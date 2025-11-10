棒球／勿以賽小而為之！陽明高中黑豹旗事件 基層球隊該引以為鑑

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽8日64強賽事，陽明高中遭大會沒收比賽讓基層棒球界一片譁然，陽明高中的嚴重疏失，付出不小代價，也值得其他基層球隊引以為鑑。

陽明高中8日與平鎮高中交手，由於選手席出現未登錄的教練，對手平鎮高中提出抗議，主審也提出警告，不過陽明高中還是沒有正視這個問題，主審再度確認後，依規程將總教練尹德融驅逐出場，而陽明高中攻守名單上僅登錄尹德融一名教練，等於沒有教練，因而遭到0比7沒收比賽。

陽明高中總教練尹德融(戴帽者)。(大會提供)

這件事從一開始陽明高中攻守名單就有蹊蹺，棒球協會的攻守名單除了列出先發與預備選手外，下方有教練姓名，除了總教練外，到場的教練都要列名，提供相關證件讓大會審查資格，依球隊狀況，通常不會只有一名教練到場，只寫一名教練當然沒違規，只是萬一這名教練遭驅逐出場，球隊要承擔被沒收比賽的極大風險。

平鎮高中提出抗議。(大會提供)

再者，根據黑豹旗競賽規程E3.3，報名表內之隊職員須穿著球衣(領隊、帶隊老師、管理及運動防護員或物理治療師除外)才可進入選手席，違者將總教練驅逐出場。平鎮高中表示，對手攻守名單只寫尹德融一名教練，當下看到除了尹德融之外的教練在休息室，且還有發暗號的行為，才會跟主審抗議，「沒說是害棒球，我們是在做對的事。」

說實在，如果陽明高中一開始就遵守規定，讓未登錄的教練離開選手席，就沒有後續劇情，總教練尹德融不會被遭驅逐出場，更不會有李杜宏教練資格認定問題(有沒有登錄、能不能上場指導…)。

其實基層球隊平時出賽，經常可看到有非登錄在秩序冊或攻守名單上的人員出現在選手席，且經大會提醒也未必會離開，地方盃賽隨便慣了，到全國賽或是選拔賽依照規定執行，反倒無所適從，這次陽明高中在大賽發生，且又是轉播場次，也是很好的機會教育，給基層教練上了一課，比賽前先了解競賽規程，遵守相關規定，才不會喪失自己的權益。