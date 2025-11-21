中職／FA市場觀察：黃子鵬行情看俏 林岱安比蘇智傑更搶手

中華職棒今年有黃子鵬、蘇智傑、林岱安3人行使國內自由球員，目前去向都未明，樂天桃猿球團狀況多，加上台鋼雄鷹積極爭取，黃子鵬看來似乎是走定了，統一獅想要用複數年合約留下蘇智傑、林岱安，林岱安是少數捕手自由球員，市場上的行情比蘇智傑更好。

樂天桃猿早知黃子鵬今年會成為FA自由球員，球季中便開始洽談合約，提出4年總值5千萬元的合約，想要留住這位本土王牌投手，但黃子鵬卻不動心，仍然提出FA，想要去自由球員市場探詢自己的身價，更重要的是可以拿到更高的身價又可以離開樂天桃猿。

中職其它5隊都很缺下勾或側投類型的先發投手，黃子鵬近幾年表現穩定且能吃局數，而且幾乎沒有「差評」，大家自然對黃子鵬自然都有興趣，台鋼雄鷹傳開5年6000萬的大約爭取，平均月薪百萬元，還有可能再加碼，就看最後哪一隊最有誠意。

黃子鵬今年月薪約70萬，年薪為840萬，全額轉隊費為1050萬元，如果是轉隊費加一位球員為是630萬，的確是一筆很值得的投資，今年31歲，再投4年以上應該不是問題。

統一獅外野三帥之一的蘇智傑進入自由球員市場，加上林安可確定旅外，如果統一獅再留不住蘇智傑，外野天團就會解體，況且有林安可的轉隊費，因此統一獅更會增加力度想要留人，蘇智傑留在母隊的機率非常高。

蘇智傑年紀31歲，全額轉隊費945萬，若是加1名補償球員，轉隊費是567萬，目前傳出有多隊對蘇智傑有興趣，台鋼雄鷹及富邦悍將的隊型都需要外野手，尤其富邦悍將的外野戰力薄弱、左打強打偏少，很適合補強蘇智傑，可是蘇智傑近幾年傷勢頻傳，大大影響了球隊對他的評估。

林岱安是少數行使自由球員的捕手，之前有鄭達鴻、林宥穎、劉時豪3人，只有鄭達鴻成功轉隊，林岱安在自由球員市場比蘇智傑、黃子鵬更熱門、更搶手，很有機會成為第2位自由球員轉隊的捕手，

目前各隊都缺有好捕手，俗話說：「得好捕手得永生。」有一位好捕手比一位好投手更值得，即使林岱安已經33歲，各隊還是趨之若鶩，加上他的全額轉隊費只有540萬，被瘋搶是很自然的道理。

現有6隊裡，樂天桃猿有宋嘉翔、張閔勛、嚴宏鈞，味全龍有蔣少宏、林辰勳，看似不用再補強捕手，但好捕手不嫌多。中信兄弟只有一位主戰捕手高宇杰，林吳晉瑋替補，二軍有9位左右捕手，但能上檯面的真的不多，

富邦悍將一軍捕手有戴培峰、張進德、豊暐，但主戰蹲捕的是戴培峰，選秀進來的捕手江庭毅及張育豪還無法用，非常需要林岱安進來補強捕手戰力，還可以傳承捕手經驗。台鋼雄鷹有捕手張肇元，也很想要林岱安。統一獅今年是林岱安及陳重羽輪替，當然不願意放走林岱安。

各隊在二軍都有人數不少的年輕捕手要栽培，但都還不成氣候可以上一軍獨當一面，因此更顯得林岱安在自由球員的價值。就看市場上會給「守備型」捕手多少的身價。