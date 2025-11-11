有夢幻陣容卻迅速崩壞 快艇狀況其實比獨行俠還慘！

快艇吞4連敗，開季3勝6敗西區倒數第四，快艇夢幻陣容卻打出這種表現，難以置信

這支擁有哈登、雷納德、比爾三核心，上季打出生涯最佳主宰力中鋒祖巴茲，今夏交易換來速度快又年輕大前鋒柯林斯，補上陣容最大漏洞，年度最佳防守球隊等級3D前鋒瓊斯，優質護框長人洛培茲，塞爾維亞射手波格丹諾維奇，還兩名經驗老將前鋒貝頓、後衛保羅押陣擔任替補夢幻球隊，沒想到開季竟然打得一團亂。

連續敗給太陽兩場，最近4連敗，快艇教練泰隆魯坦誠，「教練團和球員都有問題，每個人都需要反省，提升場上表現和紀律性。」

雷納德(中)受困負荷管理，出賽數有一場沒一場；保羅(左)也退化到打得像路人。 路透

快艇開季打出幾個很慘數據，球星、團隊、用人、戰術打法都出了問題：

1、防守效率聯盟倒數第五(排26)

2、進攻效率倒數第10（排21）

3、助攻排名聯盟倒數第八

4、籃板球倒數第五

5、每場得分倒數第四。

快艇陣容完整，儘管第一得分手雷納德傷停歸期未定，後衛比爾上場時間仍在接受恢復管控，但快艇人手、天賦並不殘缺。

雷納德和比爾開季都打了6場，即使負荷管理球隊也能承受。倒是幾個主要角色球員都難退化，甚至打出生涯最糟狀況和表現。

比爾來到快艇後沒有起色，各項數據是生涯新低。 法新社

波格丹諾維奇場均6.3分，投籃命中率2成8，三分命中率2成3，生涯最差。洛培茲場均7分，2.7籃板，投籃命中率4成1，三分命中率32，生涯最差。40歲後衛保羅場均2.3分、3.6助攻，投籃命中率2成4，三分命中率2成6，每場打不到13分鐘，最近一戰對太陽沒有上場，也是生涯最差。比爾場均出賽20分鐘，六戰都先發，投籃命中率3成7，同樣是生涯最低迷表現。

快艇全隊打得最好最正常的是替補前鋒柯林斯，場均出賽24分鐘，每場13.3分5籃板，投籃命中率5成6，三分命中率4成5。

柯林斯被視為快艇季前最佳補強，而他的表現確實沒有讓人失望。 美聯社

保羅上周在接受媒體訪談時強調，快艇應該要讓柯林斯更多上場，扮演更吃重角色，柯林斯的擋拆、順下、攻擊禁區和無球接應都是很高效得分武器，無限換防和對位能力也能改變比賽。可惜，快艇教練泰隆魯並沒有當一回事，更沒有聽進去。

今年開季快艇除了柯林斯表現正常，其他主要輪換九名球員不是狀況下滑，就是傷病管理輪休，全隊都不在狀況，防守表現墊底，進攻毫無章法和體系。

洛培茲融入不了快艇體系，命中率是生涯最差。 路透

更慘的是快艇擁有強大鋒線和身材，但籃板球卻是倒數第五。

泰隆魯執教表現和用人都有很大調整空間，對球員理解和信任都不夠，導致快艇攻防表現和球員個人全面下滑，甚至適應不良。

洛培茲、波格丹諾維奇毫無存在感，保羅根本不存在，全隊打得最好最有潛力柯林斯經常被晾在一邊，哈登經常要帶病苦撐，雷納德繼續負荷管理打打停停，防守後衛苦工鄧恩就像邊緣人，主力中鋒祖巴茲狀況一直不差，但缺少體系融入。

泰隆魯再不想想辦法，可能很快就會被炒魷魚了。 美聯社

嚴格來說，快艇表現和狀況可能比獨行俠還慘，而且改革或組織變動動作可能更快。

快艇下一步很可能就是開除教練，挽救今年賽季。