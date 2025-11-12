快訊

中職／台日棒球文化差異 古久保未率猿奪下聯盟優勝恐成硬傷

聯合新聞網／ Tzuyi
樂天桃猿總教練古久保健二率隊奪冠後卻被開除引發軒然大波。記者陳正興／攝影
樂天桃猿總教練古久保健二率隊奪冠後卻被開除引發軒然大波。記者陳正興／攝影

近幾年每年台灣大賽結束後，中華職棒真正的「季後賽」才正式展開，總有令人意想不到，甚至跌破眼鏡的新聞。然而昔日消息最多的富邦悍將，換教練早已習以為常，並未受到太多關注。後起的樂天桃猿，這幾年從從全猿逃走、伙食問題、陣前換將、二軍住宿問題等，現在又再次出招，在3場交流賽後宣布撤換甫拿下總冠軍的總教練古久保健二

事實上，今年樂天桃猿人事消息不斷，球季進行一個月後，5月初宣布領隊川田喜則卸任。他是從2019年底，樂天株式會社接手Lamigo時，來台進行交接的總經理，隨後陸續升任副董事長，並成為首位日籍領隊。不過在連續兩年票房成長率最低，加上開始有球團經營的負面傳聞出現後，以完成階段性任務為理由，被調回日本。

在季後挑戰賽的前一天，更是宣布球團處處長兼副領隊的沈鈺傑，將改任顧問。然而原先的職務，負責球員從選秀、養成、培訓及發展，以及與教練團管理等，是握有球團組成的關鍵角色。而顧問則是有名無實，基本上就是被拔權，有如復刻2021年他在富邦悍將的情境，未來是否留隊還有待觀察。

至於古久保健二，原先也是富邦悍將的一員，與沈鈺傑一起在2022年轉投樂天桃猿，擔任首席教練。2024年正式接掌兵符，在他任內一口氣走了包含陳俊秀、陳禹勳、郭嚴文、朱育賢等前朝球星，但依舊還是維持聯盟前段班的表現。即使去年季後挑戰賽不敵統一7-ELEVEn，今年不但順利復仇成功，更是台灣大賽一舉拋下酒紅彩帶，孰料最終還是遭到撤換。

總教練古久保健二連兩季都未能帶領桃猿例行賽拿下聯盟第一，可能是被撤換原因。 中央社
總教練古久保健二連兩季都未能帶領桃猿例行賽拿下聯盟第一,可能是被撤換原因。 中央社

然而根據報載，撤換總教練並非突襲，球團似乎醞釀許久，只是等到台灣大賽結束後，才正式發布消息。他們並沒有贏球治百病的迷思，拿不拿下冠軍都不影響這個決定，代表經營團隊應是從例行賽的表現，就讓下定決心要做出改變。因此大膽猜測，樂天決定換人，恐怕是因為例行賽始終位居第3名有關，未能拿下例行賽第一的「聯盟優勝」。

在日本職棒文化中，傳統派球迷認為，歷經半年以上、超過百場的賽事，拿下聯盟第一名，才是真正展現球隊整體戰力與穩定性的象徵。因此即使2007年導入高潮系列賽制後，也只被認為是短期挑戰賽的爆發，「聯盟優勝」才是真正有實力的冠軍，而「日本一」則是另一種榮耀。但相比之下，美國或台灣的各項職業運動，更強調季後賽結果，例行賽第1名，大多只是能夠取得主場優勢，拿下總冠軍才是最大贏家。

樂天桃猿換帥沒太大問題，問題是手法過於粗暴，竟和媒體上演「諜報戰」。本報資料照片
樂天桃猿換帥沒太大問題,問題是手法過於粗暴,竟和媒體上演「諜報戰」。本報資料照片

姑且不論樂天金鷲的監督耗損率，檢視樂天株式會社自2020年接手後，前4年由曾豪駒領軍，前2年都是第3名，但應考量台灣球隊，因此多給他一次機會，2022年拿下例行賽第一的「聯盟優勝」，即便台灣大賽失利，還是得以留任。但2023年又第3名，即使打入台灣大賽，他還是只能交出兵符。若以這要的邏輯來看，古久保健二接任後，連續2個賽季都只有第3名，即使台灣球迷認為他們是一支勁旅，但球團的想法恐怕不是這樣。

對球員及球迷而言，真的很難接受才剛拿下總冠軍的球隊，總教練以如此難堪的方式，黯然下台交出兵權。但恐怕只能說，外商的經營團隊還是還是存在文化差異，或許他們是「聯盟優勝」較為崇高的派別，最後一刻逆轉拚得季後賽門票，對球團而言恐怕不是勵志，例行賽戰績不穩成為教練團的致命傷。

棒球專欄 樂天桃猿 台灣大賽 古久保健二 沈鈺傑 樂天金鷲
