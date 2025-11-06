日職／林安可旅日再當獅子軍最適合 力拚突破台灣打者魔咒

繼味全的徐若熙之後，統一的林安可也在3日正式宣告行使旅外球員權利，有望成為今年季後第2名成功旅外的中職球員，至於林安可情歸日職哪一隊，據日媒報導，與統一合作關係密切，合作過多年雙獅會活動的西武具有高度興趣，也已展開調查，其他如養樂多、巨人或軟銀等球團，則尚未被日媒提起，這幾支球隊中，筆者認為西武是最適合林安可的。

西武在18、19年靠著山賊打線2連霸後，打擊狀況每況愈下，23年開始連3季的團隊全壘打數都不到100支，20年後的團隊打擊率更都低於2成5，因此這3年雖然投手群的表現不算差，戰績卻都在5、6名徘徊，造成火力貧乏不外乎主力打者出走及年輕砲手養成不力等因素。

留不住主力打者是沒辦法的事，養不出重砲接班人就是比較嚴重的問題了，日前被戰力外的20年第一指名渡部健人就是養不起來的例子，還好另外一個渡部爭氣，去年第2指名的渡部聖彌，今年在一軍就出賽109場，打出12轟及43分打點，西武隊上有3名10轟打者，另外2人是10轟的西川愛也及21轟的尼文（Tyler Nevin），3人也包辦全隊打擊率及打點的前3名。

渡部聖彌是去年第2指名，今年成為西武主力打者並打出12轟。截圖自西武臉書官方粉專

渡部及西川不但是西武本季的主力打者、防守位置也同在外野，渡部以左外野手出賽102場，西川守了124場的中外野，右外野手則是由長谷川信哉及外崎修汰共同分擔，長谷川的打點是隊上第4，外崎季末從三壘轉守外野後打擊狀況明顯回升，打擊率分別是2成及2成7，外野等於是西武的攻擊發動機，換掉哪一個對進攻能力都有影響，既然這樣，那為什麼對林安可來說，西武仍是不錯的選擇呢？主要是相對其他隊來說仍會有較多的上場空間。

首先是渡部，渡部已規劃下季可能移防三壘，這要說成是為了迎接林安可而做的調度，或是單純想補強內野火力也罷，至少空出來的左外野是林安可能夠勝任的位置，畢竟他今年在統一只守了26場的外野，守備能力並不突出，而洋聯還有DH，同樣能增加林安可的上場機會，央聯則要在27年球季才會導入DH制。

西川愛也是西武本季主力中外野手。截圖自西武臉書官方粉專

另外，西武先發打線以右打居多，左打僅有西川，滝澤夏央及源田壯亮，後2人進攻能力薄弱，且這幾年的洋砲表現都不夠力，前4季總共用了9人次洋砲，打擊率超過2成5的僅有1人次，一半不到2成，總共只打出49轟，貢獻度十分低，今年好不容易找到表現不錯的尼文，且目前看來洋砲方面只有他會續留，如果林安可這名強力左打加入，正好可以把洋砲及左打這兩個缺口都補上。

林安可今年打出年度MVP等級的成績。。記者陳正興／攝影

即使在中職連2年打出20轟，今年更是交出年度MVP等級的成績，無論加入日職哪隊，林安可都可能會面對到各界的質疑，日前在西武有意爭取他的新聞出來後，留言不看好的日本球迷就佔了大多數，這也不能怪日本球迷看衰，畢竟近幾年台灣旅日打者，不管是在日本就學選秀或是同樣利用入札制度旅日的，在日職的表現都不如預期，台日打者就數據看來真的是有些落差，但這幾年中職強度有所變化，林安可只要發揮正常實力，相信仍有機會克服台灣打者在日職的魔咒。