活塞康寧漢化身第四節先生！ 同為高控衛球風與SGA大相逕庭

兩年前的底特律活塞整季僅拿14勝東區墊底，上賽季球隊勝場數一口氣大幅推進了30場，戰績44勝38敗排名東區第六打進季後賽令人驚艷。然而，這只是這支年輕重建球隊邁向成功的第一步。新球季開打後活塞持續強盛，目前戰績6勝2敗高居東區第二，更讓人期待這支東區新勢力能在本季有所作為。

冷靜如冰的終結者 康寧漢的第四節進化論

康寧漢第四節更沉穩，連兩場帶領活塞演出逆轉秀，在成為頂級球星前先化身「第四節先生」！ 美聯社

活塞之所以開季表現精湛，在於他們本季處於落後時能打出罕見的血性，而帶領這股奮戰浪潮的正是冷靜而致命的當家王牌—康寧漢（Cade Cunningham）。他近兩場在面對灰熊、爵士的比賽中，連續兩戰於第四節接管比賽，皆以超過五成命中率飆進19分主宰勝負。康寧漢目前是聯盟的第四節得分王，幾乎以一己之力改寫戰局，不過他的進化並非單純來自得分數據，而是對於團隊節奏的掌控更加沉穩，傳切投三重威脅的拿捏更為寫意。他不像莫蘭特(Ja Morant)那樣靠速度爆發力直接拆解防線，也不像亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)利用身體接觸來創造罰球機會。他打的是閱讀比賽速度超越對手的球商。

當第四節當對手體能下滑、防守紀律鬆懈時，康寧漢沉著的高球商，幫助他在決勝節攻守判斷更顯殺傷力。他進球時往往沒有過多的激情慶祝，也沒有華麗炫技的扣籃，只有冷靜地一球接一球的應聲破網。這位活塞少主本季在第四節打卡上班的球星主宰力，展現了掌控勝負的成熟度。

本季幾支球隊因為先發控衛出缺而啟用控球前鋒的策略，如獨行俠的佛雷格(Cooper Flagg)，火箭的湯普森(Amen Thompson)，但效果不是非常理想的情況下，更讓我堅信高控衛在這個位置中的優勢與猶如稀有財的存在。6呎6吋的康寧漢和亞歷山大足以堪稱東西區兩大高控球代表。兩人身高相近、皆具控球與創造能力，但他們選擇的道路截然不同。康寧漢球風沉著，偏向在半場系統戰掌握節奏與臨場判斷去解析對手防線，本季場均24.5分9.6助攻5.3籃板，日前康寧漢還在海外賽大秀助攻，全場21分18助攻3抄截，成為隊史繼1986年的「微笑刺客」湯瑪斯後，再次有人達此數據。而上季MVP亞歷山大則是善於用身體創造優勢的頂級破壞者，球風侵略性高。日前達到連續80場只少得20分以上的驚人紀錄，本季場均仍保持在高水準的33.1分6.6助攻5籃板。

值得一提的是SGA場均切入次數排名聯盟第一，康寧漢則排名第四，但場均罰球次數竟然只能排到聯盟第28。顯示康寧漢的切入常在行進間觀察對手防守的變化去做到傳球，或是自己終結進攻，屬於冷靜指揮官型的運籌帷幄，有著自己的風格而，不像SGA頻頻利用身體接觸去製造上罰球線取分的機會。他們兩人走的是大相逕庭的風格，是現役高控衛比較之中有趣的一環。

在康寧漢邁向如SGA級別的頂級球星之前，開季先成為了聯盟的第四節殺手，無疑是用實績宣示了他具備球星接管戰局的價值。但是球季才開始，他也得學習如何帶領球隊維持好狀態，也得去消化並克服球季中可能面臨的低潮，進而穩定提升勝場數的團隊執行策略。

活塞從收集天賦拼圖到團隊的進化

活塞近年累積了不少潛力股，去年先一步打進季後賽，今年有機會在局勢混亂的東區開花結果。 路透

活塞近年累積了不少潛力股，也該到了逐一兌現的時刻。像杜倫（Jalen Duren）從自帶籃板怪獸體質，到本季和康寧漢配合擋拆的效率大增，場均得分大躍進到17.9分並外帶11.4籃板，側翼體能怪湯普森（Ausar Thompson）13.9分6.9籃板3.3助攻，三項數據全面成長，以及他招牌的防守多元性更是活塞倚賴的協防利器。活塞主要八人輪替中有高達七人得分上雙，出賽時間至少都17分鐘起跳，迄今展現出相當團隊的球風。

而康寧漢接管球賽能力的進化，讓活塞在場上的一切得以被整合，球隊在決勝期也有了明確的主導模式。由康寧漢和杜倫高位擋拆啟動、或是關鍵時刻的單打作為戰術主軸，輔以側翼的佈陣與外圍埋伏，射手「阿舍哥」羅賓森(Duncan Robinson)加盟對三分球貧瘠的活塞亦是重要補強。幾種模式的交替執行，讓活塞的攻守模式終於穩定下來，不再是只能靠天賦硬拚的年輕球隊。

進化的康寧漢讓活塞本季更有看頭！ 美聯社

事實上活塞目前的防守輪轉比進攻更有紀律，失分控制與籃板保護都是聯盟前段的頂級表現，進攻雖是相對弱項，但整體效率也正從谷底攀升。若康寧漢能維持第四節殺手的穩定輸出，在最後關頭替球隊成功收尾，那麼活塞就能避免過去常因為一兩個球權的決策錯誤，導致輸掉比賽的可惜狀況。

活塞開季6勝2敗高居東居第二有好的開始，在塞爾蒂克、溜馬脫離領先集團的混戰下，十分有機會再為球隊寫下近年新猷，今年東區肯定不可忽視這股來自汽車城，誓言重返榮耀的新勢力。