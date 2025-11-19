兩年內從史詩大爛隊蛻變東區新霸主 底特律籃球回來了！

今年季前，各方無不一致認同西區是NBA一級戰區，至少有雙位數球隊具備季後賽實力，除了尋求衛冕的王者雷霆，其餘隊伍可說是人人有機會、各個沒把握，各大媒體預估排名都呈現截然不同風貌，除了少數兩、三支坦隊，都有機會扮演黑馬；至於東區則呈現不同趨勢，雖然季後賽競爭者相對少，但在塞爾蒂克、公鹿、溜馬等上季強權迎來陣容劇變，戰力流失明顯的情況下，外界預估分區排名將有新氣象，新生代強隊如魔術、老鷹、公牛都有機會逆襲，包括本文主角底特律活塞隊。

活塞隊確實也做到了，甚至好的超乎想像，目前以12勝2敗暫居東區第一，領先第二名的騎士2.5場勝差，近期更是拉出一波10連勝絕好調，寫下球隊20年來最佳開局，簡直令人難以想像，這支球隊兩年前才剛創下單季28連敗難堪紀錄，放眼美國職業運動史，僅次於NFL芝加哥紅雀的29連敗，堪稱是史上最差勁隊伍之一，卻在短短兩年後成為一方之霸，當年花了整整62場才拿下第10勝，如今開季不到一個月就達陣，從谷底重獲新生的速度也是史詩級地快。

讓這段翻身之路更充滿戲劇性的是，期間球隊沒有花大錢引進球星，或是做出震撼聯盟的大交易，而是年輕球員們經過磨合後開花結果，收穫豐收回報，從「做什麼都錯」到「做什麼都對」，活塞發生了什麼事？

活塞新教頭比克斯塔夫接下兵符後，球隊重新建立攻守體系，逐漸熟悉贏球滋味。 法新社

事實上單論戰績面的進步幅度，上季活塞隊便已寫下歷史，2023-24賽季僅拿下14勝的活塞隊，看起來是支看不見希望曙光的坦隊，但在上賽季前，球隊網羅前鵜鶘GM蘭登（Trajan Langdon）為營運總裁，再加上前騎士隊教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）接下兵符，球隊重新建立攻守體系，逐漸熟悉贏球滋味，一口氣躍升至44勝，進步了整整30場勝利，是NBA史上首支相較上季勝場達三倍的球隊，實質意義上「三級跳」，名列東區6號種子，結束2018-19賽季以來的季後賽乾旱，同時也是2015-16賽季後，首度勝率過半。

比克斯塔夫過去重塑騎士厥功至偉，接手第一個完整賽季騎士僅拿下22勝，在2024年離開騎士時，球隊已連三年勝率破五成、連兩年進季後賽，雖然騎士將其解僱原因是無法帶領球隊季後賽走更遠，但純論建立攻守體系，比克斯塔夫的特長正巧是百廢待舉的活塞所需基本盤。

除了教練知人善任，球員們將經驗轉化為穩定性，球隊總裁蘭登的發揮也扮演影子功臣，自從接下重建隊伍重擔後，操盤方向始終明確，上任後隨即解僱剩餘5年6500萬大約的主帥威廉斯（Monty Williams），找來了剛失業不久的比克斯塔夫，同時確立球隊核心，補強圍繞在狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）身上找幫手，包含外圍射手、側翼得分點、第二持球點，讓身為持球大核的康寧漢不再單打獨鬥，同時引進經驗豐富的中生代老將，傳承贏球經驗協助年輕球員成長，包括哈里斯（Tobias Harris）、畢斯利（Malik Beasley）等人，這些人合約年份不長，提供球隊彈性也不卡小將們換約的未來時間線，CP值相當高。

中鋒杜倫場均得分及籃板「雙十」，成為活塞禁區支柱。 美聯社

蘭登和普雷斯帝（Sam Presti）當年重建雷霆相同，善用薪資空間，藉由擔任球隊間交易的「協作第三方」，活塞反覆從中撿便宜與累積資產，當資產愈豐富，就有參與更多交易的主動權，是長期良性循環，從蘭登2024年5月上任到上季中交易截止日，活塞僅付出葛萊姆斯（Quentin Grimes）一名輪替，就換回了小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、施羅德（Dennis Schroder）兩名季後賽可用之兵，另外還多了5張次輪，相當熟稔空手套白狼的技藝，和前任總管威佛（Troy Weaver）頻頻在交易中賠上次輪籤出清薪資相比，顯得高明不少，至於威佛和另一名前活塞總管杜馬斯（Joe Dumars）在鵜鶘不到一季時間就準備將球隊帶領黑暗期，那又是另一個故事了。

說回正題，活塞球員本來就有不錯的質，畢竟從2021至2024年選秀會，包括2021狀元康寧漢在內，年年都在前五順位，選進艾維（Jaden Ivey）、湯普森（Ausar Thompson）、霍蘭德（Ron Holland II）等人，2022年首輪13順位中鋒杜倫（Jalen Duren）也在未來藍圖內，何況活塞早早就確立重建球隊一向最難尋的持球核心，當球員們開始了解在場上的任務、教練給予明確分工，就能將天賦轉化為場上的可怕動能，活塞休賽季沒有大動作，但羅賓森（Duncan Robinson）3年4800萬、勒佛特（Caris LeVert）2年2900萬兩筆簽約不僅實惠，還補上了球隊所需的側翼工兵，帶來更多深度，而深度正是活塞今年從季後賽球隊再晉身為一級強隊的關鍵因子，也是被看好能延續火熱狀況的主因，上週活塞在經歷背靠背+延長賽艱困賽程後，輪休含康寧漢、杜倫、湯普森在內五名輪替，但最終仍力克公牛隊是最佳寫照。

康寧漢自身的進化決定了球隊天花板。 法新社

相比於當年不知贏球為何物，如今的活塞總能找到贏球方法脫穎而出，聯盟中或許沒有人比康寧漢更懂箇中不易，兩年前他曾以78.6%有效命中率狂轟41分，但在這場生涯效率最佳的比賽，康寧漢沒辦法阻止球隊續寫連敗紀錄，質疑、譏諷在那段時間從未止息，「沒辦法帶隊贏球」是康寧漢用行動也撕不下來的標籤，但今年活塞卻能在自己輪休時贏過強隊，靠的是一個又一個悍將輪番貢獻，替補里德（Paul Reed）、領雙向合約的詹金斯（Daniss Jenkins）表現都有亮點。

當然，康寧漢自身的進化決定了球隊天花板，經過開季前四場表現平平的比賽，康寧漢找回了在場上的宰制力，出手次數大幅上升，場均22.1次來到生涯新高，此外他休賽季曾表明要提升急停三分命中率──這項幾乎是各隊當家球星必備技能，雖然目前命中率未達三成並不理想，但細看出手比例，過去三分出手受助攻率從未低於57%、兩個賽季破70%的他，本季這項數據大幅下修至33.3％，顯見進攻型態正在調整，一旦提高持球三分威脅，更能拉扯外圍空間，迫使外圍趨前撲防，便有更多手段開發禁區破壞力，上季活塞場均禁區得分是聯盟第五的52.3分，今年更來到聯盟最高的58.9分，中鋒杜倫則以67.4％命中率場均20.3分、12.3籃板，打出禁區巨獸般數據，擋拆順下命中率高達81.5%，也是最大受益者。

康寧漢對於持球跳投的自信，給了球隊更寬廣的進攻空間，也給了自己更寬敞的突破路徑，本季場均突破次數18.7次全聯盟最多、獲得12.9分僅次於MVP亞歷山大（Shai Gilgeous- Alexander），罰球比去年多了2.5顆，展現更積極進攻慾望，數據足以放眼聯盟前五球星。

活後衛湯普森，全隊第三號得分手，為球隊提供助力。 路透

活塞隊史已經有很長一段時間沒有如此出色狀態，上一次有如此高水準表現時，109.3的進攻效率值就足以排名聯盟前五，現代籃球的進攻型態早已不可同日而語，康寧漢籃球智商、身材、技術完美結合，成為攻守兼備的球隊大腦，替球隊為其配備的高順位新秀帶來運轉動力，如同去年火箭靠著大量機體怪物們打造頂級防守，活塞有著相同配置，這些年輕球員有著頂級身材天賦，具備防守彈性、覆蓋面積廣、收縮速度驚人，更重要的是活力四射，總是迫不及待想擒殺眼前的對手。

活塞在身體對抗上發揮的優勢，讓人很難不聯想到老一輩的活塞，西區王者雷霆是聯盟中防守最可怕的球隊，防守效率值103.2領先全聯盟，活塞也找到自己的成功訣竅，以109.5緊隨其後，進攻端上，康寧漢的蛻變撐起球隊，但防守才是活塞贏球DNA，湯普森是防守絕對核心，充滿侵略性的心態讓他得以將頂尖運動能力轉化成防守威壓，霍蘭德則是他的好夥伴，6呎8的身材與絕佳臂展，搭配不俗防守直覺，兩人在外圍防守如同看門犬，球場上到處都能看到兩人飛奔、干擾傳球身影，杜倫和史都華（Isaiah Stewart）的禁區搭檔也相當均衡，交疊成密不透風的防線。

活塞最艱難的時代都已經熬過，曾跌入泥沼的底特律籃球，如今正式回歸。 路透

活塞隊至今尚未是全員健康的完全體，陣中缺乏穩定的二號持球者、得分點也是雞蛋裡挑骨頭的小弊病，考量季後賽激烈廝殺，活塞很可能在交易截止日前成為最熱門買家，或許幾個月後艾維回歸後能解決這個問題，或是成為交易籌碼提供陣容升級。

目前球隊場均三分出手排名聯盟倒數第三，替外圍火力帶來引援也將是季中補強方向，而在活塞成為全聯盟矚目、畏懼的新生代球隊後，無論是情蒐與防守壓力都會更壓迫性，康寧漢為首的年輕人們是否能頂住壓力也將是全新考驗，但不管前方有多少挑戰，都不足以讓活塞感到挫折，畢竟最艱難的時代都已經熬過，曾跌入泥沼的底特律籃球，如今正式回歸，猶如當年壞孩子軍團無所畏懼。