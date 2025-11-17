日投成搶手貨！2025最強入札投手 今井達也能繳出什麼樣成績

西武獅王牌今井達也在2025年球季結束後，正式宣布將透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟，這位27歲的右投手本季在日本職棒主投163.2局，戰績10勝5敗、防禦率1.92、飆出178次三振，5場完投當中有3場完封，如此宰制般的表現，到了大聯盟能轉換成什麼樣的實績，而他又可能會落腳到哪支球隊？

與日本投手的既定印象不同，今井達也無論是配球、投球動作都更「美式」，揮臂時如甩鞭子般、出手角度接近四分之三，投球機制有點像雙城王牌萊恩（Joe Ryan），他的球速快（極速160公里/小時）、球威強，以四縫線與滑球作為主要對戰武器，而控球稱不上穩定，生涯6個賽季的BB/9都超過4，這樣的特點在現代棒球並不罕見，甚至是某些年輕投手的固定模板，但今井特別的是，即便生涯前期保送率偏高，依舊能靠著速球的球威壓制打者擊球品質，使他在一軍站穩腳步的速度比大多同齡人更快。

而今井生涯的轉捩點在2022年，該年他受到多次傷勢影響，例行賽幾乎報銷，這段期間反而成為後續蛻變的起點，在接下來的三個日職賽季，今井在控球、耐力、球速和球種組合上迎來大幅的升級；從2023至2025年，他的保送率從14.5%下降至7.0%，一共吃下470.0局（平均一季超過150局），正式晉升為日本強投的行列；而真正使他成為王牌的關鍵，則是技術層面的持續精進。

2025賽季，今井的投球武器庫主要有5種，四縫線速球、滑球、變速球、指叉球及伸卡球，當中變速球、指叉球主要用來面對左打者，而伸卡球則是他在2025年新增的球種；有趣的是，同樣是下沉型的變化球種，今井的伸卡球（131.5公里/小時）比他的變速（138.5公里/小時）、指叉（137.2公里/小時）還來得慢，以此混淆那些抓準變化球進攻的打者，這顆伸卡球竟然能製造左打者21.5%、右打者35.7%的揮空率，另外也有超過四成的滾地球率。

赴美後能不能找到控球穩定，且足以誘騙打者的第三球種，會是今井達也能否在大聯盟成為前段輪值的關鍵。

今井過去幾年的K/9約落在9.5上下，以近年輸往MLB的前輩來看，這項數據基本上不會有太明顯的下修，主要的變化還是來自於被擊球品質，而他最仰賴的速球會是令人擔憂的一點，今井的速球使用率超過五成，這顆規格外的速球為他創造了不少滾地球出局，甚至對手會刻意挑他的變化球進行攻擊；但對於習慣150公里以上的大聯盟打者來說，速球帶來的宰制力可能不如以往，尤其當來到打者更傾向將球往空中打的聯盟，絕對會成為打者首要鎖定的對象；前面雖然有提到他還有變速、指叉及伸卡等其他球種，但整體使用率還是不高，可以想見他本人也對剩餘球種的自信程度尚存疑慮；赴美後能不能找到控球穩定，且足以誘騙打者的第三球種，會是今井達也能否在大聯盟成為前段輪值的關鍵。

綜合今井過去的日職成績以及使用球種，預估他的第一個大聯盟賽季能吃下120至130局，K/9約10左右、BB/9落在3.5，防禦率3.5至4.0的成績，主要考量還是他的速球-滑球Combo容易遭到打者重擊，預期HR/FB（飛球形成全壘打率）會大幅提升，但這樣的搭配還是能保有不錯的揮空率；至於簽約球隊，筆者猜測會是前些日子放掉今永昇太成為自由球員的小熊，後者今年賽季的挨轟率使球隊踩下煞車，而更年輕、球威更好的今井達也顯然是天花板更高的選擇，預估他將與小熊簽下4年，總值落在8000萬左右的合約。