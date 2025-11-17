中職／FA大咖蘇智傑高貴不貴 富邦悍將應該盡全力搶下

今年球季結束中職有3大FA自由球員，包含樂天桃猿投手黃子鵬，統一獅捕手林岱安和外野手蘇智傑，3人都非常熱門搶手，其中，蘇智傑具備長程火砲又是外野手，正是勵精圖治的富邦悍將最缺乏的戰力，不妨積極出手網羅納入麾下，對團隊戰力絕對有幫助。

富邦悍將自2017年進軍中華職棒以來，外野戰力始終難以 「3門齊」，如今林哲瑄退休，王正棠又因傷長期缺陣，放眼望去，現階段只有申皓瑋表現比較穩定，其他外野手都難擔大任。

今年球季富邦悍將外野手整體打擊率0.238、上壘率0.299，都是全聯盟單一球隊外野手最差數據，長打率0.336也不理想，慘吞338K，遠高於樂天桃猿外野手的187K，只選到114次保送為全聯盟6隊外野手當中最少，打下100分打點同樣最少，發動29次盜壘只成功14次，盜壘成功率不到5成，壘打數421遠低於統一獅外野手的602。

蘇智傑曾獲2020年外野金手套獎。 聯合報系資料照

不管從哪一方面來看，富邦悍將外野手戰力都是全聯盟最弱的球隊，扣除打擊率3成以上的申皓瑋，還有因傷長期脫離戰線的王正棠，球團長期培養的孔念恩外野吃出賽83場、262打席，打擊率只有0.237，外野守備糟糕的陳真出賽83場、239打席，打擊率同樣只有0.237，守備還不錯的周佳樂外野出賽93場、219打席，打擊率僅0.227，蔡佳諺外野出賽118場、109打席，打擊率0.183，內外兼修的高捷以外野手身分出賽37場、101打席，打擊率0.198，5人合力貢獻6轟。

沒錯，這就是目前富邦悍將現有的外野戰力，也是球隊長期的軟肋，攻擊火力貧乏，缺乏速度，守備也平平，確實需要補進強而有力的外野手，而蘇智傑正是理想的人選。

或許有人會說，去年蘇智傑出賽59場僅2轟，今年出賽70場也只有5轟、打擊率0.252，和巔峰時期的單季27、28轟有一段落差，長打能力退化不少，乍聽之下言之有理，但別忘了，近年蘇智傑飽受傷勢所苦，加上統一獅外野手人才濟濟，他並沒有固定出賽的機會，當然也就影響火力輸出。

蘇智傑是具有攻擊火力的外野手。 聯合報系資料照

今年季後林安可即將旅日發展，但統一獅外野戰力依然人員充沛，除了隊長陳杰憲和邱智呈、林佳緯，還有李丞齡、田子杰、朱迦恩和張偉聖在後面等待機會；去年蘇智傑以外野手身分只出賽48場，教練團一度計畫讓他移防一壘，林安可守外野也只有26場，就可知道統一獅外野有多壅擠。

如果蘇智傑透過FA來到富邦悍將，在外野有無限大的發揮空間，有時也可兼差擔任指定打擊，去年富邦悍將指定打擊累計打擊率只有0.229，也是全聯盟最差，重點是富邦悍將比統一獅更需要蘇智傑，而蘇智傑換了一個環境或體系，或許會有全新風貌，過去已有許多例子告訴大家，換球隊大爆發並非新鮮事，李吳永勤、王勝偉、林智勝、後勁都是經典案例，蘇智傑只要一整季健康出賽，絕對能重拾單季兩位數全壘打的身手，而且打擊率和上壘率絕對不會太差。

另外，富邦悍將是聯盟少數主力野手以右打為主的球隊，包含張育成、范國宸、申皓瑋、李宗賢、林岳谷、陳真、董子恩、豊暐和蔡佳諺，主力左打僅林澤彬、恐念恩、周佳樂、高捷、戴培峰，蘇智傑若能加盟富邦悍將，對於球隊左右打戰力能更加均衡，明年球季王正棠傷癒復出，蘇智傑、申皓瑋、王正棠共同組成的外野戰力也很有看頭。

帶走蘇智傑代價不低，他是自由球員資格A級選手，全額轉隊費為945萬。 聯合報系資料照

當然，要帶走蘇智傑的代價肯定不低，他是自由球員資格的A級選手，全額轉隊費為945萬或567萬加上一名補償球員，本季蘇智傑月薪63萬，他勢必會尋求一張年薪千萬（月薪約83萬）左右的複數年合約，而且統一獅少了林安可，勢必會極力留下蘇智傑，無論如何，富邦悍將絕對有必要拿下蘇智傑，也絕對有本錢搶下蘇智傑，就看願不願意加碼。