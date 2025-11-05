中職／冬季聯盟養成力強 小將藉交流期待快速升級

中華職棒賽季在首度的酒紅色灑下後，正式宣告結束，然而棒球季仍持續進行，隨之而來的「亞洲冬季棒球聯盟」將在11月15日正式展開。今年將由中職派出2隊，對戰「日職聯隊」、「日本社會人隊」及「韓職聯隊」，這也是繼2019年之後，再度由台、日、韓三國一同競賽。

冬季聯盟構想自2005年開始發想，想打造屬於亞洲球員，類似加勒比海冬季聯盟的賽事。但凡事起頭難，直到2012年才正式開打，但過程中遭遇經費問題、COVID-19影響，曾多次停辦。且除了台灣及日本均有派隊外，其他都只是偶爾參與，因此要打成比賽並不容易。冬盟的特色在於這項賽事注重在養成、培訓及調整，而非成績的競逐，雖有制度卻不是像小聯盟那般艱辛的賽程，讓球員可以增加出賽數賺取經驗及磨練，卻不需要在戰術及戰績壓力下打球，可以大膽的去放手一搏

鄭鈞仁去年第五度打冬盟。 中華職棒聯盟提供

尤其中職二軍賽事不足，年輕球員想要以賽代訓的機會有限，即使僅是一個月的賽事，各隊只有不到20場比賽，但能夠跟不同國家的好手切磋、相互學習，仍是可以增加實戰的經驗。另一方面，各隊都派出教練，讓球員可以在不會被大幅改造的情況下，接觸不一樣的建議，有機會產生有不同的效果，因此過去幾屆後，冬盟的成效及評價都不錯。

能夠在國際賽及美國大聯盟大放光芒的日本，他們長期給球迷印象，就是十分重視球員養成。因此他們是最挺冬季聯盟的國家，因為成效良好，從原始的單一球隊，後來分成職棒兩隊及社會人球隊，派出三隊出戰，就是要爭取讓球員吸取更多經驗，2023年及2024年，也是靠他們相挺才得以完成賽事。他們會派出重點培養的新人，最知名的則是波士頓紅襪隊的吉田正尚，他還在日職時，新人年就是曾來台參賽，還獲得該屆的最優秀打者、打擊王、全壘打王及打點王。

冬盟也吸引不少歡眾入場。 中華職棒聯盟提供

台灣透過冬盟練兵，也有不少成功案例，其中2015年業餘的中華培訓隊，就一舉奪得冠軍，陣中包含林立、黃子鵬、陳重羽、蘇智傑、王正棠、詹子賢等好手。另外2019年味全龍及2023年台鋼雄鷹，都在從選秀會大量挑選球員，一舉成軍後立刻參賽，藉此整合球隊，分別拿到季軍及冠軍。讓原本就具有不錯的能力小將們，提早有與職業球員交手的經驗，在進入職棒後更容易適應。

除了新軍外，實際上各隊參與度很高，都會派出球隊亟欲培養的好手參賽，像是今年季中選秀的韋宏亮、邱立璿、顏采丞、蔡琞傑、許賀捷等人都名列其中。還有已經有一軍經驗，但仍需細磨的年輕球員，包含王念好、何品室融、楊祥禾、曾昱磬等。另外還有翁瑋均、張景淯、林鋅杰等，希望能調整回被期待的身手。

2024冬盟冠軍頒獎典禮。 中華職棒聯盟提供

相較於過去兩年，只有與日職及日本社會人球隊對決，今年又可再度與韓職對戰。而且各隊也不再派中生代搶機會，因此完全是給予年輕球員發揮的空間，王念好、何品室融、韋宏亮等小將們，在季末時已經有越來越好的趨勢，相信經過冬盟的淬鍊，可以期待明年繳出更亮眼的成績。