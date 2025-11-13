交易AD讓佛雷格領航吧！ 獨行俠新時代清洗陣容勢在必行

哈里森（Nico Harrison）時代結束了！關於他在達拉斯獨行俠隊任總經理的故事未來有很多章節，但對球團來說，開人是著眼於未來重建。這是一種態度的表達，哈里森打造戴維斯（Anthony Davis）和厄文（Kyrie Irving）為核心的爭冠藍圖錯誤。做出這決定，是因為交易唐西奇（Luka Dončić）的錯誤，如今手上還有狀元佛雷格（Cooper Flagg），管理層如何發掘潛力新人方為重點。

獨行俠隊需要從佛雷格身上找長期答案，同時總管一職由芬利（Michael Finley）和里卡迪（Matt Riccardi）暫代，他們已沒時間浪費，必須立刻開始行動重建。現有陣容不利贏球，也無助於協助佛雷格發展。球迷也許看到佛雷格開季數據，質疑獨行俠是否應為他大幅度調整方向，每場平均15分、6.8個籃板和3.1次助攻，投籃命中率略超過40%，他的適應之路不輕鬆，但這不該影響他評價。這位菜鳥有很棒的身材、籃下手感紮實、投籃姿勢流暢，即便命中率不理想，也有防守的多樣性，現在是時候改善。

獨行俠隊總管哈里森去職，球團走入新時代，眼前應即刻重新調整陣容，並確定核心人物才對。 美聯社

眼前第一步應該是交易戴維斯，這是以佛雷格為核心無法妥協的環節，無關戴維斯個人實力，他仍是攻守俱佳的全明星，但豐富的傷病史纏身，在獨行俠出勤時間有限。最關鍵是，對佛雷格成長不利，兩人位置重疊壓抑成長空間，佛雷格最佳的位置是打大前鋒；然而戴維斯也只想打大前鋒而非中鋒。戴維斯沒有犀利外線，這讓禁區擁擠不堪，佛雷格要練投籃更困難。雖然戴維斯可為楷模特別是防守端，但現以球團要釋放佛雷格潛力為前提，沒時間再「母雞帶小雞」。最重要是戴維斯不再符合球隊藍圖，他是「贏在當下」（Win now）的球員，獨行俠隊無法短期內重返競爭行列，他的交易價值也是全隊之最，因此應積極評估潛在回報。

理想情況下，獨行俠應換回一位後場，減輕佛雷格的「控球」壓力，讓他多練無球跑動，更利於新人適應，甚至補進幾名射手，也能擴大佛雷格進攻空間。從更高層面看，獨行俠極需補充選秀權，球隊現只有2026年首輪籤，之後直到2031年都沒有選擇權。圍繞佛雷格打造有競爭力的隊伍，沒選秀權會很困難，拿戴維斯換籤最快。當然，以目前狀況看不會有什麼理想回報，更無法挽回唐西奇交易一案的損失。不過，送走戴維斯釋放空間、讓佛雷格多點時間打球、拿配角與資產為正確操作。

哈里森終於為自己送走唐西奇的決定付出代價，「Win now」路線徹底失敗。 路透

哈里森被解僱另一主因，是整體陣容失衡。在出場時間前十的成員中，有七名為前場（包括佛雷格和戴維斯），雖湯普森（Klay Thompson）名義上是小前鋒，但速度已不夠追上後衛，獨行俠隊常出現臃腫的陣容，若交易戴維斯可紓緩問題但遠遠不夠，其他與重疊的還有華盛頓（P.J. Washington）、馬歇爾（Naji Marshall）、葛佛（Daniel Gafford）與萊夫利二世（Dereck Lively II）。後兩人雖是中鋒但也客串大前鋒，若這群人能換傳統後場，佛雷格就能專職大前鋒，大部分時間僅與一名前場搭檔。放眼名單，馬歇爾、葛佛適合交易，可補強他隊的內線並補進獨行俠欠缺的外圍戰力，高層需謹慎別白送即戰力，但既然要培養佛雷格「清洗陣容」勢在必行。

厄文下半季才有機會復出，留著他更適合輔佐佛雷格。 路透

厄文在達拉斯喚來第二春，場外也鮮有負面風波，過往與唐西奇關係良好，也深受年輕人尊敬。身為後衛，他更適合在佛雷格身邊輔佐，如果戴維斯離開，從成長角度仍有理由將厄文留下指導後進。問題是厄文願意接受嗎？他本是哈里森「後唐西奇」時代的核心，如今動向成謎，他會願意把剩餘的巔峰年貢獻給菜鳥嗎？換角度想，短期內獨行俠應不會有動作，主要是主角ACL剛動完手術，短時間回不來球隊。

再來是總教練基德（Jason Kidd）應停止測試「佛雷格控球（Point Flagg）」只要球隊補進新的控衛，教練就該停止讓大前鋒去頂控衛。首先讓人不解的是，為何佛雷格菜鳥打控衛？可理解一是陣容無人可用，厄文傷停，全隊沒有純控衛，只好讓佛雷格「下海」，一邊適應NBA強度還要一邊學當控衛，結果你知道非常不理想，球隊也更難贏。基德曾用同一招幫「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）成功，但兩者有一差別是字母哥第二年才開始兼職控衛。佛雷格也許哪天能適應，這轉變，但現在還不到時候，其實這全因哈里森打造的陣型與期望綑綁，現獨行俠隊應讓佛雷格專注強項、循序漸進。

佛雷格天賦滿滿，只是還需要時間才能成長為球隊一哥。 路透

失去唐西奇的獨行俠隊，顯而易見戰力大幅度下降，他們現在、未來幾年可能都贏不了，如本季「爛」到底卻可幫佛雷格找回狀態，就有機會拿大籤同時再練出狀元郎，哪種情形都不算太壞，終究最糟的狀況已過（哈里森任職），他的解職象徵球團真正為未來佈局，而把佛雷格擺在正確的位置，納入藍圖核心，將是獨行俠隊找回未來希望的唯一解方。