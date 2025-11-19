中職／曾仁和期待重返巔峰 獅、龍最有機會讓他再起

每到球季結束，各隊都開始進行戰力檢討，有些球隊未等到11月30日的季後契約保留球員60人名單公告，就已經陸續有消息傳出。除了統一7-ELEVEn獅於季後挑戰賽失利後，宣布釋出林益全、阮裕智等4人外，樂天桃猿則有馮健庭、曾仁和等，陸續被球團約談、通知而曝光將被不會被列入名單中。

這些已知將要面臨職棒生涯抉擇的球員中，最受矚目的除了林益全外，就屬曾登上大聯盟，回台才第5個球季的曾仁和。業餘時期靠著令人驚豔的球速、變化球和投球節奏，吸引國家隊的注意，入選世界棒球經典賽資格賽及亞洲棒球錦標賽，成為繼高英傑及陳偉殷後，第三位「跳級」成為成棒代表隊的青棒球員，當時陣中只有他沒有職棒經歷。

曾仁和曾是中華隊國手。 聯合報系資料照

如此成熟的表現，使他成為國外職棒球團關注的對象，在2013年加盟芝加哥小熊。小聯盟時期，曾仁和在潛力新秀排行中，大多可以排到前20名，還獲得為小熊農場的年度最佳投手、最佳變速球與最佳控球等多種殊榮。因此他在2017年登上大聯盟，成為台灣第14位大聯盟球員，並在第二場出賽就拿下首勝。可惜2018年後他的表現每況愈下，加上嘗試更改投球姿勢，反而造成放球點不穩，影響投球效果，最終在2018年遭到釋出。

2019年及2020年他陸續加盟德州遊騎兵隊及澳洲棒球聯盟，但因更改姿勢，衍生的適應及傷勢問題，讓他始終處在傷兵及調整，無法有亮眼表現，最終黯然回台發展。2021年他先隨同統一7-ELEVEn獅訓練，並簽下自行培訓合約。隨後投入選秀會，但因傷痛史及表現不穩定，直到第三輪才被樂天桃猿指名，成為大聯盟資歷返台的最差順位。

雖然選秀順位不理想，但樂天桃猿當時給他的待遇並不差，月薪40萬的條件，勢必將他視為即戰力。他也不負重望，從中繼調整成先發，表現不亞於狀元江少慶，貢獻備受球團及教練團肯定，他的薪水一路上升，2024年簽下複數年合約，月薪已達57萬。不過獲得大約的肯定，他卻飽受傷痛影響，這兩年碰到手肘韌帶撕裂，復原狀況不理想，讓他出賽數大減。他的貢獻與薪資不相符，若放在契約保留名單，等於新球季月薪至少要40萬，對於撙節預算的樂天而言，讓他離開並不意外。

對於撙節預算的樂天而言，讓曾仁和離開並不意外。 聯合報系資料照

不過他受傷前的實績並不差，其他球隊要簽他，也不需要給到40萬，因此或許會有幾支球隊有興趣。首先就是在他回台後，狀態尚不明時，曾經找他來自培的統一7-ELEVEn獅。他們是唯一擁有專職運科投手教練的球隊，雖然不是速成班，但也協助胡智爲在季末慢慢找回身手，是可以考慮在傷後接受不一樣的訓練方法。

另外則是擁有再生工廠的味全龍，葉君璋自從擔任教練後，一直以來致力於搶救戰力外投手。他們的最新代表作，是把曾是高中強投，第二輪入選卻連二軍都投到防禦率高達25的陳志杰，調整成為一軍戰力。許多失速的投手，若有機會都希望有機會讓「小葉調一下」，加上味全今年的投手略顯不穩定，仍有機會在找來試試看！

地緣關係與過去成績，曾仁和被預期仍有其他球隊會爭取。 聯合報系資料照

另外他是高雄人，故鄉的台鋼雄鷹，明年少了外籍球員的優惠，勢必要補強投手陣容，或許有可能出手。因此雖然曾仁和目前暫時失業，但當自由市場開啟之時，他應該會至少有2隊以上爭取，搶手程度恐怕還不亞於黃子鵬，而有運科的獅隊，及有再生工廠的龍隊，則成為想要重生的曾仁和最好的選擇。