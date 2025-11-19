中職／中信兄弟不甘心落敗 黃潮野望重新再來

【撰文・鄧心瑜】

「我們職責是實現球迷期待，對此我真的感到責任重大，也非常、非常不甘心，但我們絕對會把失去的討回來，這是我現在的心情。」賽後總教練平野惠一吐露心聲，在擁有最多球迷支持、也有充足球團資源的球隊領軍，壓力之大可想而知，結果或許不如期待，但以內容來說輸得不冤，台灣大賽發揮不佳是事實。棒球是有輸有贏運動，坦然接受失敗，擦乾不甘心而落下眼淚，中信兄弟依舊是中職強勁隊伍，仍有挑戰下一次黃潮機會。

發揮不佳難承其重 衛冕藍圖破滅

台灣大賽中信兄弟最穩投手是已39歲李振昌，5戰中4場出賽。 聯合報系資料照

過去四年拿到三座冠軍，中信兄弟背負比其他球隊更高期待值，以今年賽季來說走得艱辛，季初豪邁網羅頂級洋投力拚衛冕，一度備妥德保拉、羅戈、勝騎士、猛登、黃博多、克迪6位洋投，卻在開季後陸續出狀況，德保拉、勝騎士雙王牌先後因傷報銷，克迪自行離隊、猛登藥檢未過，最終僅剩羅戈、黃博多待滿整季，季中又因此緊急尋找洋投補足輪值空缺，只能說計畫趕不上變化；黃恩賜上半季強勢復出接任安心終結者，但僅維持半季又因傷遠離戰線，無論先發、後援都出現變數。

台灣大賽投手群狀況雖然有高有低，仍做到在一定限度內壓低失分，牛棚強度相較樂天有落差，最穩投手是已39歲李振昌，5戰中4場出賽，其中3戰是最後一任投手，負擔5局只被敲1安。臨近季末較為疲憊而狀況不佳牛棚群在台灣大賽仍容易遭對手鎖定，樂天所敲4轟中有3轟是打中信兄弟牛棚，尤其陳晨威、林泓育雙雙在G4、G5敲出超前兩分砲，都是在比賽後段狙擊，是中信兄弟賠掉勝利致命傷。

下半季浮現打擊問題，到季後賽沒能妥善解決，尤其攻擊狀態不佳前提，再面對樂天雙王牌威能帝、魔神樂更難以尋找突破點，前四戰合計僅攻下4分，台灣大賽團隊打擊率0.208比起樂天團隊打擊率0.272有明顯落差，短期賽靠長打決勝負，雖然樂天在例行賽全壘打數最少，但台灣大賽敲出4支全壘打都堪稱關鍵，中信兄弟兩發都是陽春砲，時機略遜一籌。再細看得點圈進攻，中信兄弟得點圈有人39打席中只敲出3安、另有5次四死球，打擊率僅0.097，大量得分機會無功而返，氣勢自然難以疊加。

中信兄弟不甘心落敗，黃潮野望明年重新再來。 中央社

中信兄弟在季後賽基本上仍延續例行賽戰術、調度模式，短期賽戰況中變化莫測，保守思維並非不妥，只是少了大破大立尋找翻盤可乘之機，打線中數據最好陳俊秀、王政順在稀少打席中繳出火燙成績，沒能有更多施展空牌更顯可惜。

全文未完，更多內容「總教練扛責 敗而不屈求重生」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第524期)