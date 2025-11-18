經典賽專欄／當美國隊開始認真：從賈吉到史肯斯超豪華陣容

2026年世界棒球經典賽僅數月之遙。明年三月，全球20支隊伍將在第六屆WBC中正面交鋒，包括法官賈吉(Aaron Judge)領軍的美國隊、大谷翔平(未證實參賽)的日本隊，以及世界棒球12強賽的中華隊等。

無疑地，身為主辦國，美國隊自然備受關注，尤其大聯盟幾位頭號巨星均確定加入，其中台裔美籍的卡洛爾(Corbin Carroll)以及備受矚目的阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)為最新公布的兩位成員。他們將與美聯MVP賈吉、重砲捕手羅利(Cal Raleigh)和國聯塞揚獎得主史肯斯(Paul Skenes) 一起，接受教練戴羅沙(Mark DeRosa)調度差遣，要將冠軍獎盃留在美國，戴羅沙說：「我們需要注入一些活力、一些青春氣息，我們有偉大的洋基隊長、美聯 MVP站右外野。但還需要一些年輕的老手衝刺，轟全壘打。」

在公開場合上，戴羅沙與新成員有這麼一段問答，他問：「阿姆斯壯，你知道我會打電話給你，所以在今年全壘打大賽期間，你當時怎麼回答？」阿姆斯壯回應：「我說過，無論你什麼時候打電話給我，我的回答都是肯定的，我願意為我的國家效力勝過一切。能為你出戰，能和羅利、賈吉、卡洛爾同隊打球，這一定會很棒。」戴羅沙還詢問阿姆斯壯，是否願意在WBC賽程期間在頭髮上剪出星條旗圖案，他說：「如果這是參賽的要求，那麼答案是肯定的。」

台裔大聯盟球員卡洛爾最終受到美國隊徵召參加經典賽，無緣代表中華隊。 路透

「卡仔」允諾打經典賽，但他的第一志願是美國隊，如今美夢成真。他描述接到戴羅沙邀請加入美國隊的電話時，正在看美式足球賽。對於WBC賽程或可影響休季訓練他說：「這(打經典賽)不是艱難的決定，我感到無比興奮，這會很棒。」兩位都是各方公認的未來巨星，他們雙雙入選2025年All-MLB第二隊，與入選All-MLB第一隊的法官、羅利與史肯斯聯手，預期可創造磁吸效應，讓更多出色球員點頭。

在本季美聯MVP票數僅次於法官的羅利稱，這次代表國家出賽是「難得的機會」，他解釋：「當我接到邀請電話時，立刻就答應了！連想都沒想。身為運動員能代表國家，並在棒球最高舞台打球，與世界上最優秀的球員比賽，是非常有趣的事情。我們現在光談論這件事，就讓我起雞皮疙瘩。」美國隊的總經理希爾(Mike Hill)表示：「我們希望早早定下名單，讓一些球界最優秀的球員承諾，為美國隊出征效力。」

雖說確認成員還不多，但名單正反映美國隊目標是組一支具頂尖實力的策略，並非應付性組軍參賽，首先是美聯最強的兩人法官、羅利領軍，填補速度與防守的則有卡洛爾和阿姆斯壯，他們具備一流的潛力。卡洛爾僅25歲已證明自己實力，上季累積令人印象深刻的5.8 WAR(勝利貢獻值），打擊三圍 .259/.343/.541，並轟出31支全壘打。傑出盜壘能力和場上全能性，可望成為美國隊速度的代表，他主要守右外野，也能根據需要打不同位置，對調度是巨大的資產。其次是阿姆斯壯，他應是美國隊的中外野手，這位23歲的新星達成6.0 WAR，並成芝加哥小熊隊繼索沙(Sammy Sosa)後首位30-30(30轟、30盜)里程碑的球員。防守能力非常出色，範圍是當今棒球界頂尖，另跟卡洛爾一樣有速度和盜壘能力，能改變比賽走向。

新科國聯塞揚獎投手史肯斯，他投手丘上展現的宰制力，躍升為頂級之林。 路透

最後是先發，目前有新科國聯塞揚獎投手史肯斯，他投手丘上展現的宰制力，躍升為頂級之林，有一套讓打者難以捉摸的武器庫，無疑是美國隊本屆王牌。在籌組到這些最佳的主力後，美國要組完整名單應不難，若上屆隊長楚奧特(Mike Trout)與堪薩斯皇家隊少主威特(Bobby Witt Jr.)都願意加入、與法官並肩，美國隊組成真正的『夢之隊』將更為水到渠成。

不過各隊也非善男信女，本屆賽事一如以往眾星雲集，美國隊要殺出重圍必須全力以赴。波多黎各應有林多（Francisco Lindor）帶隊參戰，他在 2017年就披上波多黎各國家隊球衣、 2023年擔任隊長，預期同隊的還有盧戈（Seth Lugo）。再來是曾在2023年為多明尼加出戰的索托，頂著棒球界薪酬最高的頭銜，若塔提斯（Fernando Tatis Sr.）也共襄盛舉，加上此為傳統勁旅，實力絕不容小覷。其他參賽現役球員還有：巴西隊的比切特（Bo Bichette）、以色列的貝德（Harrison Bader）、哥倫比亞昆塔納（Jose Quintana）、義大利帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）與卡利亞諾內（Jac Caglianone），墨西哥的穆諾茲（Andres Munoz）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）以及貝羅佐（Valente Bellozo）等。

大谷翔平(左)已經表達意願參賽，但目前還沒官方消息宣布，他若與季後賽表現強勢的山本由伸一起加入名單，將使日本隊成為強勢衛冕的大熱門。 美聯社

美媒評估，日本、美國和多明尼加共和國是僅有三個贏過WBC冠軍的國家，但不是2026年唯一的奪冠熱門。可能首次捧獎盃的隊伍有：墨西哥、委內瑞拉、韓國、波多黎各和古巴。WBC 將於2026年3月5日至17日舉行，比賽場地設在佛羅里達州的邁阿密、德州休士頓、波多黎各聖胡安以及日本東京，3月5日至11日的小組賽拉開序幕，在以上四個城市打單循環賽，前兩名隊伍晉級。最後三輪為單場淘汰賽，冠軍決賽日期為3月17日。