新教頭上任磨合期 莫蘭特在灰熊新體系為何如此掙扎？

孟斐斯灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）在因「違反球隊紀律」遭禁賽一場後回歸，但復出首戰的結果並不算理想。全場他攻下20分、10助攻，卻16投僅5中、發生5次失誤，最終灰熊以106：114 在主場不敵底特律活塞，苦吞三連敗，戰績滑落至3勝5負。這場比賽不但並未化解球隊內部的緊張氣氛，反而讓外界更關注莫蘭特與教練團之間的關係。

據了解，莫蘭特的不滿起於出場時間安排與戰術定位。新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）上任後，試圖重塑灰熊進攻體系，採取較強調流動與節奏的進攻模式，並要求莫蘭特在非持球時也參與無球接應與二次發動。這場比賽莫蘭特的持球比例明顯上升，但整體運作依然不順。由於球隊外線威脅有限，加上休賽季新加盟的中鋒蘭德爾（Jock Landale）缺乏創造力與牽引防守的能力，導致莫蘭特每次切入都被提前預判、陷入擁擠防線。

伊薩洛想讓灰熊從以往的『單核主導』過渡到更分散的攻勢節奏，類似上季溜馬隊的快節奏體系，想要製造出人人皆兵的效果，但當前陣容顯然難以支撐。凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）與威爾斯（Jaylen Wells）在外圍投射方面雖具威脅，但頻繁被迫離開熟悉角色，反倒影響整體效率。反倒是功能性單一、無外線能力的貝西（Charles Bassey）意外成為少數能為莫蘭特清出路線的球員，反映出灰熊進攻空間的結構性問題。

在灰熊新的體系中，他被大量安排在協防與擋拆輔助位置，原本可發揮的「延伸型大個子」的定位反而被削弱。 路透

最受影響的或許是傑克森（Jaren Jackson Jr.）！在伊薩洛的體系中，他被大量安排在協防與擋拆輔助位置，原本可發揮的「延伸型大個子」的定位反而被削弱。對活賽之戰上場33分鐘雖攻下20分，但多數得分都來自零散的自撿球或二次進攻機會，無法充分展現個人進攻威脅。這讓人質疑：當球隊一味強調體系完整性，是否犧牲了球星特質與進攻爆發力？

莫蘭特在場內外的低迷情緒似乎也反映出戰術上的掙扎。在該場比賽結束後，莫蘭特在面對媒體時顯得情緒低落，當被問到是否仍保有打球的樂趣，他僅回一句「沒有」。隨後他被追問原因與如何找回動力，他淡淡地說：「看情況吧。」這樣的反應，與場上顯而易見的掙扎相互呼應；即使伊薩洛在這場比賽作出輪換方面的讓步，戰術上仍無法讓莫蘭特真正融入，也無法激發他熟悉的爆發力。

新任總教練伊薩洛試圖重塑灰熊進攻體系。 美聯社

目前灰熊仍深陷進攻端的迷霧。角色球員天賦有限使伊薩洛的高流動體系難以落實。球隊或許必須重新評估如斯賓瑟（Cam Spencer）與傑克森（GG Jackson II）等年輕球員的定位，或等待去年首輪新秀周志豪（Zach Edey）回歸後再調整陣容結構。在那之前，教練與莫蘭特之間的磨合仍充滿不確定性，若無法盡快找到平衡，灰熊恐怕會在艱困的西區競爭中迅速失速。