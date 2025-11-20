中職／比古林睿煬的洞還難補 林安可重砲缺口誰來填？

繼去年的古林睿煬後，林安可在今年季後也確定轉戰日職西武，統一連續2年在投打兩端都失去年度MVP等級的球員，對球隊戰力有著不同程度的影響。

古林去年21場先發、125局的投球局數，都是生涯單季最高，個人首度投出10勝以上成績，更以1.33防禦率奪下防禦率王，季後力克魔鷹及隊友勝騎士獲選為年度MVP，隨後經由入札制度前進日職火腿一圓旅外夢，統一流失本土王牌，加上勝騎士轉投中信，先發投手戰力成為今年季前令人擔憂的問題。

為了克服這個問題，統一球團季前針對洋投部分做足準備，原本在陣的布雷克續留，大手筆網羅上季還在日職出賽的蒙德茲及梅賽斯2名左投，之後又陸續補進飛力獅及衛蘭德2人，再加上季末加盟的奧德銳及獅帝芬，洋投群本季總共貢獻了89場先發、約514局及38勝，比去年的先發洋投們多了130局、10勝，洋投運用得宜，把古林離開對戰績的影響減到最小，統一再度拿到上半球季的冠軍，下半季也在前段班內。

古林睿煬去年季後加盟日職火腿隊。 統一獅隊提供

相較於古林，身為進攻主力，林安可留下的火力缺口就不是那麼容易填補的，他19年加入職棒後展現強大的長打能力，除了22年球季在熱身賽因右手鉤狀骨骨折開刀，直到下半季才出賽，只打出4轟之外，其餘5個完整球季都有15轟以上，20年新人球季更以32轟、99分打點奪下全壘打及打點雙冠王，也是當年的新人王，7個球季下來的平均打擊率為2成87，打出112轟及399分打點。

今年林安可打出23轟、73分打點，連同3成18打擊率、6成03長打率及3成97上壘率，都是隊上最高，統一本季團隊全壘打數是全聯盟最多的85支，如果扣除掉林安可的貢獻，雖還是排聯盟第2名，但與其他隊伍的差距幅度就減少許多，打點數更是一下掉到倒數第2名，當然，團隊成績並不是數字加減遊戲，只不過顯示林安可對於統一的進攻非常重要。

今年打出10轟的林子豪是最有機會填補林安可離隊火力缺口的打者。 聯合報系資料照

統一陣中仍有多位極具攻擊能力的打者，如陳傑憲、林佳緯、邱智呈等人，但他們都不算是重砲型打者，事實上統一在近5年中除了林安可，就只剩下日前行使自由球員權利的蘇智傑及小將林子豪2人打出雙位數全壘打，再往前推一年到20年球季，也只多了郭阜林及陳鏞基，郭阜林已被交易至台鋼，陳鏞基年紀漸長，蘇智傑近年狀況不佳，要補上林安可長程砲火的缺口，就只剩林子豪1人較有機會了。

林子豪20年從平鎮畢業後被統一以第一指名選進，是備受期待的大砲候補，21年首個完整球季就出賽80場，接下來2個球季也都出賽70多場，雖然打擊成績不算差，但前3年總共只打出7轟，今年長打力爆發，出賽88場打出單季新高的10轟，41分打點也是最佳成績，正逐漸兌現他的長打潛力，明年如能維持今年的手感，多少能彌補學長的火力缺口；另外，明年可能是最後一季的陳鏞基，則是另一個能補上DH位置的選擇，雖然已滿42歲，不過今年仍有5轟。

林安可是近年統一長程火力最強的打者。 統一獅隊提供

不過無論是林子豪、陳鏞基或其他年輕球員，要完全補上林安可的火力缺口，甚至只有一半就好，也有很高的難度，依統一目前的本土先發戰力來看，要採用洋砲更是不可行的方案，明年統一的得分能力勢必會有相當程度的退步。