-26賽季鵜鶘剛吞下7連敗，2勝13敗戰績西區倒數第一，威廉森對金塊一戰傷癒復出攻下13分，但鵜鶘還是118：125不敵金塊。

威廉森已經不再是鵜鶘最有主宰力球員，現在鵜鶘第一得分是得分後衛墨菲(Trey Murphy三世)，以及兩個大菜鳥中鋒奎恩(Derik Queen)、控球後衛菲爾斯(Jeremiah Fears)支撐。

鵜鶘兩個年薪3000萬美元球星後衛普爾(Jordan Poole)和墨瑞(Dejounte Murray)今年開季迄今還躺在傷兵名單。

威廉森在鵜鶘已是可有可無。 路透

美國媒體爆料，鵜鶘本周開除前教練格林，助理教練波洛格(James Borrego)暫代總教練，其實鵜鶘這今年夏天早就陷入群龍無首，無人決策沒人負責真空狀況。2025年4月就任鵜鶘籃球事裁杜馬斯(Joe Dumars)根本不管事，所有球員交易和決策都是交給底下總管負責。

爆料是真是假，無從查證，杜馬斯曾經在底特律活塞擔任超過10年總管，一手打造2004年NBA總冠軍活塞陣容，名氣、經歷、能力都應該是最合適重建球隊舵手，但杜馬斯上任半年來鵜鶘做的所有決策、交易、組織似乎都不正確。

鵜鶘今年球季面臨提早報銷危機，三大核心球星威廉森、普爾、墨瑞勢必要做出篩選和重整，甚至必須跳樓出清，才有可能找到未來出路。

鵜鶘代理教練波洛格(左)應該只是過渡期，很難再從威廉森身上開發出甚麼潛力。 路透

杜馬斯只是掛名領薪水不管事？天曉得，現在做決策的人也不會是暫代教練波洛格，威廉森己經很難打出天分和比賽統治力，帶領鵜鶘走出泥沼。

鵜鶘不缺年輕、天賦，但組織、營運、管理毫體制和文化，完全沒有NBA球隊規格和球隊文化。

杜馬斯恐怕很難再高枕無憂，鵜鶘應該很快就會有交易出清動作，交易胖虎，盤整核心陣容，重塑球隊文化和防守，鵜鶘即將開出第一槍。