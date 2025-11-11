日職／古久保奪冠未續約不意外 樂天金鷲近年換監督如翻書

中職2025年度頒獎典禮在上週結束，樂天桃猿在典禮上接受總冠軍的榮耀，近日也與日韓職棒隊伍進行交流，沒想到此時竟傳出一個震撼的消息，冠軍教頭古久保健二明年未獲續約，本人也是在前幾天才錯愕地接獲通知，甚至沒有機會好好地跟一軍的選手告別，許多人認為樂天高層動作太急促粗暴，但這或許是在季後賽前就做的決定，只不過教練及球員爭氣，下剋上拿到總冠軍，才讓這個換教頭的舉動引起爭議。

同為樂天集團子公司，日職的東北樂天金鷲換監督也跟翻書一樣，沒有在手下留情的，從15年開始，東北樂天總共經歷了6次監督變動，總計有7人次的新監督上任，是日職12球團之最，但頻繁更換監督，並沒有反應在成績上。

星野仙一執教時期替樂天奪下隊史唯一的聯盟優勝及日本一殊榮。 聯合報系資料照

15年球季之前，樂天曾由野村克也及星野仙一2位老牌名監督帶領過，野村從成軍第2年的06年帶到09年，總共4個球季，幫樂天打下基礎，星野則是從11年開始擔任4季的監督，在他任內的13年球季，樂天奪下隊史唯一的聯盟優勝及日本一殊榮。

不過隔年東北樂天的戰績卻大幅退步到最後一名，這是日本史上第5支從冠軍跌落到墊底的隊伍，戰績不佳加上身體狀況，星野季後退任由季中暫代監督的大久保博元接任，樂天的黃金時期就此消失，取而代之的是接下來頻繁更換監督的10個球季。

大久保只當了1年就因為連續2年墊底而退任，樂天又找了同樣當過其他隊伍監督的梨田昌孝接任，在這一年球季中也曾傳出樂天球團老闆過度干涉球團調度決策的消息，打擊教練更因為這樣子而季中就辭職不幹了。

17年靠著3名都打出20轟以上的洋砲，以及美馬學、則本昂大2人投出10勝成績，梨田把樂天帶回到前段班，但隔年18年球季重演與星野相同的劇本，甚至更慘，6月就因戰績不佳而辭任，由38歲的平石洋介代理監督一職，該季樂天再度墊底。

平石洋介在19年將樂天帶回前段班，仍遭到撤換。截圖自樂天臉書官方粉專

季後教練團成員大幅更動，平石正式就任監督一職，他是第1個擔任監督的樂天OB，加上這年淺村榮斗行使自由球員權利加入等因素，平石在帶隊的第1個球季就讓樂天的勝率超過5成，重回前段班第3名的位置，即使如此，在季後賽首輪輸給軟銀後，球團高層立即發表由二軍監督三木肇取代平石，接任一軍監督，平石被安排轉任二軍統括職務，他婉拒而離團，教練團其他成員隨後紛紛離隊，頗有逃走中的感覺。

三木肇（左二）在去年季後回任樂天一軍監督。聯合報系資料照

三木跟大久保一樣，帶1年戰績沒有起色後，就被降為原本的二軍監督，由時任球團GM的石井一久自己跳下來兼任一軍監督。

包括23年開始專任監督，石井擔任樂天監督共3年，期間戰績不算太好，但也沒有到墊底那麼難堪，在3、4名間徘徊，23年季後以「未在這3年合約期間內，明確建立球隊未來的發展方向」為由而退任，隔年由今江敏晃接任監督。

時任樂天GM的石井一久（左）在21年親自跳下來兼任一軍監督。截圖自樂天臉書官方粉專

也是首次出任一軍監督的今江，帶領球隊在交流戰奪下優勝，成為最年輕的交流戰優勝監督，但季末一波8連敗，最終球隊連續3年以第4名作收，球季結束不到一星期就被解除合約，球團以在二軍管理有豐富經驗，期待他改善球隊現況為由，讓三木再度回任一軍監督。

樂天今年的戰績是67勝74敗2和，勝率是19年平石當監督後7季以來最差的4成75，看不出來有什麼改進。

從這幾年東北樂天高層對於監督派任的態度來看，即使讓球隊戰績有起色，仍難逃被無情撤換的命運，這也不難理解這次同樣身為子集團的樂天桃猿為什麼會發生撤換冠軍教頭的事件了。