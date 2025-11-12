和製重砲身價夯 村上宗隆、岡本和真旅美誰CP值更高？

今年大聯盟冬天，自由市場上有著小熊隊明星外野手塔克（Kyle Tucker）、國聯雙冠王史瓦柏（Kyle Schwarber）等名氣響亮球星，不過從聲量、流量角度切入，日本球員預計會佔不小篇幅，隨著道奇隊靠著日籍三本柱一路挺過層層考驗完成二連霸，替「日本最強，就是世界最強」此番言論一再背書，簽下日職明星一再獲得豐收回報，削減聯盟轉換時對成績的不安定感，也讓身價連帶水漲船高。

這個休賽季完成「美」夢的球員將會是第一批享受身價紅利，依照美媒推估，年僅27歲的西武獅王牌投手今井達也憑藉本季宰制成績，以及過往日投極高兌現率兩大招牌，再加上年輕王牌市場上一向難尋，選在身價最高點旅美的今井，會是合約最漂亮球員，隨著各隊輪番競價，數字可能會被堆高至外界無法想像的高度。

不過市場目光應更關注大聯盟各球團如何定義兩大日本重砲身價，來自養樂多燕子的村上宗隆、巨人隊的岡本和真賽季結束後陸續申請入札，攤開旅美球員列表，和製強打登陸大聯盟的中獎率遠低於投手，近年能稱上對得起身價的僅小熊隊鈴木誠也一人，強如日職生涯攻擊指數高達0.960的吉田正尚，都因其鈍足拙守而讓5年9000萬合約看起來不僅溢價，更接近負資產，由於風險高，旅美比例自然遠小於投手，今年一次出口兩名日職近年指標性打者，如無意外，將會是睽違三年再次有日本打者簽下大聯盟合約，兩人所獲得的合約、打出來的成績，將會大幅影響大聯盟未來對日職打擊成績的認可，若兩人再挫敗，短期內日本打者身價恐怕都不會太好看。

岡本和真希望能追隨大谷翔平(16號)與吉田正尚(34號)挑戰大聯盟。 路透

村上和岡本兩人呈現鮮明對比，兩人一左一右，前者年僅25歲，尚未進入運動員巔峰期；後者則是29歲，正在最成熟階段，近年表現也相較穩定一些，最近3年攻擊指數與wRC+（加權得分創造值）是央聯最高的0.929、180，村上以0.891、162緊跟其後，雖同為角落內野手，但對於球團而言，兩人評估方式不同，所追求合約規模也有所落差。

假使球員天生神力，大學畢業之齡就登上大聯盟，也要到快年滿而立才獲得自由，在還未進入巔峰期年紀就進入自由市場的年輕巨星總是罕見，意味著要年紀輕輕就站穩職業舞台，為了買下這份豐滿的想像，競標狂潮導致合約一再拉高並不意外，26歲的索托（Juan Soto）去年簽下15年長約，再前一年25歲的山本由伸合約年限是投手史上最長的12年，巨約迅速獲得回報，顯見球團能完整包下巔峰期使用權的誘人吸引力，能否端出有誠意長約會是獲得村上青睞的關鍵，多家媒體預估會是6、7年起跳，而岡本合約最長年限則落在五年左右。

說完合約層面差異，回到球技評價，日職打者轉換上大聯盟總是比投手困難，主因是無法應對更高階的球路，均速大幅提高、變化球更加刁鑽，一旦球路辨識出問題就會連帶影響打擊型態，本季日職均速為147.1公里，約為91.4英里，而大聯盟平均則坐落在94英里左右，近3英里的落差就足以改變一切。

岡本和真面對速球的攻擊力明顯比村上宗隆好很多。 路透

當外媒評估兩人打擊實力時，能否掌握速球成為指標，在這點上岡本明顯是做得比村上好很多，生涯面對150公里以上速球，岡本打擊三圍是0.289/0.383/0.534，wRC+達157，三振率則為16.6%，面對日職等級速球仍有頂級輸出，今年打擊率來到0.440，全日職最高；相比之下村上則為0.188/0.362/0.400，wRC+121，被三振率為翻倍有餘的37.4％，時常揮空速球吞K，是數據所呈現的紅色警報，純論2025賽季，村上面對150以上速球被三振率更是突破天際的41.7%，岡本則是8.8%，

再擴大至整年全球種的被三振率，村上從2023至今是28.1%、29.5%、28.5%，在日職同期排名第四高，和2022年寫下本土全壘打紀錄時的20.9%相比可說是飆漲，這數字放眼大聯盟也是倒數10%的等級，相反地，岡本自2018年破繭而出以來，僅2019年被三振率超過20%，今年更是寫下近6年來最低的11.3%，維持穩定火力同時下修三振率，是趨於成熟的證明。

村上宗隆挑戰大聯盟最讓人憂心的就是居高不下的三振率。 美聯社

三振率攀升是日職打者旅美必定趨勢，以近年簽下大約的前輩鈴木、吉田做案例，鈴木出國前一年被三振率16.5%，大聯盟菜鳥年為24.7%；吉田從精英級別的8.1%升至14%，是非常優秀，但引以為傲的保送率從15.7%跌到5.9%，從日職頂尖來到大聯盟後段班。毫無疑問，若村上的問題是基於2022年數據，那完全不是問題，但事實是在揮空這件事情上，村上表現得一年比一年糟糕，2025年好球帶內擊球率僅72.6%，低於2022年的77.1%，更低於大聯盟平均82.5%，即便是像大谷、賈吉（Aaron Judge）這樣三振多、全壘打也多的砲手，也能常年保持在75%以上，也讓不少球探擔憂：若在日職這樣的低三振環境被三振率就逼近3成，進入大聯盟後需要多久時間才能繳清學費？

除此之外，岡本守備端也在美國球探眼中有著更好評價，無論是協調性還是腳步都略勝一籌，防守時保有靈活性，唯一隱憂是離開了人工草皮的東京巨蛋後，需要額外花時間適應天然草場地，雖然運動能力和臂力不符合大聯盟先發三壘標準，只能偶爾客串輪替，但在一壘應能勝任愉快，整體而言岡本優勢在於更多元的防守可塑性，以及更優秀的出棒選擇，觸球率佳同時有著不俗拉打力量，兼顧CONTACT和長打潛能，讓選擇追求他的球隊能少掉一些擔憂，特別是狙擊左投能力突出，即便再差都能作為PLATOON角色生存。

說了這麼多岡本的優點，乍聽之下村上除了年輕4歲之外幾乎沒有優勢，對吧？但無論各家媒體在預測兩人合約時，村上在均薪、總額都毫無懸念完勝，球界無不垂涎更高的天花板，比起岡本「水準之上大聯盟打者」的模板，村上有更多時間與機會成長為「頂尖大聯盟砲手」。

儘管缺陷明顯，村上宗隆出色的純擊球力量仍讓大聯盟對他充滿想像。 路透

曾締造過日職史上最偉大打者賽季，擁有巨星潛值，但即便三振問題始終令人困擾，加上本季因腹斜肌拉傷只出賽56場，不過復出後狂掃22轟，開轟效率更勝紀錄年，wRC+202、純長打率0.390也確實恢復至當年輝煌，預測他的菜鳥年成績絕非易事，仍不減大家對其想像空間，這一切都是因為：他有著以亞洲人來說不可思議的純擊球力量。

爆發力是難以被企及的原始才華，不少球評認為，村上即便在頂尖怪物雲集的大聯盟都有辦法排到頂端，大聯盟官網巧喻：「貝比魯斯（Babe Ruth）打擊力量，賈羅（Joey Gallo）的三振問題。」擊球初速能大致反映擊球力量的上限，根據日職官方應用程式NPB+上揭露的擊球追蹤數據，村上本季最高可達116.5英里，排名聯盟第三，2025年大聯盟有23名打者產出過116英里以上的擊球初速，其中只有9名左打，包括史瓦柏、克魯茲（Elly De La Cruz）、伍德（James Wood）等機體怪物，當然，還包括了大谷翔平。

村上身形魁梧、力量驚人，讓他能產出絕佳棒速，今年最快可來到85.7英里，雖然日職尚無平均揮棒速度數據，但依照村上過往擊球時力量輸出和擊球初速，能合理期待他有著與它匹配的揮棒速度。

只要村上宗隆能擊出夠多全壘打，就算三振數多一點大聯盟也能接受。 美聯社

根據美媒《The Athletic》分析，村上擊球預備動作中，雙手和身體距離較遠，較難對應近年大聯盟投手中逐漸興盛的內角高球策略，大谷翔平赴美時也碰上類似問題，是機制需要再調整之處， 不過球探中有村上的支持者認為這有辦法調整，健康問題也確實影響表現，長遠來看，成為一名TTO（Three True Outcomes，即三振、保送、全壘打）打者會是合理方向，如果能做到提高擊球率時保持頂級力量，那村上將蛻變成明星打者，其爆發力就是如此有本錢，正如狄佛斯（Rafael Devers）、歐森（Matt Olson）那樣犧牲一點三振換取全壘打，這絕對值得。

岡本和真相較村上宗隆是更成熟的打者，但後者的天花板更高。 美聯社

岡本與村上，一個象徵穩健內野長槍，另一位則蘊藏尚待開發的高天花板，風險、報酬處在光譜兩端，如何在兩者之間取捨，取決於球隊的當前需求，更考驗眼光與球隊養成功力。