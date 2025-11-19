日職／站穩一軍時才19歲 年輕、成長力是村上宗隆拼MLB關鍵

東京養樂多燕子主砲村上宗隆宣布將透過入札制度挑戰大聯盟，成為今年季後球員市場的焦點之一。村上過去在日職八個一軍球季轟出246發全壘打，並在2022年以56轟創下日職本土打者單季最多全壘打記錄，強大的長打爆發力讓他備受期待。另一方面，對他實力的爭論也所在多有，好比日職時期的三振率過高，且面對較快的速球表現並非特別理想等等，讓各家對於這位日職重砲的看法也多有分歧。

或許是在幾年前打出成績時，村上就已經被視為極有可能轉戰大聯盟的日職野手，因此關於他的各項數據表現，也隨著他確定要赴美挑戰的同時被徹底分析。不過，雖然數據確實有不少參考價值，但換聯盟能夠繳出多少表現，始終無法全看帳面數據評估。好比大谷翔平日職時期的打擊表現雖然也很優秀，但光看他單季最多22轟的成績，很難想像他會在未來變成大聯盟全壘打王。而日職時期打擊表現突出的筒香嘉智、秋山翔吾和吉田正尚，反而在赴美後沒有展現被期待的身手。

算起近年幾位大聯盟日本打者的首年開季的年齡（實歲），秋山翔吾是31歲、吉田正尚29歲、筒香嘉智28歲和鈴木誠也27歲，投打二刀流的大谷則是明顯年輕的23歲。這樣看來，明年2月才滿26歲的村上宗隆，也屬於旅美日籍野手中年紀較輕的一位。在球場上，少一分年紀就是多一分本錢，以上述幾位提及的日本打者來說，相對年輕的大谷和鈴木在大聯盟都有所進化。大谷在赴美幾年後明顯壯了一圈，打擊表現從「優秀」蛻變為「聯盟MVP」等級。鈴木誠也赴美首年雖然成績也不差，不過第二年日起又更上層樓，成為大聯盟目前表現最好的日籍右打者。

大谷過去在日職單季最多僅22轟，但赴美幾年後反倒成為大聯盟全壘打王，甚至是MVP等級球員。 美聯社

日職跟大聯盟有許多條件都不一樣，無論日職成績再怎麼傑出的選手，來到美國都必然得重新適應。選手有些缺陷就算日職時期就已經存在，不過只要帳面成績夠理想，那很可能也沒必要冒風險改正。然而到了大聯盟，這些缺點可能會在更強的競爭環境被放大，但即使想要調整，過往日職野手赴美時都有點年紀了，想要有所突破其實並不容易。

從這點來看，村上本來就有更年輕，仍保有一些可塑性的優勢。其次，他之所以能夠在比較小的年紀旅美，關鍵就他擁有遠勝其他前輩的驚人成長力。2000年生的村上，2017年高三參加選秀，2019年就站穩日職一軍，這樣的升級速度令人瞠目結舌。要知道日職可是一個偏重投手，一票大聯盟邊緣及高階小聯盟打者都不一定能繳出成績的環境，而當年才19歲的村上，就已經在日職打出36轟和112的wRC+，絕對是極為罕見的超齡表現。

事實上，許多帶過村上的教練，都曾透露過村上是一位吸收能力很強的選手。像是前養樂多的宮本慎也，就說自己過去30歲左右才理解的打擊觀念，但年紀輕輕的村上就已經能夠辦到。村上的高中教練坂井宏安，也評價村上掌握要領的能力是「天下一品」，並且內心充滿求進步的渴望。因此村上來到大聯盟，或許重點並不在第一年的表現如何，而是他能不能發揮過去日本時期成長快速的優點，像大谷、鈴木一樣，在熟悉大聯盟強度後持續進步，兌現「完全體」成績。

村上後赴美的重點，或許在於是否能夠在第一年後成長蛻變，降低外界對他高三振率的疑慮。 美聯社

至於守備方面，考量到大聯盟和日職內野的守備基準差距，本來在日職三壘守備就頗被詬病的村上，去了大聯盟應該很難繼續負擔原守位。目前多數看法會認為他可能轉守一壘或擔任指定打擊。另外也有少數提及轉外野的意見，雖然村上給人體型魁梧的角落重砲的印象，但他測過50公尺6秒1的速度，日職時期也一共累積了59次盜壘成功，且學生時代曾踢過足球，還是有一些運動能力，不是傳統認知完全跑不動的大塊頭重砲。是不是常駐先發難講，但若是去到外野相對薄弱的隊伍，或許真有可能獲得一些守備機會。

其實為了赴美挑戰，村上也知道三壘或許比較艱難，所以早有加練其他位置的想法。而這也不是他第一次轉守位，他在高中時期正職其實是捕手，但進入到養樂多隊後，球隊為了專注培養村上的長打砲火，才讓他接受正式的角落內野訓練。前養樂多總教練高津臣吾曾在2022年出版的《一軍監督の仕事 育った彼らを勝たせたい》一書指出，村上新人時期的守備狀況非常糟糕，連碰到界外飛球都常判斷到錯誤方向，直到2021年起才終於比較穩定一些，並且還有進步空間。可惜直到現在，村上在日職的三壘守備能力還是不算突出，改練難度較低的一壘或外野，可能比在大聯盟守三壘的機率更高。

鈴木誠也是近年除了大谷外旅美最成功的日本打者，會是村上的最佳借鏡。 路透

擁有日職本土選手近年，甚至可能是史上最好的長打天賦，同時又有一些數據反映出他的可能疑慮，造成外界對村上挑戰大聯盟一事往往有許多不同看法。而村上曾經在日職締造連五打席全壘打，也有像是經典賽預賽般的大低潮，高低起伏表現不小，可以想見明年球季關於他的討論，恐怕也會隨著近況混雜著許多聲音。不過，村上雖然有其缺陷，但職棒畢竟是看長期，這位打破王貞治記錄的重砲到底能打到什麼程度，不妨先觀察一陣子再說。