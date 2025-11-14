快訊

駐外代表變名嘴 謝志偉脫線護黨淪笑柄

美股道瓊重挫797點 科技股領跌、台積電ADR跌近3%

追逐73勝勇士！雷霆深不可測拚衛冕從從容容遊刃有餘

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
衛冕軍雷霆對抗湖人輕鬆贏球，球星歷山大(右)面露笑容，與隊友擊掌。 美聯社
衛冕軍雷霆對抗湖人輕鬆贏球，球星歷山大(右)面露笑容，與隊友擊掌。 美聯社

雷霆背靠背連續兩場比賽痛揍勇士湖人，兩戰都是三節打卡下班，打花勇士韌性，打破湖人爭冠印象。

雷霆開季12勝1敗，勝率9成23，極有機會挑戰2015-16年勇士締造73勝9敗勝率8成90聯盟歷史單季最多勝紀錄。

126：102大勝勇士，雷霆表現從從容容，勇士王牌柯瑞全場13投4中只得11分，全場出賽20分鐘背著5次犯規，雷霆後衛華勒斯、卡魯索兩人輪流緊釘，完全鎖死柯瑞跑動、接應空間，搭配雷霆隊隨時兩人包夾三人圍堵，柯瑞層層受困，勇士上半場就被雷霆直接打爆。

勇士全場最多落後36分。

121：92大勝湖人，雷霆顯得遊刃有餘，唐西奇20投7中只得19分，里夫斯12投4中只摘13分，湖人兩張王牌後衛全部被雷霆困死，雷霆後衛華勒斯完全切斷唐西奇持球和行進路線，米契爾、卡魯索、喬伊輪番鎖死里夫斯，湖人根本連滾帶爬，難以招架。

湖人全場最多落後37分。

面對雷霆強勢，湖人主將唐西奇(中)只能低頭。 美聯社
面對雷霆強勢，湖人主將唐西奇(中)只能低頭。 美聯社

雷霆明星前鋒威廉斯開季以來還沒傷癒歸隊，第一長人霍格倫也進行輪休只打了9場，但雷霆深不可測戰力和年輕天賦，聯盟第一防守效率，雷霆超級王牌亞歷山大場均32.8分帶領下，挑戰勇士史上單季最多73勝紀錄不是空想。

上季年度MVP和總冠軍賽MVP亞歷山大一再證明季前狂語。

「上季奪冠，但我們遠遠沒有打出該有實力，今年球季我們有機會向所有人證明球隊究竟能有多出色。」

史上最年輕球隊雷霆上季成功奪冠，卻引起不少質疑，季後賽對手傷病太多，雷霆運氣太好，加上裁判哨音尺度也對雷霆相當有利，亞歷山大甚至被指稱是裁判積極保護球星，根本碰不得。

雷霆隊亞歷山大面對各流言考驗，帶領球隊維持衛冕軍氣勢。 美聯社
雷霆隊亞歷山大面對各流言考驗，帶領球隊維持衛冕軍氣勢。 美聯社

這些流言和爭議都讓亞歷山大感到憤怒。

雷霆目前防守效率105.3排名第一，領先第二金塊110.07有很大差距，這支青年軍防守比上季更猛，經驗更好，更有耐性，團隊默契幾乎沒有漏洞。

雷霆上季已經打出68勝聯盟第一戰績，依照今年開季勢頭和防守強度，角色球員再進化，雷霆已經很難被擊敗：

卡魯索強調，「我就不謙虛，我們擁有聯盟最出色第二陣容。」

雷霆隊板凳球員卡魯索(左)防守唐西奇，他說，「我們擁有聯盟最出色第二陣容。」 法新社
雷霆隊板凳球員卡魯索(左)防守唐西奇，他說，「我們擁有聯盟最出色第二陣容。」 法新社

卡魯索並不誇張，因為雷霆今年開季經常靠第二陣容和板凳陣容改變比賽，提早在第三即打花對手，搞定比賽勝負。

雷霆板凳每場貢獻62分聯盟第一，卡魯索對球隊自信並不是吹口哨壯膽，雷霆確有這樣實力。

擁有最出色防守，年輕充滿運動能力，帶著總冠軍球隊自信，近乎完美陣容組合，聯盟最佳球員亞歷山大主宰比賽能力似乎還在進化，雷霆今年球季戰績超越上季68勝，挑戰70勝門檻，衝擊2016年勇士史上最多73勝紀錄，正在更新，我們很有機會一起見證歷史。

雷霆比賽打得從從容容，輕鬆寫意打出12勝1敗開局，很像2106那支73勝勇士。 路透
雷霆比賽打得從從容容，輕鬆寫意打出12勝1敗開局，很像2106那支73勝勇士。 路透

雷霆比賽打得從從容容，輕鬆寫意打出12勝1敗開局，亞歷山大經常三節打卡下班，是不是很像2106那支73勝勇士。

或許NBA歷史即將被雷霆改寫。

NBA專欄 雷霆 勇士 湖人 Shai Gilgeous-Alexander Luka Doncic

特約記者李亦伸

追蹤
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

中職／樂天集團有「心」要經營「樂天桃猿」？何不就喊賣了

樂天桃猿真的有心要在台灣經營職棒嗎？今年一整年事情不斷，但在球員與教練團通力合作之下，奪得年度總冠軍，卻在奪冠之後爆出二軍宿舍風波，還在打台日韓交流賽時，無預警解約奪冠總教練古久保健二，一切作為都讓大

追逐73勝勇士！雷霆深不可測拚衛冕從從容容遊刃有餘

雷霆背靠背連續兩場比賽痛揍勇士、湖人，兩戰都是三節打卡下班，打花勇士韌性，打破湖人爭冠印象。 雷霆開季12勝1敗，勝率9成23，極有機會挑戰2015-16年勇士締造73勝9敗勝率8成90聯盟歷史

交易AD讓佛雷格領航吧！ 獨行俠新時代清洗陣容勢在必行

哈里森（Nico Harrison）時代結束了！關於他在達拉斯獨行俠隊任總經理的故事未來有很多章節，但對球團來說，開人是著眼於未來重建。這是一種態度的表達，哈里森打造戴維斯（Anthony Davis

世界大賽第七戰最經典10大英雄 瘋邦、山本由伸難以超越

今年世界大賽已結束一陣子，但球迷至今還對精彩萬分的道奇與藍鳥之戰意猶未盡，尤其是驚心動魄的第7戰，令許多球迷、球評都大讚是這輩子看過最好看的世界大賽，而MVP山本由伸更被封為這場比賽的頭號英雄。199

中職／總冠軍賽最有價值球員威能帝 威震八方無敵「大帝」

【撰文・陳品宇】 來台進入第三個賽季，威能帝寫下生涯高峰，挾著強勢拉尾盤近況投入10月熱戰，先是在挑戰賽殊死戰「中一日」請纓關門守勝，再於台灣大賽G2、G4繳優質好投，13局僅失兩分，附帶15次

中職／台日棒球文化差異 古久保未率猿奪下聯盟優勝恐成硬傷

近幾年每年台灣大賽結束後，中華職棒真正的「季後賽」才正式展開，總有令人意想不到，甚至跌破眼鏡的新聞。然而昔日消息最多的富邦悍將，換教練早已習以為常，並未受到太多關注。後起的樂天桃猿，這幾年從從全猿逃走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。