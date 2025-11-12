中職／總冠軍賽最有價值球員威能帝 威震八方無敵「大帝」

【撰文・陳品宇】

來台進入第三個賽季，威能帝寫下生涯高峰，挾著強勢拉尾盤近況投入10月熱戰，先是在挑戰賽殊死戰「中一日」請纓關門守勝，再於台灣大賽G2、G4繳優質好投，13局僅失兩分，附帶15次三振，拿手K功發揮淋漓盡致，屢屢於強投交鋒中脫穎而出，低比分拉鋸戰居多季後賽，真王牌價值不言而喻，獲選總冠軍賽最有價值球員當之無愧。

樂天桃猿例行賽無論是打擊、投手都排名聯盟中游，加上是以第三名打起，自挑戰賽便落入少一勝、客場居多劣勢，並不被看好，但外界一致認為，樂天最大優勢莫過於陣中有威能帝、魔神樂兩名強投，特別是在防守焦土戰內，投手角色更吃重，手握威能帝這張能負擔長局數絕對王牌，如同教練團心中保命符。

君子報仇兩天不晚 中一日燃燒挺猿出線

樂天桃猿投手威能帝在季後挑戰時，後援兩局助隊最終淘汰統一獅進軍台灣大賽，賽後與隊友相擁。

然而，威能帝挑戰賽G2於自家桃園主場登板，比賽走向卻遠超外界預期，投不滿5局挨林安可雙響砲黯然退場，狂失6分自責分，是整年例行賽不曾發生「核爆」場面，當時系列賽陷入0：2被聽牌，眼看王牌被打爆，可謂被逼入絕境，但球隊戲劇性後來居上，靠著宋嘉翔救命追平轟與再見安打延長戰線。

生涯例行賽對獅隊不曾吞敗，季後賽摔了一跤，不過樂天G3再下一城，系列賽逼入最終戰，給了威能帝雪恥機會，G2先發用了93球，僅休息一天後，一到球場便告訴主帥古久保健二：「今天不管幾局，我都可以投！」9局上林智平神來一棒敲出追平三分砲，復仇戲碼上演，在團隊攜手搭建舞台上，主角屬於威能帝，「看到那支全壘打，我心想：『喔天啊，我今天會上！我今天會上！』」再次對陣猛獅打線，威能帝坦言，不會因前次不理想就想投特別好，「第一次只休一天就登板後援，感覺很興奮，球隊有請我多投一局，而我已經準備好了。」

中職生涯從未留下後援紀錄，此時於平手局面登板，後援兩局4K無失分表現完美，絕望感宛如大魔王，搭配林立延長賽致勝一擊，樂天達成「讓二追三」成就，報了上季挑戰賽遭淘汰一箭之仇，威能帝也完成自我救贖，重返台灣大賽。

王牌投手仙拚仙 兩戰好投奠「威」名

樂天桃猿隊洋投威能帝，做好每一場備戰準備。記者余承翰／攝影 聯合報系資料照

2023年樂天首次打進台灣大賽，下半季加盟的威能帝發揮最佳，先發兩場合計防禦率1.38，G5先發8局無失分燃燒125球，狂飆13次三振一戰成名，追平台灣大賽紀錄，一度替球隊聽牌，但事與願違，桃猿和味全龍血戰7場後落敗。

時隔兩年捲土重來，由於休兵4日即迎接台灣大賽，樂天複製首輪戰略，威能帝準備G2先發，首戰魔神樂繳出 7局好投助隊開胡，威能帝乘勝追擊，面對生涯最不擅長的中信兄弟打線，以及大巨蛋滿場4萬人，排山倒海而來象迷應援聲，頂住壓力先發7局送出5次三振，僅失1分，搭配牛棚強力守成，樂天前兩戰踢館成功，系列賽取得 2：0優勢。

樂天該役以1分之差勝出，威能帝鎖死打線扮關鍵，談到9天內三度登板，累積破200球，賽後直言鬥志不減，笑著指向腦袋說：「這裡不會，但身體有些疲累，我知道這也許是本賽季最後一周，狀況是好的，有撐過去。」此外，先發前6局無失分，以連續18局無失分追平台灣大賽紀錄。

依據賽程推估，下一場先發為G6，但突如其來連日大雨，讓賽程延後了史上最長的四天，這場雨對樂天布陣確實如天降甘霖，季末工作量超負荷的威能帝，獲得罕見充電時間，休6天後於G4掛帥，不過黃衫軍也因此受惠，推出首戰先發的羅戈，雙冠王威能帝較勁防禦率王羅戈，過去兩人例行賽從未同場出賽，首次交鋒就是在最高舞台，此役不只是系列賽分水嶺，更是本季聯盟最強兩投手較量。

樂天桃猿擊敗中信兄弟封王，桃猿洋投威能帝(中左)獲頒最有價值球員。中央社

「對我來說，羅戈可能是聯盟最好投手，在這樣對戰組合，雙方對失投球掌握都很不容易，很享受對決，也非常敬佩他的競爭心態。」恢復到滿血狀態，開場便火力全開，最大危機出現在6局上，開局因失誤、安打，無人出局被攻占一、三壘，但威能帝臨危不亂，霸氣連K詹子賢、江坤宇、岳東華，穩住平手局面，成為氣勢轉折，總計6局失1分送出10次三振，是台灣大賽史首位累積兩場雙位數三振投手，技壓7局失兩分的羅戈，樂天搶下聽牌優勢，威能帝贏面子也贏裡子，實屬王牌中的王牌，「遭遇危機時，投出每一球都是今天品質最好球路，6局是最關鍵一局，湧現很多能量跟腎上腺素，感謝上帝讓我能做到最好。」即便逼近百球計分板上仍紅字頻發，面對江坤宇打席更出現本場最快155公里，大賽投手本色展露無遺。

