中職／校長、光瓜成砲灰！林威助與後藤光尊真的可以做主嗎？

聯合新聞網／ 凌軒
林威助(中)成為富邦悍將執行副領隊全面接掌球隊事務，日系後藤光尊(右)接手總教練。富邦悍將隊提供

富邦悍將果然出手了，讓領隊林華韋及總教練陳金鋒下台，由陳昭如接任領隊，後藤光尊升上來當總教練，林威助則變成執行副領隊掌管棒球事務，這樣的安排應該是要由林威助全面接掌球隊，十足符合球迷的期待，但富邦的問題不在於總教練是誰？而是總教練真的可以完全「做主」？

富邦悍將棒球隊在6日宣布球團人事異動。富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊，成為悍將隊史第三任領隊；副領隊林威助升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務，持續協助推動球團發展與選手養成體系的精進；原任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任富邦悍將一軍總教練。富邦悍將前領隊林華韋、前執行副領隊郭泰源年底任期屆滿聘為球團顧問，前一軍總教練陳金鋒辭任總教練職務並轉任富邦育樂董事長特助。

陳金鋒在去年接任富邦悍將一軍總教練，近2年的戰績打得很差，飽受球迷批評，昔日「鋒砲」的光芒不再，變成「砲灰」，球迷今年都在喊著要他下台，以前的「台灣巨砲」成為人人罵的「西瓜」，真的情何以堪，但一切真的不是全都是他的錯，只是要由他「全權負責」，套一句話說：「當總教練下台的比較快，擔任副手或教練可以比較久。」

陳金鋒在去年接任富邦悍將一軍總教練，近2年的戰績打得很差，飽受球迷批評，昔日「鋒砲」的光芒不再，變成「砲灰」。 聯合報系資料照

如今陳金鋒真的下台了，成為富邦育樂董事長蔡承儒的特助，這是他到富邦之後，擔任副領隊、顧問、二軍總教練兼副領隊、一軍總教練之後的第5個職務。而林華韋、郭泰源則是轉任球團顧問，退居至幕後。

陳昭如從2017年開始都是副領隊，2020年接任富邦育樂公司及富邦運動場館總經理，主要負責球團的行銷，富邦悍將近幾年把新莊棒球場打造成人人想去的城堡，找來韓援三本柱應援，進場人數屢創新高，都是陳昭如一手經營起來，球迷稱她是「乾媽」，讓富邦悍將在戰績不佳之下，還有可看之處。

以往陳昭如就有接觸到洋將，以及球員事務，現在陳昭如真的要管理球隊的球員及戰績事務，真的要扛戰績，壓力就完全不一樣了，她可以完全授權給林威助去處理球隊棒球事務，富邦球團期盼，未來在陳昭如領隊及林威助執行副領隊的協力之下，共同帶領球團在競技與經營面向同步成長。

富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊，不再是幕後藏鏡人。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將今年找來林威助就有隨時接任一軍總教練的想法，不過最後林威助還是沒有「上台」，而是由二軍總教練後藤光尊一軍總教練，後藤光尊是林威助飛去日本找來的二軍總教練兼兼野手綜合守備教練，跟林威助聯手培養悍將的年輕新秀，本季富邦悍將二軍37勝22敗、勝率0.627是全6隊二軍最佳，可惜未能奪得二軍總冠軍。

接下來富邦悍將一軍就是要由林威助與後藤光尊聯手，教練團應該還有異動，可以接受林威助與後藤光尊的指示及帶隊風格，期待他們可以打造一個人耳目一新的教練團。

邦迷們看到林威助掌管整體球隊棒球事務，就已經嗨翻了，再看到後藤光尊當總教練，陳昭如成為領隊，則是飛天了，對明年球季開始充滿著幻想，期待明年富邦悍將戰績會一飛沖天。

富邦悍將原任領隊林華韋、執行副領隊郭泰源，日前出席林哲瑄引退記者會，如今此景成追憶。 聯合報系資料照

但真的不要開心地太早，富邦悍將戰績想要翻升，就要改掉長久以來「干政」的積習，讓林威助與後藤光尊可以做主去決定事情，執行他們要的策略，徹底改造球隊才有可能，從今年下半季末打出的成績，這批年輕球員是值得期待可以打出好戰績，要在明年變成第一是不太可能，打進季後賽是可以追尋的目標。

