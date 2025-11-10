林威助體系正式上路 富邦悍將下了一步好棋

上周富邦悍將進行人事大異動，一軍總教練陳金鋒轉任富邦育樂董事長特助，由日籍二軍總教練後藤光尊接任一軍教頭，富邦育樂總經理陳昭如兼任富邦悍將領隊，副領隊林威助升任執行副領隊，前領隊林華韋、前執行副領隊郭泰源，年底任期屆滿聘為球團顧問。

這已經是富邦悍將不知道第幾次人事大地震了，但好像愈震愈糟糕，4年前讓洪一中轉任顧問，後來轉投台鋼雄鷹當總教練，富邦悍將迎來林華韋當領隊、丘昌榮當總教練，之後再由陳金鋒擔任教頭，4年來戰績依舊沒有起色，今年的年度勝率3成83，甚至遠不如洪一中執教的台鋼雄鷹勝率5成，兩隊勝差高達12場。

陳昭如長期在幕後操盤，如今站上最前線擔任領隊，林威助升任執行副領隊，主管富邦悍將棒球事務，包辦FA自由球員、洋將、球員發展、二軍農場養成、一二軍升降、運科、情蒐、球探、防護團隊，權力比他剛來富邦悍將任職還要大很多，「林威助管場內、陳昭如管場外」的政權體系確立，成效如何有待時間驗證。

「林威助(右)管場內、陳昭如管場外」的政權體系確立。 報系資料照

後藤光尊是林威助找來的人，在富邦悍將二軍農場體系帶1年，現在升任一軍教頭，至少是 「自己人」，加上陳昭如接領隊、管後勤，3人有權也有責，權責劃分相對清楚，過去疊床架屋、多頭馬車、層層上報的球隊文化有些淡化，不過還是實際運作才會知道問題在哪裡，要如何解決。

事實上，有許多職棒教練都說，富邦悍將選手的素質不錯，球隊體質也不差，想不透為什麼連年戰績都這麼糟糕，其實，這幾年富邦悍將選秀策略確實問題很大，選了大量角落球員，缺乏優質的中線球員，也很少攻守俱佳的球員，不是會打但守備很爛，就是守備還OK但攻擊火力貧乏，加上球隊訓練系統一直在改變，一、二軍教練團頻繁變動，很難落實二軍農場養成。

再來就是傷兵問題，今年開季不到1個月，富邦悍將就因傷兵達25人，導致人力不足向聯盟申請二軍延賽，這與體能、訓練模式和防護體系脫不了關係，富邦悍將板凳深度本來就不如其他球隊，湧現傷兵潮當然難與群雄抗衡，開季沒多久就傷兵滿營，相信林威助為首的團隊應能對症下藥。

後藤光尊(右)是林威助找來的人，在富邦悍將二軍農場體系帶1年，現在升任一軍教頭，至少是 「自己人」。富邦悍將隊提供

後藤光尊升任教頭，林威助掌管大權，我覺得是個不錯的時間點，畢竟今年富邦悍將年度勝率3成83已是球團史最差，以富邦悍將的團隊資源、球員的素質，他們不應該這麼差才對，林威助過去在中信兄弟一、二軍都有豐富的經驗，也證明自己是人才，如果富邦高層願意放手讓他去做，給他更多的權力，顧問團不要給太多建議，不要過多干預，讓他做事不要綁手綁腳的，我認為富邦悍將會持續往好的方向走。

只是，富邦悍將9年無1冠，球隊並未建立起贏球文化，團隊凝聚力和向心力也不如其他球隊，如果要說林威助、後藤光尊政權明年一上任就奪冠，那是不切實際的想法，不過，首要目標至少達到5成勝率，會是比較務實的做法。

明年富邦悍將戰績想要大躍進，至少找洋將的預算不能少，樂天桃猿已經示範了，好的洋投帶你上天堂，威能帝和魔神樂表現亮眼，直接影響球隊戰績走向，甚至能否奪冠，力亞士、魔力藍、布坎南和鈴木駿輔表現都不差，只是還不到頂級洋投身手，明年洋投戰力能否升級左右球隊競爭力。

明年球季張育成勢必無法長期鎮守游擊大關，如此一來，富邦悍將中線要如何布局成了一大難題。 聯合報系資料照

最後就是張育成的使用說明書，他飽受右手肘骨刺所苦，暫不考慮動刀，以保守治療為主，明年球季張育成勢必無法長期鎮守游擊大關，如此一來，富邦悍將中線要如何布局成了一大難題，張育成能否一整季健康出賽是另一個問題，今年他因傷只打65場比賽。

整體而言，這次富邦悍將人事改組是正面的，方向也是正確的，至少內部溝通會比較順暢一點，後藤光尊和林威助也比較能夠依照自己的意志組成教練團，若再強化體質並建立良好的球隊文化，相信富邦悍將不用花太長的時間就有本錢與各隊一搏，最後要說的是，富邦悍將沒有那麼差，真的。