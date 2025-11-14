中職／樂天集團有「心」要經營「樂天桃猿」？何不就喊賣了

樂天桃猿真的有心要在台灣經營職棒嗎？今年一整年事情不斷，但在球員與教練團通力合作之下，奪得年度總冠軍，卻在奪冠之後爆出二軍宿舍風波，還在打台日韓交流賽時，無預警解約奪冠總教練古久保健二，一切作為都讓大家對於樂天集團是否真的想要經營「樂天桃猿」產生懷疑。

今年樂天桃猿一再爆發出「食安」問題，而且是連環爆，一軍球員吃的餐點中出現死蒼蠅、活蛆等異物，這種不該出現的狀況，居然會發生「職業球團」，讓人匪夷所思，也讓樂天桃猿成為笑柄，食物的問題始終沒有得到球員的安心，球員可以選擇不吃。

樂天桃猿的球員跟教練團真的很爭氣，拿到年度第3名打進季後賽，卻在季後賽開打前一天、10月9日宣布「組織體制調整」，將從自2022年起擔任球團處處長的沈鈺傑轉任球團顧問，由礒江厚綺出任球團處處長。

各位！隔天就要打季後挑戰賽了，全隊都在備戰，球團卻宣布人事異動，而且是把沈鈺傑拉下來，哪有職棒球團會在季後賽前做這種事，不是應該全球團一心朝總冠軍邁進嗎？

樂天桃猿拿到年度第3名打進季後賽，卻在季後賽開打前一天，將從自2022年起擔任球團處處長的沈鈺傑轉任球團顧問，陣前換將令人不解。 聯合報系資料照

球員跟教練團未受到打擊，反而越來越勇，季後挑戰賽在0勝2敗的絕對劣勢下，扳倒上半季冠軍統一獅，挺進到台灣大賽，在台灣大賽又以4勝1敗擊潰下半季冠軍、年度第一的中信兄弟，奪得年度總冠軍，日本籍領隊開心地在場上頒獎。

11月2日在桃園舉辦封王遊行，上台講話的球員「幾乎」聽不到他們感謝球團，這也是在歷年、任何一隊封王遊行中看不到的狀況，因為這個總冠軍是球員跟教練團他們拿到的。

就在封王遊行結束後隔天，週刊爆料桃猿二軍球員是住在工業區內的破舊宿舍，還用「地獄等級」形容，「二軍宿舍不僅設備簡陋、發霉、空間狹小，周邊還有不少移工宿舍、卡拉OK店、資源回收場，卻沒有門禁，球員的安全及生活環境堪慮。」

樂天桃猿是在10月9日宣布「組織體制調整」這一天，一起宣布「強化2026球季選手培育計畫- 全面升級一、二軍培訓設施與體制，專注於未來人才培育」的計畫，將自2026球季起正式把二軍主場自嘉義遷移至桃園。

桃猿舉辦封王遊行，上台講話的球員「幾乎」聽不到他們感謝球團，這也是在歷年、任何一隊封王遊行中看不到的狀況。 中央社

文中寫著：「將使一軍與二軍能夠在相同的環境與設施中進行訓練，促進球員與教練團之間更緊密的溝通與協作，並建立能夠細緻掌握球員狀況的管理體系。同時，一、二軍球員之間的互動也將更為活躍，形成互相激勵、共同成長的環境。此外，藉由充分運用升級後的樂天桃園棒球場設施，不僅能為一軍球員提供更優質的訓練條件，也能讓二軍球員在更完善的環境中接受培訓，全面提升球隊整體戰力。」

看著這些文字，再看看二軍球員的宿舍環境，讓人想笑也笑不出來，怎麼可以如此對待球員，球員宿舍不要求豪華，但連最基本的安全、乾淨都沒有，甚至連一台洗衣機都沒有，真的不是在日本有職棒球隊的樂天集團該做出來的事，比起日職二軍宿舍有如天堂跟地獄的差別。

況且一軍跟二軍的訓練環境不是應該有所區別嗎？「一軍與二軍能夠在相同的環境與設施中進行訓練，促進球員與教練團之間更緊密的溝通與協作，」真的是聽不下去，要省錢就明講，難道日職樂天金鷲也是一、二軍共用相同的環境與設施訓練嗎？不是嗎！日職都沒有這樣做，在台灣為什麼要這樣做。

二軍宿舍問題搞到中職會長蔡其昌都要跟球團領隊去「喬」，這像話嗎？

中職會長蔡其昌(右)親自與樂天亞太區CEO葛城崇(左)碰面會談，盼至少滿足球員基本照顧。中華職棒聯盟提供

二軍宿舍問題的新聞才剛平息下來，就在打台日韓三國職棒交流賽的最後一天，宣布無預警解約總冠軍總教練、中職年度總教練古久保健二，連古久保健二也錯愕，領隊牧野幸輝僅回應「基於雙方的合約時間和內容，這是主要的原因」，實在無法讓人信服。

球員更是不敢相信，自己跟教練團努力打下總冠軍，居然連總教練都保不住，這下子球員終於按捺不住了。林泓育跟林立深夜開直播，直接開罵：「連冠軍都換總教練了，你覺得還有什麼是不可能？」、「沒有什麼事情是樂天辦不到的」、「拿總冠軍也換總教練，早知道不要拿總冠軍好了。」

更拿今年食品狀況開酸，林立提到未來搞不好會「吃石頭」，林泓育直接說：「我們連蛆都吃了還怕什麼。」陳晨威氣得大罵，「還有什麼好說的」、「你TM還有哪位教練是如此」。

樂天桃猿隊總教練古久保健二在助球隊奪冠後遭解約，此事傳到日本棒壇也為之一驚。 聯合報系資料照

全天下真的很少看到拿到總冠軍的總教練被解約，此事也鬧到日本職棒都知道，還細數樂天之前做過的事。如果樂天桃猿球團在例行賽時早就打定主意要換總教練，但拿到總冠軍賽了，是不是可以改變主意？倘若真的雙方不合，也請作法不要這麼粗暴，至少讓「阿公」好好跟球員道別。

樂天桃猿今年的種種倒行逆施的作法，再再都讓人感覺，樂天集團似乎沒有把心放在「樂天桃猿」身上，何不站出來喊聲：「我想賣球隊。」讓有興趣投入職棒的大企業接手，這樣搞下去，球員沒有向心力、球迷不買單了，明年票房或戰績不被看好，也會拖累其它5隊。