馬刺重建比預期快！溫班亞瑪+卡瑟爾+福克斯復刻當年三巨頭

聖安東尼奧馬刺隊的球迷們，本季沉浸在王朝復興的興奮中。隨著備受期待的全明星控衛福克斯（De'Aaron Fox）歸隊，原本就不弱的陣容更是如虎添翼，今後陣容將圍繞年輕雙星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和卡瑟爾（Stephon Castle）建軍，馬刺隊的51區（Area 51）以勢不可擋的姿態，在聯盟強勢崛起。

球季開始前，福克斯經歷一段艱難的時刻，由於休季腿筋受傷，他缺席馬刺前八場比賽，這對一位以速度著稱的球員來說，無疑是巨大挑戰。福克斯遍訪多位有腿筋傷病史的前輩，最終了解到一個真理：「急不得！即使個人感覺良好，傷勢爆發風險大。」他對媒體暢談心路歷程：「那（傷勢復發）是不想要的，我不想經歷挫折，即使必須休息更長的時間。」去年二月被交易到馬刺，隊友溫班亞瑪被診斷深靜脈血栓，如今健康成為球隊的最高指導方向，福克斯雖在媒體日感覺可上場，但球隊抱持謹慎態度，要確保了他恢復百分百才放行。

在福克斯休戰階段，馬刺隊順勢扶起卡瑟爾(中)，與溫班亞瑪成為51區雙人組合打出亮眼成績。 路透

無獨有偶地，福克斯缺陣讓年輕的卡瑟爾竄出頭，被推上先發控衛。經歷一段成長的陣痛（前9場42次失誤），但其犀利的進攻、禁區內終結的能力，以及超凡的製造罰球，讓馬刺在季初取得7勝2敗的亮眼成績，溫班亞瑪也調整打法，減少三分線外出手，轉而專注禁區內高命中率攻擊手段，此舉幫自己獲得更多的罰球，推高本季得分。51區綽號意有所指，因為高頭大馬的溫班亞瑪綽號外星人（The Alien）、身穿1號球衣，卡瑟爾則穿5號球衣，雖51區位於內華達州，但這雙人組配外星人傳說更顯巧妙，兩位年輕人建功讓球迷對51區未來充滿遐想。

耐心得到回報，福克斯11月8日對紐奧良鵜鶘隊的比賽回歸一鳴驚人！證明將是馬刺進攻端不可或缺的核心，24分領銜幫馬刺以126：119獲勝，全場14投9中（三分球5投2中），外加3個籃板和3次助攻，第二節獨得15分，第一個進球就是後撤步三分。此役馬刺八人得分兩位數，溫班亞瑪貢獻18分、18個籃板和3次阻攻，卡瑟爾則有16分和13次助攻，面對墨菲三世（Trey Murphy III）狂砍41分個人秀，馬刺整體火力仍贏得輕鬆寫意。賽後總教練強森（Mitch Johnson）說：「這是福克斯（七個月）來第一場比賽，他已完成了每一個階段復健，非常有耐心，能讓他回來很有趣。」

福克斯(右)能將馬刺隊帶到更高的層次，他在場上、場下都帶來價值，確實給了球隊信心。 路透

卡瑟爾仍是場上指揮官，但福克斯在後場的自信，可緩解馬刺因溫班亞瑪 和卡瑟爾雙雙出現失誤的擔憂。有這樣一位大將在場，不只得分、助攻，還帶來寶貴經驗和領導力，正如老將巴恩斯（Harrison Barnes）所說：「他（福克斯）的表現可圈可點，場下也能與隊友建立聯繫。」即使受傷期間，也在喊暫停時指導隊友，27歲的福克斯說：「那些傢伙（隊友）看重我，即使我只有一次NBA季後賽經驗，能和這些人待在同隊是福氣。」

隨著福克斯的加入，馬刺隊面臨「甜蜜的煩惱」：如何調配福克斯、卡瑟爾和未來歸隊的哈波（Dylan Harper）球權。福克斯更多參與，可能減少卡瑟爾的觸球次數，這是否影響卡瑟爾切入禁區或製造罰球的機會不得而知。然而，福克斯也可能解鎖卡瑟爾其他面向，尤其後者本季跳投有進步，打無球將迫使多數選擇跳投進攻，甚至有可能進化為真正的得分後衛。這種變化，可幫他減少失誤，並發揮身體對抗和製造罰球優勢，說不定是馬刺第三位明星，卡瑟爾對不吝惜指導自己的福克斯滿口稱讚：「他總是告訴我上場做自己，打出我的比賽。保持侵略性，來自高水平球員的鼓勵，這給了我信心。」

馬刺過去最輝煌的三巨頭鄧肯(左)、吉諾布里、帕克。 美聯社

福克斯與溫班亞瑪的化學反應，也將是馬刺能否晉升為聯盟頂級球隊的關鍵，福克斯說：「如你能成為聯盟最好的擋拆球隊之一，就足以晉升頂級。」目前，馬刺隊進攻效率排前十，防守在溫班亞瑪坐鎮下位居前三，福克斯的加入將進一步提升進攻。下階段，福克斯將轉化過往球場的經驗指導後進，他對卡瑟爾的影響顯而易見，這將形成良性循環。馬刺隊球季初成功，是溫班亞瑪和卡瑟爾的功勞，而福克斯健康歸來、傷病名單的成員一一回歸，可徹底釋放51區全軍出動，成為NBA各隊頭號難題。