中職／全力以赴NO.1曾子祐 雄鷹凌空鎮游擊大關

自曾子祐在2022年選秀會上被唱名那一刻起，無數期待與光環便註定相隨，從狀元郎、創隊第一人到新人王，如同其背號1號意象，職棒路上始終砥礪前行帶頭衝鋒，歷經懵懂菜鳥成長痛苦，展現獨當一面成熟風采，游擊超新星正冉冉升起。

小時活潑好動，對各種運動充滿興趣，對球類運動更情有獨鍾，似乎從小和棒球結下不解之緣，周遭同齡小男孩往往選擇機器人等玩具作為禮物，但曾子祐首選總是球類，「很喜歡在家裡丟球，也會去社區樓下跟鄰居玩球，還因為太吵被樓下鄰居抗議過。」

堅持比選擇更重要 戰勝迷惘展露天賦

就讀平鎮期間，曾子祐獲獎無數，天賦展露無遺。 聯合報系資料照

曾接觸過桌球、羽球、籃球，在獅迷父親耳濡目染下，棒球逐漸成為摯愛，但對於年幼的曾子祐而言，單純喜歡看球賽，棒球員這個目標還太過遙遠，直到參加統一7-ELEVEN獅棒球夏令營，內心才燃起渴望，爭取打球機會，隔年再度參加獲得棒球隊徵詢，才讓原先因顧慮學業而持反對意見的父母投下同意票，接受正規棒球訓練。

加入球隊後，優異天分逐漸綻放光采，擁有不俗中線守備直覺，攻守條件穩健超越同齡人，不論哪個階段皆是球隊主力，但看似順遂少年時，也曾一度想放棄棒球，「國三遇到滿大低潮，投打都很不好，當時聽說升高中其實是很重要時間點，去讀書還來得及，但打下去就不能放棄了。」與家人長談尋找未來方向，決定權掌握在自己手上，曾子祐和內心深度對話，最終對棒球熱愛戰勝了迷惘，「如果放棄了，總有一天會後悔，因為我真的很愛棒球，只是當時表現不好而已，想謝謝自己那時有堅持下去，到現在對棒球還是很有熱情，這條路沒選錯，是我的工作，還可以是熱愛的事情，真的滿不容易。」

進入人才濟濟平鎮高中後，以小高一稚齡卡位先發游擊手，背後其實有機運使然，大一屆學長李灝宇高一扛起國家隊第四棒，「怪力男」威名遠播，早早是國內外球探目光焦點，學長坐鎮游擊，曾子祐開始加練二壘，甚至考慮過轉學到更有出賽空間學校，但金麟豈是池中物，沒有等太久時間，高一下李灝宇受傷，鋁棒聯賽發揮不錯的曾子祐直升木棒組，玉山盃表現優異獲選最佳游擊手，名號進一步打開，從此不再讓出當家游擊位置。

平鎮隊長品質保證 青棒最佳游擊手登狀元

曾子祐青棒生涯完美收尾，作為應屆畢業生首屈一指游擊手，成台鋼雄鷹創隊後首位選秀狀元。 聯合報系資料照

就讀平鎮期間，曾子祐獲獎無數，高一入選U18中華培訓隊，高二蟬聯玉山盃最佳游擊手獎，以令人咋舌6成打擊率收下打擊獎，天賦展露無遺，身處青棒勁旅，高壓環境與高標要求奠定扎實基本功，但若說到青棒時期最大轉捩點，莫屬高三接任隊長一職，坦言繳了不少「學費」，「一開始滿挫折，那時還沒適應這個角色，被教練念了好幾次，像是『沒有帶到團隊』、『聲音不夠多』，了解隊長以身作則重要性，假如自己沒偷懶，大家也會跟上，告訴自己各方面都要做好，不然學弟會有樣學樣。」

場上擔任中線靈魂人物，場下扮演 凝聚球隊潤滑油，從獨善其身變成帶人帶心，帶著球隊成長過程，曾子祐同步長大，高三這年平鎮高中完成黑豹旗三連霸、木棒聯賽四連霸偉業，皆刷新賽史紀錄，青棒生涯完美收尾，作為應屆畢業生首屈一指游擊手，輔以不俗球棒控制能力，曾子祐在球探眼中兼具穩固地板與高天花板，屬於基石級別大物，最終擊敗宋嘉翔、黃保羅等青棒好手，成台鋼雄鷹創隊後首位選秀狀元，以中職史上第三高570萬元簽約金加盟，也是隊史第一名選手，穿上1號球衣意義非凡。

頂著狀元光環進軍職棒舞台，各種層面台鋼雄鷹第一人，不管是期待或是不看好，外界聲音如影隨形，但撇開職棒球員身分，曾子祐不過是年滿十八青澀少年，起初確實因身分格外有壓力，「不過後來想了很多，轉念保持正向想法，因為大家注意到我，所以平時訓練要更認真、更扎實，稱號變成責任，要我不斷增強。」如同隊長重責背後隱含教練團厚望，狀元身分雀屏中選意味著實力被肯定，面對外在期待和內心壓力夾擊，總是讓行動說話，向著目標一往無前是曾子祐給出答案，首年二軍加上冬盟打好打滿，收下二軍安打王獎項，用表現證明做足準備。

急速攻擊突破重圍 力克隊友奪新人王

2024年中職新人王票選曾子祐(左)「台鋼內戰」中脫穎而出，收下一生僅一次機會大獎。 聯合報系資料照

2024新人年起步表現絕好調，擔綱球隊開路先鋒，前兩個月打擊率都能維持在3成以上，一度是打擊、安打雙項排行榜領先者，五月中打擊率更一度飆高至3成5以上，上演單場雙安如家常便飯，儼然是新生代安打製造機，但體力難關終究是年輕球員必經之路，游擊守位吃重還近乎全勤出賽，下半季體能急遽下滑，七月後打擊率掉到0.222，「中後半段體能撞牆期，整個身體都好累，沒有過每天都有比賽日常，即使練習日訓練量也很大，那時有問學長如何調配身體狀況，雖然後面沒有調回來，但也是個經驗，二軍那年好跟不好都發生在身上，有發現賽季中會變瘦，因為壓力、天氣關係吃比較少，去年開始注重營養攝取，不要讓力量太快掉下去。」

自評是擊球率高、確實擊球型打者，進入職業後教練團沒有針對打擊機制修正，期望藉由時間拉升力量與揮棒速度，達到更佳長打破壞力，在2024年出賽至少40場游擊手中，曾子祐全壘打數居首位，確實有開發長打空間，「之前很喜歡小破（劉芙豪）學長，常打前兩棒也是右打，不是很刻意追求長打，但力量跟球棒控制都很好，有很多反向攻擊長打。」

台鋼雄鷹曾子祐(上)鎮守游擊大關。中央社

若非季末腳扭傷缺陣，連續先發出賽斷在103場，曾子祐新人年原有機會挑戰全勤，整季115場出賽全隊最多，123安在陣中僅次於洋砲魔鷹，高壓負荷量還能維持攻守水準實屬不易，在新人王票選「台鋼內戰」中脫穎而出，收下一生僅一次機會大獎，「這獎項對我真的滿有意義，季初一定會想要，但不敢說也不敢想，畢竟要先持續出賽才能有好表現，直到賽季中後段才有這個目標。」繼平鎮隊長、狀元郎後，再多新人王榮譽加冕，榮耀與負擔同行，一併化為進步燃料，「不覺得它（獎項）是讓人有壓力的東西，壓力是自己給自己，視為動力才有機會更好。」

