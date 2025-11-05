日職／洋投布局有缺口！軟銀砸錢搶徐若熙合情合理

隨著各國職棒賽季告一段落，接下來棒壇的主要話題，也將輪到球員市場的動向。而從季中就傳言不斷的味全龍投手徐若熙，可說是現在旅外可能性最高的中職選手，其中想要爭取徐的主要球團，就屬日職數一數二的豪門，才剛拿下日本一殊榮的福岡軟銀鷹了。

一向資源豐沛、兵多將廣的福岡軟銀鷹，為何會鎖定徐若熙呢？其實如果瞭解軟銀現在的洋投狀況，那便能完全理解這個決定。軟銀目前的一軍洋投包括莫內羅（Liván Moinelo）、赫南德茲（Darwinzon Hernández）、歐蘇納（Roberto Osuna）和史都華（Carter Stewart Jr.）等人。而在2025年賽季中，莫內羅無疑是貢獻最大的一位，他在24場先發中吃下167局，投出12勝3敗、防禦率1.46（日職第一）的超高水準表現，更是季後賽讓軟銀奪冠的關鍵人物。

別說是在軟銀單隊，莫內羅甚至可說是聯盟首屈一指的先發投手。由於他已經和軟銀在2024年簽下4年40億日圓的合約，因此這幾年應該都會繼續擔任輪值支支柱。不過，他在2025年6月時取得日職國內FA權力，代表他在2026年賽季起不再佔用洋將名額，讓軟銀有更多空間去補強外籍投手。

截圖自軟銀鷹X

而除了「不當洋將」的莫內羅之外，其他軟銀洋投在2025賽季的貢獻就非常有限。好比赫南德茲做為中繼投手，42場出賽防禦率3.35，在當今投高打低的日職算是偏高，也和前一年48場出賽防禦率2.25有段落差。甚至連引以為傲的三振能力來看，K/9值也從13.5降到9.6，表現確實有所退步，變成一位只能吃吃過渡局數，擠不進勝利組的名單內的牛棚投手。

至於本來在日職發揮強大壓制力的終結者歐蘇納，今年則表現非常不理想，季初防禦率甚至飆破4字頭。後來他因傷在6月離隊，直到10月才再度登板。曾在2024年賽季投出9勝4敗、防禦率1.95的史都華，同樣也在春訓時左腹直肌疼痛，接著便因傷缺席了整年賽季。

原是軟銀終結者的歐蘇納，2025年因傷缺席大半球季。 截圖自軟銀鷹粉絲團

即便這幾位選手應該能在2026年賽季回歸，但傷後的狀況如何，以及傷勢是否有再發可能，都是一個風險。其餘包含張峻瑋在內的洋投，則都是背號三位數的育成選手，不一定能夠成為即戰力。既然扣除不佔洋將名額的莫內羅，其餘洋投要嘛有傷勢風險，要嘛狀態下滑，表現不到輪值或牛棚勝利組等級。那麼，年年都以冠軍為目標的軟銀，當然有空間，也有必要盡可能增強洋投戰力。

事實上軟銀除了徐若熙以外，也傳出有意爭取橫濱DeNA洋投凱伊（Anthony Kay）、傑克森（Andre Jackson），以及才在日本一交手過的阪神洋投杜普蘭提爾（Jon Duplantier）等人。然而，這幾位投手雖然都在日職留下不錯實績，但也正因為如此，使得大聯盟或多或少對他們產生興趣，增添軟銀搶到人的難度。儘管近來也傳出洛杉磯道奇有意延攬徐若熙，不過考慮到他目前在大聯盟評價偏向牛棚投手，而且只能簽下小聯盟合約等等不利因素，絕對能開出更大張合約的軟銀還是有些優勢。

日本職棒軟銀隊首席棒球總管城島健司（中）今年親自來台看徐若熙。 聯合報系資料照

對於財力雄厚的軟銀而言，一向不考慮如何「精打細算」，而是寧願花超出行情的價碼，也要確保各路好手都是披著軟銀戰袍。就算史都華等人傷後復健順利，或者成功延攬到其他洋投，使得可能有的高薪選手得先到二軍待命，對軟銀來講也完全可以承擔。就看他們的銀彈攻勢，是否真的能夠奏效，把龍之子請去福岡了。