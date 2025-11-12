複製土耳其版全面宰制力 火箭版森根大蛻變有望邁向巔峰

土耳其在今年歐錦賽拿下睽違24年的銀牌，當家球星森根（Alperen Sengun）更以名符其實的成為了新任統治土耳其的王牌，總被外界譽為「小約柯奇」的他，不僅先於16強於數據層面壓倒了正版約柯奇（Nikola Jokic）率隊晉級，四強賽再度數據輾壓安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），同時擊敗希臘前進決賽。

與德國上演一場雙方零敗晉級的頂上之戰，雖然最終遭對手逆轉，有看比賽的人都知道，無論是數據或場上統治力，他才是這場比賽最具影響力的球員，最終在此屆歐錦賽留上場均得分第7、籃板第4、助攻第4、阻攻第7與第7命中率（高達55%)的攻守俱佳全方位表現，效率值（EFF）也確實僅次於上述兩位以及唐西奇（Luka Doncic）3位MVP級巨星，我們絕對是在見證下一位頂級國際球星的誕生。

森根入選歐錦賽最佳五人。 路透社

事實上，森根現在確實就已被視為火箭一哥，上季率領球隊打出西區第2的佳績，但人們能顯而易見的發現：土耳其版本與上一季火箭版本的森根，仍有相當大的差異。最根本的原因，在於名帥阿塔曼（Ergin Ataman）給了他更充分的授權與球權，讓他真正的扮演起了場上全情發揮的絕對核心。

首先，森根更頻繁地出現在低位發起進攻，也因此得到了更多的單打機會，上季在火箭，他僅有22%進攻回合來自低位進攻，歐錦賽根據資料熱身賽達到了34%，正賽雖然沒有進一步統計，但他仍是整屆賽事中於內線拿下最多114分的領先者，每回合得分效率也更勝火箭的0.79分。

要知道這還是在FIBA防守距離更窄，還沒有NBA防守3秒的規定下做到，更可以知道這是在更容易遭受協防甚至夾擊的情況下所完成，強硬的對抗、漂亮的腳步、柔和的手感乃至慣用的運球大轉身，歐錦賽他就是個比起在NBA更為兇悍的內線猛獸，這點包括在內線籃板的拚搏也是。

森根在今年歐錦賽大放異彩。 路透社

球權增加且不只發生在內線，同樣也發生在高位策應傳導，對手只要在高低位過度協防或包夾，本屆的森根屢屢傳出媲美約柯奇、更勝自己在火箭時的絕妙傳球，那種足以登上每日Highlight，甚至帶點炫技的妙傳，在場均時間更少的情況下，以6.6次助攻大勝上賽季4.1次助攻，火箭隊中鋒的自己，也幫助球隊繳出本屆最高的43.8%團隊三分命中率。

更甚者，連投射都得到了解放，上賽季森根在火箭場均1.2次三分投射，甚至更遜於上上賽季的1.8次，三分命中率上季並且僅剩23.3%，外線之貧弱，被視為現今與約柯奇相比最大的差異，也讓他的三分出手數減少，彷彿事出有因。

但在本屆歐錦賽，森根的三分投射場均2.4次，命中率31.8%，隱隱約約地透露著，或許不只是他個人的進步，更是肇因於平常的限制，影響了其出手選擇與信心。

這樣全方位的森根，於是在八強賽繳出了歐錦賽史上最年輕大三元的成績單，並且是30年來唯一在單屆歐錦賽完成150+分、50+籃板和50+助攻的球員，多達5場比賽得分10+、籃板5+與助攻5+，與唐西奇並列，場均21.6分10.1籃板6.6助攻1.1阻攻，相較3年前參加時的場均16.5分8.2籃板2.2助攻12.5%三分命中率，更明顯有了全面的飛升。

森根如今打法更加全面。 美聯社

除了讓森根盡情發揮，阿塔曼也較火箭，更緊密地圍繞著這位王牌，設計讓他極大化的戰術與配合。射手埋伏底線的拉開空間，透過交叉掩護與弱側切入，攪亂對手對他的重兵看防，其中尤以阿塔曼多年子弟兵，歸化土耳其的前NBA後衛拉金（Shane Larkin），與森根的雙人組合，最具殺傷力。

這位能突擅傳的老大哥，一方面不時從另一側切入，吸引防守後短傳森根完成接球甚至攻籃，另方面也不時可見「逆擋拆」，由森根持球，拉金幫他掩護，製造另一種錯位困擾，從而提升進攻把握度。

這些固然沒有森根優異的視野、單點牽制力與傳球技術，無法完成，但更根本的是，在火箭他並沒得到如此量身訂做戰術的高度，質與量都有差。進攻上的得心應手與備受重用，或許也源自夏天備戰前的辛勤訓練，甚至讓他在NBA常被詬病的移動速度與防守兩方面，都彷彿大幅提升，成為一個更積極跑動活躍的球員，連扣籃次數都肉眼可見的更多了。

火箭主帥尤多卡(中)預期將和森根建立更緊密的信任關係。 美聯社

誠如森根自己所述，阿塔曼教練對他的升級與解放，有著多巨大的影響。在他麾下，自信心總會上升一個檔次，「阿塔曼教練對我非常用心，讓我打各種位置，這就是我的風格，我是一名團隊型球員，為了贏球，我會不惜一切代價。如果是防守，那就防守，如果是進攻，那就進攻，我不在乎。無論他讓我做什麼，我都會去做。」

但也因此，我們應該都能理解，回歸火箭隊的森根，大概率很難完全複製於國際賽場上無所不能的威力與數據，哪怕是去年貧攻的休士頓，他的角色重要性尚不如土耳其版，本季光是一位寶刀未老的大學長杜蘭特（Kevin Durant），就肯定讓出不少球權與進攻空間，儘管他是出了名最不佔球權的球星。

這般巨星的球權仍只會是相對地減少，但不可能真的只讓他扮演「Catch & Shoot」的輔助角色，遑論還有原本在隊的老大哥范弗利特（Fred VanVleet），同為重點培養新星的湯普森（Amen Thompson）、史密斯（Jabari Smith Jr.）與伊森（Tari Eason），乃至回鍋老將卡佩拉（Clint Capela）等，需要分享球權、時間與出手。

不過，這不代表屢遭質疑，未能讓森根打出最佳版本的總教練尤多卡（Ime Udoka），在新的賽季，不會汲取歐錦賽的正向觀察，更有效地在新賽季運用森根。

火箭今年補進杜蘭特，渴望能在季後賽走更遠。 路透社

透過尤多卡於歐錦賽後的受訪，外界才知道，他也給了森根在本屆賽事中的指示與課題：要求要更積極進攻，重拾職業生涯以來的統治力，同時也要他在應對對手防守方面處理得更好，並且期望看到子弟兵在防守端上的進步，甚至在三分球方面也開了綠燈，要求更多投射。

回過頭來看這位土耳其年輕人於歐錦賽的表現，完全可說是做到了總教練要求的每一點，或許尤多卡永遠不會像阿塔曼給予森根甚至是120%的信賴，我們仍可預期他們之間的信任關係有了更緊密的增強，並且反映在球場上的使用方式，比起上場時間與數據，我們更可以期待森根將國際賽場上的高效，帶回火箭隊。

要知道，尤多卡對下季休士頓的首要期望，就是團隊要提高籃球智商，那麼陣中再沒有更適合站穩核心角色的球員了！

那麼，下一步呢？我們可以從何處開始期待？首先是森根防守端的顯著提升，會如何在「防守優先」的尤多卡麾下，進一步提升本就聯盟頂級的團隊防守。其次，森根與杜蘭特的配合，能如何徹底改變火箭去年止步第一輪的貧攻問題，帳面上來說，兩人的打法雖有部分空間重疊，整體上仍相對互補，這正是為何看了歐錦賽的杜蘭特，如此興奮期待的原因。

森根轟炸籃框。 美聯社

同一時間，這位大學長也是個擅傳的前鋒，我們甚至有望看到與拉金國際賽配合的更高大版本：對側邊吸引防守傳給森根籃下終結，亦或者幫忙學弟掩護，另類的雙鋒「逆擋拆」，國內外早已不乏因此興奮的球評，預測新賽季的火箭團隊進攻將飆升至聯盟前五，且劍指總冠軍！

更讓火箭球迷欣喜的是，這位「小約柯奇」才年方23歲，就已踏實地走向攻守俱佳，無所不能的聯盟TOP5中鋒之路，才正要攀向全盛期的他，還能有多驚人的進化呢？