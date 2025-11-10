快訊

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

鳳凰颱風接近中…氣象署下午5：30分發海警 明天上午發陸警

嘉義9旬地主突遭帶走失聯！家族戰升級 補證件解任律師疑雲迭起

棒球／勿以賽小而為之！陽明高中黑豹旗事件 基層球隊該引以為鑑

聯合新聞網／ 王婉玲
陽明高中64強賽遭沒收比賽。(大會提供)
陽明高中64強賽遭沒收比賽。(大會提供)

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽8日64強賽事，陽明高中遭大會沒收比賽讓基層棒球界一片譁然，陽明高中的嚴重疏失，付出不小代價，也值得其他基層球隊引以為鑑。

陽明高中8日與平鎮高中交手，由於選手席出現未登錄的教練，對手平鎮高中提出抗議，主審也提出警告，不過陽明高中還是沒有正視這個問題，主審再度確認後，依規程將總教練尹德融驅逐出場，而陽明高中攻守名單上僅登錄尹德融一名教練，等於沒有教練，因而遭到0比7沒收比賽。

陽明高中總教練尹德融(戴帽者)。(大會提供)
陽明高中總教練尹德融(戴帽者)。(大會提供)

這件事從一開始陽明高中攻守名單就有蹊蹺，棒球協會的攻守名單除了列出先發與預備選手外，下方有教練姓名，除了總教練外，到場的教練都要列名，提供相關證件讓大會審查資格，依球隊狀況，通常不會只有一名教練到場，只寫一名教練當然沒違規，只是萬一這名教練遭驅逐出場，球隊要承擔被沒收比賽的極大風險。

平鎮高中提出抗議。(大會提供)
平鎮高中提出抗議。(大會提供)

再者，根據黑豹旗競賽規程E3.3，報名表內之隊職員須穿著球衣(領隊、帶隊老師、管理及運動防護員或物理治療師除外)才可進入選手席，違者將總教練驅逐出場。平鎮高中表示，對手攻守名單只寫尹德融一名教練，當下看到除了尹德融之外的教練在休息室，且還有發暗號的行為，才會跟主審抗議，「沒說是害棒球，我們是在做對的事。」

說實在，如果陽明高中一開始就遵守規定，讓未登錄的教練離開選手席，就沒有後續劇情，總教練尹德融不會被遭驅逐出場，更不會有李杜宏教練資格認定問題(有沒有登錄、能不能上場指導…)。

陽明高中總教練尹德融(戴帽者)。(大會提供)
陽明高中總教練尹德融(戴帽者)。(大會提供)

其實基層球隊平時出賽，經常可看到有非登錄在秩序冊或攻守名單上的人員出現在選手席，且經大會提醒也未必會離開，地方盃賽隨便慣了，到全國賽或是選拔賽依照規定執行，反倒無所適從，這次陽明高中在大賽發生，且又是轉播場次，也是很好的機會教育，給基層教練上了一課，比賽前先了解競賽規程，遵守相關規定，才不會喪失自己的權益。

棒球專欄 黑豹旗

王婉玲

追蹤

相關新聞

棒球／勿以賽小而為之！陽明高中黑豹旗事件 基層球隊該引以為鑑

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽8日64強賽事，陽明高中遭大會沒收比賽讓基層棒球界一片譁然，陽明高中的嚴重疏失，付出不小代價，也值得其他基層球隊引以為鑑。 陽明高中8日與平鎮高中交手，由於選手席出現

林威助體系正式上路 富邦悍將下了一步好棋

上周富邦悍將進行人事大異動，一軍總教練陳金鋒轉任富邦育樂董事長特助，由日籍二軍總教練後藤光尊接任一軍教頭，富邦育樂總經理陳昭如兼任富邦悍將領隊，副領隊林威助升任執行副領隊，前領隊林華韋、前執行副領隊郭

活塞康寧漢化身第四節先生！ 同為高控衛球風與SGA大相逕庭

兩年前的底特律活塞整季僅拿14勝東區墊底，上賽季球隊勝場數一口氣大幅推進了30場，戰績44勝38敗排名東區第六打進季後賽令人驚艷。然而，這只是這支年輕重建球隊邁向成功的第一步。新球季開打後活塞持續強盛

狀元是救贖？開季2勝6敗西區坐爐主 獨行俠該認清現實了

獨行俠主場99：101不敵鵜鶘，開季2勝6敗戰績西區倒數第一。 季前美國專業媒體ESPN戰力排名把獨行俠排在第13，季後賽等級球隊，即使獨行俠主力後衛厄文還在傷停名單，但ESPN專家團仍看好獨行

新教頭上任磨合期 莫蘭特在灰熊新體系為何如此掙扎？

孟斐斯灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）在因「違反球隊紀律」遭禁賽一場後回歸，但復出首戰的結果並不算理想。全場他攻下20分、10助攻，卻16投僅5中、發生5次失誤，最終灰熊以106：114 在主場不

日職／林安可旅日再當獅子軍最適合 力拚突破台灣打者魔咒

繼味全的徐若熙之後，統一的林安可也在3日正式宣告行使旅外球員權利，有望成為今年季後第2名成功旅外的中職球員，至於林安可情歸日職哪一隊，據日媒報導，與統一合作關係密切，合作過多年雙獅會活動的西武具有高度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。