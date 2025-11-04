「聰明哥」玩命防守感染全隊 史馬特總算讓湖人硬起來了！

2022年度最佳防守球員史馬特今年夏天選擇加入湖人，史馬特只用5場比賽就讓所有人看見：他正在改變湖人體質和性格，湖人終於「硬起來了！」。

對熱火一戰，史馬特各種玩命追防、協防，改變比賽形勢，帶領隊友在防守端打出頑強性格。在肢體纏鬥和攻防對位，史馬特用身體對抗和經驗，不斷干擾並打亂熱火傳球和戰術跑動，為隊友創造快攻機會。

不管是不是湖粉，湖人130：120擊敗熱火，史馬特用防守和堅韌性格投入比賽，讓人特別有感。

或許湖人主控唐西奇29分、11籃板、10助攻統治這場比賽，可能湖人後衛里夫斯26分、11助攻為湖人疏理更完美進攻節奏，串連裡外，從板凳上來攻下25分的小前鋒射手拉維亞像湖人萬金油，先發替補都能有效填補湖人進攻和外線漏洞。

拉維亞是湖人今年夏天意外撿到的鑽石！ 路透

拉維亞最近幫助湖人打出三連勝，三連勝期間拉維亞場均21.7分，三分球一共12投8中，三分命中率6成67，開季七戰三分命中率高達五成，根本就是湖人今年夏天意外撿到的鑽石。

但史馬特在湖人的角色和玩命打法，才是改變湖人性格和體質最重要DNA。

湖人需要防守和堅韌態度，史馬特以身作則。湖人一直不習慣肉搏和肢體對抗，史馬特為湖人添加所有肉搏戰防守全新武器。湖人球風一向欠缺精英防守球隊應該要有的氣質，史馬特正在為隊友展示什麼叫年度最佳防守球員。

史馬特的防守覆蓋性，讓里夫斯有更多換防空間。 路透

史馬特出色防守碰撞和永不放棄決心，讓唐西奇可以更專注做好組織進攻工作，也給里夫斯更有彈性協防和換防空間。

史馬特的存在和各種協防、無限換防對位，他就是湖人防守體系最關鍵「領袖」，那是改變防守和不夠強硬性格的全新基因。

湖人教練瑞迪克賽後誇獎布朗尼的防守態度和創造力，更對唐西奇無所不能的進攻和傳球感到神奇。但提起史馬特，瑞迪克說，「他是年度最佳防守球員這等級精英防守者，我們看到他不斷用防守幫助球隊，為比賽注入不同元素，感染每個隊友。」

湖人這些年最欠缺的就是防守和持續性防守能量，只有打出精英級別防守表現，才能幫助湖人打開進攻節奏，創造更好出手空間。

史馬特玩命防守的態度感染了湖人隊。 路透

儘管過去兩年史馬特一直在跟傷病對抗，但31歲史馬特防守能力和意志並沒有退化，加入湖人只打了五場比賽，湖人球迷全都被史馬特感染，愛上史馬特那種為防守和贏球付出所有的態度。

湖人球迷在湖人官網留下感人一句話，「我們好久沒有看過湖人員這樣的防守態度和堅持，謝謝史馬特，湖人需要這種防守態度和犧牲精神。」

今年湖人多了很多關鍵角色球員，攻防兩端都有，史馬特為湖人帶來的防守能量和態度，超強悍又玩命身體對抗和堅韌，絕對是湖人再起最重要那個精神領袖。

因為史馬特，我相信很多老湖粉會重回球場，深受感染，期待湖人今年能有更大作為。