日職／23歲安打王 岡林勇希將成日本超級潛力股

日本職棒在上週（12日）公布2025年金手套獎獲獎選手，太平洋聯盟共有6人首次獲獎，中央聯盟阪神虎7人獲獎為全聯盟最多，顯示出固若金湯的守備能力成為他們相隔2年奪下央聯冠軍的最大後盾。同時7人獲獎也刷新隊史以及央聯最多紀錄。阪神得獎的選手包括村上頌樹（投手）、坂本誠志郎（捕手）、大山悠輔（一壘）、中野拓夢（二壘）、佐藤輝明（三壘）、近本光司（外野）、森下翔太（外野手）。

另外，阪神之外的獲獎選手是巨人隊泉口友汰（央聯游擊金手套），以及中日龍隊岡林勇希（央聯外野金手套），也因為是僅有的2名「非阪神勢力」，因此也格外顯眼。尤其是連續4年收下外野金手套獎的岡林勇希，雖然不如阪神外野手近本光司和樂天外野手辰己涼介的5連霸，不過岡林勇希年僅23歲，進職棒不過第6年，未來前途不可限量。

岡林勇希是今年兩聯盟唯一全勤全局數出賽的選手，全數擔任中日龍隊的中外野手，刺殺數346次高居兩聯盟第一，讓他以最高票當選外野手金手套，4年連續獲獎追平了大島洋平（2018-2021年）所保持的隊史紀錄。

不僅守備穩定加上速度所帶來的寬廣守備範圍，已經是日本職棒新生代外野手的超級潛力股，岡林勇希的打擊也相當出色，今年出賽143場，打擊率0.291高居央聯第三，並且以168支安打高居兩聯盟第一，繼2022年之後第二度拿下中央聯盟安打王。從他2022年站穩先發之後近4年有3個球季的單季安打突破160安，成為大島洋平之後中日龍隊「安打製造機」的接班人。

攻守兩端都有穩定輸出，當然也吸引了日本國家隊的注意，日本武士隊監督井端弘和就將他帶入2023年亞冠賽日本武士隊之中，11月的日韓對抗交流賽岡林也入選，扛下先發中外野手、開路先鋒第一棒，井端監督就是想要就近觀察他的狀況，為明年的經典賽選才。依照井端監督的重用程度，將這名23歲年輕安打王帶進經典賽的機會相當大。

菰野高校畢業的岡林勇希在進入職棒之前並未引起太大的關注，2019年選秀會以第五指名加盟中日龍隊，而且當時他還是以投手身分被挑選，2020年春訓起才改練打者，沒想到就此大放異彩。而當年的選秀會包括佐佐木朗希、奧川恭伸、森下暢仁，各隊的第一指名清一色以強投為主。

中日龍隊從歐力士、軟銀合計3隊的競逐之中第一指名抽中了U-18日本隊主砲石川昂弥，但是石川昂弥進職棒之後的發展反而大不如岡林勇希，只有2023年的單季13支全壘打，可惜曇花一現，這兩季出賽都不及100場，今年甚至只在一軍出賽22場、打擊率0.139，也再次驗證了選秀人生的奇妙之處。

