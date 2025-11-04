中職／巨約在前、洋將名額利多在後 徐若熙如入軟銀是好選擇

日本大賽在上周結束，軟銀以4勝1敗擊退阪神，奪下睽違5年的日本一殊榮，時隔數日，軟銀與阪神在球場外似乎又掀起另一波搶人大戰，爭奪主角可能就是台灣投手徐若熙。

徐若熙今年先發19場，勝敗紀錄雖然只有5勝7敗，但114局只被打78支安打，投出120次三振，防禦率2.05、WHIP是0.81，投球內容十分優異 重點是徐若熙才剛滿25歲，仍有進化的空間。

徐若熙日前正式宣告行使旅外自由球員權利，據日媒報導，軟銀已準備一份3年總額約10億日圓（約1.9億新台幣），另附激勵條款的合約，隨後傳出阪神也有意爭取徐若熙加盟，火腿、歐力士亦曾在被提及的球隊列表中，如果以合約內容來看，軟銀要爭取到徐若熙的機會較大，畢竟不是每支球隊都會開出這種大型合約給未有任何旅外經驗的台灣投手。

古林睿煬去年季後早一步加入日職成功。。圖截自X

近年來多與徐若熙並提能夠旅外的古林睿煬，去年拿到年度MVP後順利前往日職，火腿以3+1年的合約簽下古林，古林前3年合約年薪總合為170萬美元(約2.6億日幣)，首年年薪為6千萬日幣，與徐若熙外傳3年10億的價碼有不小的差距，古林在首個球季雖因傷勢而休養多月，不過只要健康，仍有一定的上場機會以及不錯的表現，且明顯受到球團高層及教練團的重視。

徐若熙如加盟軟銀，會有比古林更豐沛的收入，但是否有足夠的上場空間，就得先看軟銀的先發投手戰力了，軟銀擁有洋聯最強的先發輪值，包括莫尼洛（Livan Moinelo）、有原航平、上澤直之、大關友久、大津亮介等在季後賽先發過的投手，還有在季後賽擔任中繼的松本晴，今年季賽的表現都很穩定。

有原航平(中)表示不無在季後重新挑戰大聯盟的可能。 截圖自軟銀鷹X

陣容中或許會變動的就是有原，季後合約期滿的有原，日前表示不無重新挑戰大聯盟的可能，連兩年拿到勝投王的有原如離隊，對軟銀先發戰力會有影響，同為右投的徐若熙加入，多少能補點這個缺口，爭取一席先發輪值，只不過如果有原最後決定留在軟銀，當然對徐若熙的上場空間會有些微的壓縮。

另外一個會影響徐若熙上場的因素是洋將名額，日本大賽結束後，軟銀正式球員名單中的4名洋投，包括歐斯納（Roberto Osuna）、小史都華（Scott Carter Stewart Jr.）、赫南德茲（Darwinzon Hernández）及莫尼洛都確定會續留，其中莫尼洛及小史都華是先發投手，其餘2人則是牛棚投手。

莫尼洛明年將不佔洋將名額。 軟銀官方臉書粉專

莫尼洛明年球季將不佔洋將名額，多出一個洋將名額對徐若熙是大利多，尤其是像莫尼洛這麼強力的投手，基本上不太可能搶贏他；另一位曾是大聯盟第1輪指名的小史都華，在19年季中還未滿20歲時加入軟銀，直到21年才有一軍出賽紀錄，22年整季未在一軍出賽，23年14場先發3勝6敗，防禦率3.38；去年才算開花結果，先發20場，9勝4敗，防禦率僅有1.95，但今年又因傷未在一軍出賽，明年是2年合約的最終年，想必會想辦法交出好表現。

歐斯納及赫南德茲雖是後援投手，多少也會對徐若熙的上場機會造成影響，赫南德茲這2年算是軟銀主力且少有的左手牛棚，今年出賽42場，防禦率雖是稍高的3.35，也有10個救援點；歐斯納在23年拿到15個中繼點及26次救援成功，防禦率只有0.92，季後簽下大約，年薪高達10億日幣，但此後歐斯納連兩年的表現都不符預期，24年雖還有24次救援成功，防禦率卻暴漲到3.76，今年出賽剩26場，9個中繼點及8次救援成功，防禦率繼續漲到4.15，6月中就未曾上過一軍，直到10月初才又回到一軍只再出賽1場，在杉山一樹轉任守護神表現優異的情況下，歐斯納的上場機會可能不多了。

小史都華今年因傷都在二軍，明年來到合約年勢必會全力求好表現。 截圖自軟銀鷹Ｘ

最後來看這幾名洋投的年薪，歐斯納與莫尼洛2人是當中最高薪的10億日幣，小史都華則是7億，3人不但是隊上前3名，且都在日職年薪前5名內，赫南德茲則是2億5千萬日幣，如果徐若熙是以3年10億日幣加盟軟銀，那以本季薪資來看，年薪在隊上可以排到第7名左右，全日職則大約在20名前段班，算是非常高的禮遇，軟銀給錢不手軟，同樣依過去經驗來看，由於投手戰力雄厚，或許也會給予較多時間去讓新進球員調整。

總而言之，如果徐若熙最終決定到軟銀，至少口袋已經先賺滿滿，加上軟銀的設備後勤都是一流水準，只要身體健康，投出應有的水準，相信會有不錯的發展。