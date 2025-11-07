狀元是救贖？開季2勝6敗西區坐爐主 獨行俠該認清現實了

獨行俠主場99：101不敵鵜鶘，開季2勝6敗戰績西區倒數第一。

季前美國專業媒體ESPN戰力排名把獨行俠排在第13，季後賽等級球隊，即使獨行俠主力後衛厄文還在傷停名單，但ESPN專家團仍看好獨行俠競爭力。如果明年二月厄文健康復出，團隊健康完整，獨行俠都可能成為西區黑馬。

人算不如天算，獨行俠開季遇上幾個大麻煩：

獨行俠大將前鋒戴維斯(中)開季只打5場就傷停。 美聯社

1、第一大將前鋒戴維斯開季只打5場就傷停，第一長人萊夫利開季只打3場，第二長人葛佛同樣只出賽3場，獨行俠強大內線幾乎全面崩潰。

2、獨行俠教練基德把狀元新秀前鋒佛雷格拉去打控球後衛，佛雷格場均14.4分、6.6籃板、2.8助攻，投籃命中率3成9，三分命中率2成9，表現不如預期。佛雷格適應不良，團隊進攻直接受到影響。

3、獨行俠只有一個正牌控球羅素，羅素前七戰都替補，對鵜鶘首度先發取代湯普森，羅素場均13分、5.6助攻，投籃命中率3成6，三分命中率3成1。羅素狀況起伏差強人意，但仍缺少帶動性。

4、前八戰打完，獨行俠進攻效率排第30，倒數第一。

5、獨行俠目前投籃命中率4成43，倒數第四，三分命中率3成16倒數第二，場均得分106.3倒數第一。

6、角色球員集體低迷，勇士過來的射手湯普森已經完全退化，場均8.5分，三分命中率2成9，先發前鋒華盛頓三分命中2成8，主力替補前鋒馬歇爾三分命中率1成5，替補後衛威廉斯三分命中率只有2成，主要輪換角色球員都不在狀況，投籃慘不忍睹。

勇士過來的射手湯普森已經完全退化，場均8.5分，三分命中率2成9。 路透

一分關鍵報告數據分析更殘酷呈現佛雷格打控球後衛像災難一樣。

獨行俠開季前七戰當佛雷格在場上，獨行俠每百回合進攻得分98.8分，淨負對手14分。佛雷格不在場上，獨行俠每百回合進攻得分108.5分，淨勝對手8分。

獨行俠防守表現還行，防守效率第六，強大鋒線、出色體型、對位優勢和出色運動能力仍有優勢，但沒有合格控球組合，建立合理進攻體系，加上開季傷兵不斷，關鍵角色球員集體低迷，獨行俠開季兩周打得極度困難。

這一切都需要基德迅速做出調整。

獨行俠一切都需要基德迅速做出調整。 路透

首先要務就是讓佛雷格回到最舒適得分前鋒位置，在大小前鋒扮演攻勢發起點或終結者，讓佛雷格的體型、對位、優勢可以發揮，讓他打得自在建立自信。

佛雷格打控球還是太嫩，不但帶不動團隊，連佛雷格自己攻防節奏和擅長都受到影響。

獨行俠角色球員集體低迷的狀況，必須從戰術和戰略面同時修正，佛雷格不能長時間打控球，羅素和威廉斯必須做出調整，攻防節奏會逐漸重回正軌。

獨行俠打鋒線大陣容或小球跑轟都有足夠天賦，戴維斯預估在2-3周內可以回歸，獨行俠其實不用太悲觀。

基德(左)須調整出牌和佛雷格(右)重新定位。 法新社

但關鍵還在基德調整出牌和佛雷格重新定位，獨行俠只要微調，專注打好防守，展現反擊能力，就能重新回到正軌。

獨行俠還有時間，球季剛開始，基德有時間證明自己執教能力，帶領獨行俠從谷底反彈。