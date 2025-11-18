好戲就要上場！詹姆斯即將復出 對湖人加分還是扣分

因坐骨神經痛缺席開季14戰湖人王牌之一明星前鋒「老詹」詹姆斯即將復出，詹姆斯復出對湖人加分還是扣分？

湖人今年開季沒有詹姆斯，但在唐西奇和里夫斯帶領下打出10勝4敗西區第四戰績，非常搶眼甚至超乎預期。

湖人第一後衛唐西奇場均34.4分、8.9籃板、8.9助攻，打得就像年度MVP，第二後衛里夫斯場均28.3分、5.1籃板、8.2助攻，完全是明星級數據，幾個主要角色球員中鋒艾頓、前鋒八村壘、後衛史馬特、替補中鋒海斯都打出水準以上表現，湖人打出不錯團隊合作和默契。

詹姆斯坐骨神經痛的戲不管是真的還是演的，接下來老詹都要認真面對幾個挑戰。

詹姆斯(右)想要幫助湖人和團隊打出更堅韌戰力，勢必要調整自己心態和戰術角色，做更多犧牲。 路透

1、放權：唐西奇和里夫斯都打出獨當一面持球手得分能力和創造力，更重要的是團隊凝聚力很完整，老詹想要幫助湖人和團隊打出更堅韌戰力，勢必要調整自己心態和戰術角色，做更多犧牲。

其實從上季唐西奇加入湖人以來，老詹已經開始放權，今年里夫斯更成熟更強大，老詹勢必要調整持球時間和戰術角色，以成熟團隊和贏球為最重要目標。

2、專注防守：湖人需要打出更好更有持續力防守，尤其是鋒線對位和禁區防守，保護籃板球，目前最能提供防守、籃板和禁區戰力元素的就是老詹。

湖人防守效率第15，還不到精英級別，而且防守經常有一場沒兩場，老詹只要能調整角色和球權，以團隊和贏球為重，老詹即使41歲還是有打出精英防守表現能力。

角色和功能單純化，不用再承擔更多攻防角色和持球手，老詹就能專注投入更多防守和籃板。

3、打更多無球和攻擊禁區：就像2012年熱火三巨頭成型第二年，韋德做出犧牲，老詹上位，波許也做出犧牲，減少球權轉為角色球員和禁區主力，熱火三巨頭取得平衡，角色球員全面提升得到完美定位，熱火打出更好團隊，完成二連霸。

很多專家和球迷並不看好詹姆斯復出。 路透

眼前這支湖人同樣需要老詹做出犧牲，只要老詹願意，他的復出和能力可以幫助湖人成為一支真正爭冠球隊。

儘管很多專家和球迷並不看好老詹復出，可能帶給湖人的加分效應和作用。

前湖人中前鋒夸米布朗在個人頻道分析，「湖人團隊默契和角色定位都很完美，老詹歸隊應該要打替補，否則會破壞湖人現有團隊合作和球員狀況。」

全球最有名「詹黑」之一ESPN史密斯直接酸老詹，「詹姆斯只想著刷數據，把防守和更多責任推給隊友承擔，他一直是這樣。」

其實真正關鍵因素還是在老詹自己的心態和想法，如果老詹想要成就唐西奇和團隊，以贏球做為最高共同目標，不在乎球權、戰術角色，願意做出犧牲和投入防守，老詹復出對湖人肯定加分，也會成為所有球隊最大噩夢。

如果老詹還是在跟湖人新老闆鬥氣，心結難解，只想平靜打完湖人最後一個賽季，那麼老詹復出就很難為湖人戰力加分，甚至會是扣分。

以贏球做為最高共同目標，不在乎球權、戰術角色，願意做出犧牲和投入防守，詹姆斯復出對湖人肯定加分。 美聯社

41歲老詹過去幾年都在看場面和時機防守，那是因為他要做的工作和角色太多，現在老詹可以做為湖人第三持球點，可以打更多無球和攻擊禁區，更重要的是專注打好防守和鞏固籃板球，老詹絕對可以勝任，就看他想不想要這麼打這麼做。

你認為老詹復出能為湖人加分，還是扣分？湖人今年上演的戲和劇情，即將進入高潮，好戲就要上場。