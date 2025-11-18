日職／外籍捕手太稀少 語言及打擊讓林家正測試結果不樂觀

台灣旅外好手林家正11月初前往日本隨火腿秋訓，參與打擊及傳接球訓練，學習日本棒球文化，並表明轉戰日職的意願，盼能與古林睿煬及孫易磊組成台灣投捕搭檔，一週訓練結束後，林家正11日再轉往DeNA進行4天的測試。

林家正在美國小聯盟奮鬥6季，今年季中遭運動家釋出，先轉戰美國獨立聯盟，季後再到火腿及DeNA進行訓練測試，最新的測試結果尚未出爐，但如願轉戰日職的機會應該不大。

日職在1936年開打，如果連擁有日本國籍及日裔美籍的外國球員都算進去的話，外國人捕手僅有17人，人數在90年的歷史上算是寥寥可數，首名以捕手身分加入日職的外國球員是在1936年日職元年加盟名古屋軍的哈里斯(Bucky Harris)，他在開幕戰以3棒捕手先發上場，37年球季轉戰後樂園金鷲，3年下來的平均打擊率及長打率分別是3成09及4成40，36年春季聯盟還拿下全壘打王，打擊表現優異；隔年首位日裔美籍的捕手田中義雄加入大阪虎，引退後還曾擔任過大阪的監督。

馬丁尼茲(右)是21世紀日職唯一的外籍捕手。 火腿臉書官方粉專

1950年代是日職外國人捕手的量產期，包括另一位日裔美籍，以外國人捕手身分出賽最多423場的廣田順、連續2季出賽130場以上，都拿到最佳九人的路易斯(Charlie Luis)、54及55年2季共打出33轟的強打捕手雷卡(Salvatore Recca)及以捕手身分出賽103場，隔年卻因人力不足而轉投手的巴特勒(Ronald Bottler)，這時期都在日職打拼。

接下來還有首位韓國旅日球員白仁天，他在62年加入東映，64年成為主力捕手，66年轉成外野手，19年日職生涯共打出1831支安打及209轟，在他之後，日職的外國人捕手還有狄亞茲(Michael Diaz)等人，但人數逐漸變少，蹲捕場次也都不多，2018年以育成身分加入中日的馬丁尼茲(Ariel Martinez)是21世紀唯一的外國人捕手，他20年在一軍初登場，是相隔20個球季後再度有外國人捕手在一軍出賽。

馬丁尼茲20年在一軍蹲捕15場，21年減少為6場，22年則大多守左外野，已無蹲捕，這3年馬丁尼茲在打擊方面則交出以捕手來說算不錯的成績，共有12轟及44分打點，22年季後轉戰火腿，23年進入開幕名單內，季初以DH及一壘手為主，5月後漸有蹲捕機會，不過整季下來只有29場，近2季由於傷勢及守備位置的關係，馬丁尼茲未曾擔任過捕手，打擊仍對球隊有幫助，前2年都出賽120場左右，今年因傷只出賽34場，3年總計打出29轟、131分打點。

捕手是場上最需要溝通的人，不但與投手，連野手、教練甚至裁判都要溝通，語言的隔閡是外國人捕手要在日職生存的最大難關，馬丁尼茲在中日時期對於學習日文相當積極，且在育成的2年間與隊友也相處良好，即使如此，對於中日或火腿來說，仍無法放心讓他擔任捕手工作，還好馬丁尼茲如果身體無虞，每年可以貢獻10轟以上及60分左右的打點，對於火腿的進攻火力有明顯幫助，才得以繼續留在日職。

再回來談到林家正，林家正的職棒生涯從美國開始，接受的是美式訓練，蹲捕技巧與日本捕手有很大的不同，這點在火腿測試影片就看得出來，能否被日職教練團接受是一個問題，但最大的難關還是在於上述的語言隔閡，已經28歲的林家正並沒有太多時間去熟悉學習日語，要做到良好溝通並不容易。

林家正在去年12強棒球賽表現不俗。聯合報系資料照

而林家正的打擊向來不算好，沒辦法靠打擊競爭洋將名額，資歷也無法跟有大聯盟、3A或他國職棒經驗的洋砲相比，即使DeNA季後不與陣中兩名洋砲奧斯丁(Tyler Austin)及福特(Mike Ford)續約，恐怕也不會因為林家正的打擊而與他簽下正式球員合約，如果只提供育成合約，那倒不如考慮回中職發展。