三振！更多三振！今年世界大賽如何引領指叉球復古風潮？

今年大聯盟世界大賽堪稱近年最精彩，藍鳥與道奇兩隻藍白色頂級強權打出足以載入史冊系列賽，包含一場史上最長18局大戰在內，兩隊打好打滿7場比賽、74局，絕對是數一數二「血流成河」棒壇經典，在世界大賽獨拿3勝的山本由伸高舉世界大賽MVP金盃後，也宣告今年賽季以道奇隊奪冠坐收，完成21世紀首次連霸偉業坐收，也以三座冠軍和巨人隊、紅襪隊並列，奠定本世紀最佳球隊稱號。

世界大賽開打前，筆者在分析專欄曾提過，兩隊進入世界大賽前分別為季後賽火力排名前二隊伍，而道奇除了多項進攻數據排名第二，更有著聯盟最佳的先發投手陣容，從一號的史奈爾（Blake Snell）到四號的大谷翔平都有著頂級球威和犀利變化球，三振功夫驚人，有實力貢獻高品質局數，與藍鳥打線自例行賽至季後賽都極難被三振的特質相互對應。

不過在世界大賽結束後重新復盤，可以發現走向稍稍讓人意外，被外界看衰的藍鳥隊投手群反而是表現好上許多一方，7場比賽防禦率3.21、WHIP1.18都優於道奇隊3.95、1.41，藍鳥火力比起前兩輪的0.878跌落至0.745，而道奇更跌到只剩0.658，藍鳥投打團隊數據都勝過道奇，也確實率先取得聽牌，數度只差一步就能在G6避免夜長夢多，或是好幾次製造出G7打回再見分機會，卻一再錯過適時一擊，關鍵時刻執行力不到位，加上少了那麼一點運氣，讓冠軍金盃硬生生從手上溜走，成為多倫多居民不只休賽季，甚至未來幾年都將捶胸頓足的傷痛。

大谷翔平的指叉球也是標配。 路透

道奇投手群的確對前兩輪無往不利的藍鳥打線帶來威脅，前兩輪季後賽，藍鳥季後賽11場僅吞64次三振，是唯一場均低於6次三振的打線，在世界大賽平均一場比賽三振數來到9.4次（如果將G3的18局賽事視作兩場的話，數字將會是8.0次），而藍鳥投手更是在73局內送出72次三振，團隊K/9值逼近9。

在更高張力比賽，投打專注度更甚以往，各種世界上最刁鑽的球路都將出現，打者難以等到可以攻擊的失投球擊成強勁擊球；相對的也會不盡一切代價碰到球，製造任何上壘機會，為了將風險降到最低，投手無所不用其極追求三振。在這樣的對決心態下，指叉球──這個讓投手們向來又愛又恨，對於投打而言都如同奪命的罕見球路，再次作為主角回到投球策略中，於世界大賽掀起波瀾。

進入本壘板前急遽墜落，如同瞬間拔除重力，垂直軌跡難以判別，就像幽靈一樣瞬間消失在眼前，在看重投手三振能力的現代棒球，過去幾個賽季以來指叉球用量正不斷提升，無論是例行賽還是季後賽皆是如此，近三年例行賽指叉球用量分別為2.3%、3.1%、3.4%，此前從未超過2%。今年季後賽至世界大賽前，先來到第一波新高峰，數量相比往年再大幅提升，使用率來到6.6%，為2008年啟用投球追蹤系统（Pitch-tracking era）最高紀錄，此前最高為2023年季後賽的3.1%，足足翻了一倍。

藍鳥隊先發投手高斯曼指叉球，在世界大賽發揮一定的壓制力。 路透

然而，受惠於藍鳥與道奇的精采表現，所有人都知道指叉球的盛宴在世界大賽舞台上來到高潮，藍鳥前後王牌高斯曼（Kevin Gausman ）、耶薩維奇（Trey Yesavage）都是以指叉球聞名的三振好手，前者從2022年加盟藍鳥以來，用指叉球製造469次三振，遠遠超過同期投手至少200次，例行賽用量來到37.6%，季後賽更突破4成，以先發投手而言簡直驚人；後者擁有大聯盟投手中最高出手角度和出手點，高壓姿勢讓指叉球彷彿從三樓掉到一樓，極具混淆力，季後賽兩度投出雙位數三振是史上菜鳥第一人，以22歲又93天年紀在世界大賽有如此表現也是史上最年輕，對陣道奇的G5製造23次揮空，是2008年以來最高。

對道奇山本由伸、大谷翔平兩大日本王牌來說，指叉球更是標準配備，山本平均90.9英里的指叉球是大聯盟第五快，被打擊率僅1成36，早就是聯盟中令打者最頭疼球種；大谷進入季後賽也解封指叉球，提高使用比例，甚至是兩隊終結者佐佐木朗希、霍夫曼（Jeff Hoffman）都將指叉球視為最主力變化球。兩支聯盟冠軍都擅用指叉球的現象實屬罕見，季後賽期間兩隊共有9名不同投手在季後賽投過至少一顆指叉球，甚至包含國聯分區賽對費城人後援登板的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）。

佐佐木朗希扮演好牛棚投手角色。 美聯社

世界大賽前，藍鳥團隊16%指叉球用量、道奇團隊9%指叉球用量都勝過同聯盟其他季後賽球隊至少5%，藍鳥投出的指叉球數量近乎全美聯一半，數量已經高居歷史首位，以253顆遠勝遊騎兵2023年寫下的172顆紀錄；而道奇則佔國聯季後系列賽出現的指叉球中一半以上，總數128球也能排歷史前五，而這兩隊還有一輪季後賽要打。

一群手握頂尖指叉球的投球怪物齊聚一堂，碰撞出火花可想而知，早在世界大賽前就可預估兩隊會締造單屆指叉球數量的新紀錄，且將會大幅改寫，此前許多屆世界大賽指叉球數量只有個位數，更有好幾年掛零，可說是好一段時間都被封印，最後這個系列賽打了整整7場、74局，那麼新紀錄究竟堆疊到哪呢？答案是277顆，這個數字是什麼概念呢？除了遠超原紀錄2023年的56顆（全數來自遊騎兵的先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）），首次突破三位數，自2008年起追蹤投球，至2024年期間，整整17年世界大賽累積的指叉球數量，不多不少正好也是277顆。

棒球訓練方式日新月異，聯盟均速正不斷攀升，所有投手都嘗試將身體能力發揮德淋漓盡致，今年季後賽直球均速寫下史上新高，但弔詭的是使用率卻創下新低，球速飛漲的同時打者也在適應，投手為了避免狙擊只得不斷革新變化球，以多變克制打者的進步，這也是為何三振率相當寶貴，變速球、橫掃球組合在主流地位中不斷提升，季後賽投手群充斥愈來愈多充滿活力的變化球，取代了對直球的信賴。

籃鳥隊終結者霍夫曼，將指叉球視為最主力。 美聯社

今年例行賽大聯盟打者對指叉球的平均打擊率僅2成08、長打率近3成33、揮空率與三振率分別來到35%與31%，如果說現代棒球打者重視長打魅力，願意以更多三振換來全壘打和保送，那麼能抑制長打同時還能製造三振的指叉球，自然會成為投手們眼中的天菜，也因此在季後賽擁有更好指叉球的投手能變更具主導權，最好的指叉球投手們讓打者苦不堪言，季後賽對戰指叉球打擊率跌破兩成、長打率不到三成，揮空和三振也連帶提高，在人體工學的極限當中，投手們為了高報酬同步承擔著高風險，在今年兩隊成功案例後，復古又新潮的指叉球是否能成為下一代投球革命值得關注。