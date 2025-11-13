世界大賽第七戰最經典10大英雄 瘋邦、山本由伸難以超越

今年世界大賽已結束一陣子，但球迷至今還對精彩萬分的道奇與藍鳥之戰意猶未盡，尤其是驚心動魄的第7戰，令許多球迷、球評都大讚是這輩子看過最好看的世界大賽，而MVP山本由伸更被封為這場比賽的頭號英雄。1990年至今共35屆的世界大賽只有10屆有打滿7場，而這10場第7戰自然也出了不少令人難以忘懷的經典畫面與英雄。本文參考這10場戰役的WPA數據(Win Probability Added，勝出機率提升指數)，帶你回顧近35年最經典的世界大賽第7戰10大英雄人物，看看今年的山本會排在第幾。此外有一隊一口氣就排進三人，是否就印證了「最好看的世界大賽」的稱號呢？

1.莫里斯：1991年雙城隊先發投手

1991年雙城隊莫里斯。 美聯社

大概沒人能比莫里斯(Jack Morris)當年10局完封勝更燃燒了。這場比賽是名人堂級巨投的對決，勇士隊當時派出的史摩茲(John Smotlz)也投了7.1局無失分的好球。雙方鏖戰到第10局仍是0比0平手，在這場比賽前已投2場先發、13局的莫里斯直接以126球投滿10局，最終原本不被看好的雙城在10局下靠著代打拉金(Gene Larkin)的再見安打結束這場熱戰。莫里斯無懸念拿下該年世界大賽MVP，也成了90年代至今世界大賽第7戰最難以超越的表現，他該場比賽的WPA高達0.845，為近35年之首。現在大家不見得還記得當年擊出再見安打的拉金，但肯定將莫里斯的10局熱投銘記在心。

2014年巨人隊邦賈納。 美聯社

「瘋邦」邦賈納當年已先在第1及第5戰總計繳出16局1責失幾近完美的演出，第七戰在中二日的情況下於第5局再度登板。當時巨人隊僅以1分之差領先皇家，沒想到皇家打線對邦賈納依舊一籌莫展，在首名打者英范特(Omar Infante)面對他敲出一壘安打後，連續13名打者都被解決。9局下皇家隊高登(Alex Gordon)敲出一壘安打加上外野手的失誤站上三壘，突然讓戰局風雲變色，但邦賈納還是讓下一棒打者培瑞茲(Salvador Perez)出局，結束了比賽。瘋邦寫下世界大賽史上傳奇的一頁，不但拿下系列賽MVP，也幫助巨人隊寫下五年三冠的風光紀錄。

3.山本由伸：2025年道奇隊「後援投手」

2025年道奇隊山本由伸。 路透

許多人拿今年山本由伸的神級表現與2014的邦賈納作比較，可說有過之而無不及。山本已在第2戰完投9局，前一天又投了6局無失分的佳作，以現代棒球的觀點來看很難想像他隔天還能出賽。沒想到9局下他還是上來拆彈，面對滿壘1出局時先讓瓦修(Daulton Varsho)打出滾地球，並靠著二壘手羅哈斯(Miguel Rojas)臨危不亂地將基納-法利法(Isiah Kiner-Falefa)封殺在本壘前。緊接著再讓克萊門特(Ernie Clement)擊出外野深遠高飛球，靠著帕赫斯(Andy Pages)美技接殺成功化解危機。11局下山本先被小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)敲出二壘安打，但最終還是讓柯克(Alejandro Kirk)擊出再見雙殺，結束這場史詩級的比賽。山本在中0日的情況下還連吃最後三局，無疑是道奇二連霸的最大功臣，也讓他成為繼松井秀喜之後第二位拿下世界大賽MVP的日本人。

4.沃麥克：2001響尾蛇隊游擊手

2001年響尾蛇隊沃麥克。美聯社

你沒看錯，不是岡薩雷茲(Luis Gonzalez)而是沃麥克(Tony Womack)。該場比賽9局下，響尾蛇隊仍落後一分，要面對的是世界大賽從無失手過的史上最偉大終結者李維拉(Mariano Rivera)，即便李維拉已先投了一局，但任誰都很難想像有人能夠在從他手中逆轉比賽。而在一、二壘有人無人出局的情況下，不以打擊見長的沃麥克卻敲出了扳平比賽的二壘安打，才讓主砲岡薩雷茲有當英雄敲出再見安打的機會。沃麥克可說是世界大賽史上光芒最被掩蓋的英雄之一，岡薩雷茲再見安打的畫面不時被拿來重播，但沃麥克追平戰局的二壘安打卻常被忽略。事實上沃麥克該場比賽的0.387 WPA為近35年世界大賽第7戰第4高，而岡薩雷茲因前面的打席完全沒建樹而只有0.059。

5.倫特利亞：1997年馬林魚隊游擊手

1997年馬林魚隊游擊手倫特利亞。美聯社

響尾蛇第七戰以滿壘再見安打結束世界大賽的劇本在1997年就發生過，當年的英雄是馬林魚隊年僅21歲的倫特利亞(Edgar Renteria)。該場比賽鏖戰了11局，11局下半馬林魚與印地安人隊仍戰成平手，在一壘有人、1出局的情況下康索(Craig Counsell)擊出二壘方向的滾地球，原本有機會形成雙殺結束這半局，但二壘手費南德茲(Tony Fernandez)卻發生要命失誤。最後在滿壘、兩出局的情況，倫特利亞擊出了結束系列賽的再見安打。倫特利亞並沒有拿下該年的世界大賽MVP，但13年後還是在巨人隊拿下了這座獎。值得一提的是，康索在1997及2001年的最終滿壘大場面都有在壘上，1997年更是跑回致勝分，且在第九局擊出追平比數的高飛犧牲打讓馬林魚隊續命。

6.坎崔克：2019年國民隊指定打擊

2019年國民隊坎崔克。 美聯社

太空人隊這場球就栽在36歲老將坎崔克(Howie Kendrick)手上。當時比賽進入第7局，國民隊仍以2比0落後，瑞登(Anthony Redon)先是從葛蘭基(Zack Greinke)手中敲出陽春砲讓只投80球的後者退場，後來這成了爭議性的調度。而索托(Juan Soto)面對上場救援的哈瑞斯(Will Harris)先選到了保送，緊接著坎崔克就以打中右外野標竿的全壘打一棒逆轉，成為國民隊史首冠的英雄。而太空人不久後就被爆出偷暗號醜聞，更讓這支全壘打顯得難能可貴。有趣的是，當時被坎崔克砲轟的苦主哈瑞斯兩個月後就加入國民隊，與坎崔克成了隊友。

7.史密斯：2025年道奇隊捕手

2025年道奇隊捕手史密斯。 法新社

史密斯(Will Smith)在今年世界大賽第7戰11局上的超前陽春彈，未來也會是被不斷重播的經典畫面。他在兩出局的情況下從畢柏(Shane Bieber)手中敲出致勝全壘打，奠定了勝利的基礎。此外他在今年世界大賽蹲好蹲滿，以蹲捕73局打破系列賽紀錄。

8.柯賓：2019年國民隊「後援投手」

2019年國民隊柯賓。 美聯社

那場比賽的英雄除了坎崔克外，柯賓(Patrick Corbin)的三局關鍵後援也不能被遺忘。他從第6局開始接替薛則(Max Scherzer)投球，前一次出賽是第四戰先發6局失4分吞敗，因此狀況較為不明，後來則繳出了3局無失分的表現，當中只被敲出2支一壘安打、無保送，替後來逆轉的國民隊守住戰果，也成為勝利投手。該年世界大賽MVP是拿下兩勝的史特拉斯堡(Stephen Strasburg)，而最終戰的兩大英雄無疑是坎崔克和柯賓。

9.羅哈斯：2025年道奇隊二壘手

2025年道奇隊羅哈斯。 美聯社

比賽進入9局上，藍鳥隊只差兩個出局數就可以拿下睽違32年的世界大賽冠軍，上場的第九棒打者羅哈斯(Miguel Rojas)是最沒有機會一棒把比數扳平的人，藍鳥當時最擔心的肯定是下一棒的大谷翔平。沒想到羅哈斯直接從藍鳥終結者霍夫曼(Jeff Hoffman)手中敲出追平比數的陽春彈，讓道奇得以續命。下個半局他還在滿壘的情況下演出關鍵封殺，在攻守方都扮演無比重要的角色，肯定也會被記入經典史冊。今年道奇隊就有三位球員入選本榜，可說是名符其實「最好看的世界大賽第7戰」。

10.佐布里斯特：2016年小熊隊左外野手

2016年小熊隊佐布里斯特。 美聯社

這場比賽也是在延長賽才分出勝負的經典戰役。比賽進入10局上，小熊和印地安人隊仍打成平手，佐布里斯特(Ben Zobrist)在一、二壘有人的情況下敲出超前比數的致勝二壘安打，成了最重要的關鍵一擊。下一棒的蒙特羅(Miguel Montero)隨後補上一支一分打點安打，讓小熊取得兩分領先。10局下小熊多掉一分，但最後仍驚險守住戰局，破除了108年的山羊魔咒。打下勝利打點的佐布里斯特拿下該年世界大賽MVP，那支二壘安打也成了該場比賽最經典的畫面。有別於小熊隊的破除魔咒，印地安人則是睽違9年再次於世界大賽第七戰的延長賽輸掉比賽，延續了悲情的色彩。