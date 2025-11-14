追逐73勝勇士！雷霆深不可測拚衛冕從從容容遊刃有餘

雷霆背靠背連續兩場比賽痛揍勇士、湖人，兩戰都是三節打卡下班，打花勇士韌性，打破湖人爭冠印象。

雷霆開季12勝1敗，勝率9成23，極有機會挑戰2015-16年勇士締造73勝9敗勝率8成90聯盟歷史單季最多勝紀錄。

126：102大勝勇士，雷霆表現從從容容，勇士王牌柯瑞全場13投4中只得11分，全場出賽20分鐘背著5次犯規，雷霆後衛華勒斯、卡魯索兩人輪流緊釘，完全鎖死柯瑞跑動、接應空間，搭配雷霆隊隨時兩人包夾三人圍堵，柯瑞層層受困，勇士上半場就被雷霆直接打爆。

勇士全場最多落後36分。

121：92大勝湖人，雷霆顯得遊刃有餘，唐西奇20投7中只得19分，里夫斯12投4中只摘13分，湖人兩張王牌後衛全部被雷霆困死，雷霆後衛華勒斯完全切斷唐西奇持球和行進路線，米契爾、卡魯索、喬伊輪番鎖死里夫斯，湖人根本連滾帶爬，難以招架。

湖人全場最多落後37分。

面對雷霆強勢，湖人主將唐西奇(中)只能低頭。 美聯社

雷霆明星前鋒威廉斯開季以來還沒傷癒歸隊，第一長人霍格倫也進行輪休只打了9場，但雷霆深不可測戰力和年輕天賦，聯盟第一防守效率，雷霆超級王牌亞歷山大場均32.8分帶領下，挑戰勇士史上單季最多73勝紀錄不是空想。

上季年度MVP和總冠軍賽MVP亞歷山大一再證明季前狂語。

「上季奪冠，但我們遠遠沒有打出該有實力，今年球季我們有機會向所有人證明球隊究竟能有多出色。」

史上最年輕球隊雷霆上季成功奪冠，卻引起不少質疑，季後賽對手傷病太多，雷霆運氣太好，加上裁判哨音尺度也對雷霆相當有利，亞歷山大甚至被指稱是裁判積極保護球星，根本碰不得。

雷霆隊亞歷山大面對各流言考驗，帶領球隊維持衛冕軍氣勢。 美聯社

這些流言和爭議都讓亞歷山大感到憤怒。

雷霆目前防守效率105.3排名第一，領先第二金塊110.07有很大差距，這支青年軍防守比上季更猛，經驗更好，更有耐性，團隊默契幾乎沒有漏洞。

雷霆上季已經打出68勝聯盟第一戰績，依照今年開季勢頭和防守強度，角色球員再進化，雷霆已經很難被擊敗：

卡魯索強調，「我就不謙虛，我們擁有聯盟最出色第二陣容。」

雷霆隊板凳球員卡魯索(左)防守唐西奇，他說，「我們擁有聯盟最出色第二陣容。」 法新社

卡魯索並不誇張，因為雷霆今年開季經常靠第二陣容和板凳陣容改變比賽，提早在第三即打花對手，搞定比賽勝負。

雷霆板凳每場貢獻62分聯盟第一，卡魯索對球隊自信並不是吹口哨壯膽，雷霆確有這樣實力。

擁有最出色防守，年輕充滿運動能力，帶著總冠軍球隊自信，近乎完美陣容組合，聯盟最佳球員亞歷山大主宰比賽能力似乎還在進化，雷霆今年球季戰績超越上季68勝，挑戰70勝門檻，衝擊2016年勇士史上最多73勝紀錄，正在更新，我們很有機會一起見證歷史。

雷霆比賽打得從從容容，輕鬆寫意打出12勝1敗開局，很像2106那支73勝勇士。 路透

雷霆比賽打得從從容容，輕鬆寫意打出12勝1敗開局，亞歷山大經常三節打卡下班，是不是很像2106那支73勝勇士。

或許NBA歷史即將被雷霆改寫。