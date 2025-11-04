2025宇宙道奇奪冠啟示錄：如果這是壞掉的棒球就別修好它

棒球之所以被稱為「美國的國民消遣」（America’s Pastime），是因為這項運動不斷製造令人難以忘懷的時刻。而2025 年世界大賽真是名符其實的高規格賽事，洛杉磯道奇隊與多倫多藍鳥隊陣中集結多位國際球星，最重要還是日本好手聯手上演足以銘刻史冊的戲碼，史詩級七戰大對決。

從上周六晚到周日凌晨，全世界球迷都屏息以待，就連WNBA 超級球星克拉克（Caitlin Clark）和NBA准名人堂球星保羅（Chris Paul）等跨界體壇明星，也忍不住在社群媒體驚呼：「這是近代最精彩的棒球系列戰之一。」最終，道奇以 5：4 在第七戰延長十一局中險勝，成功完成總冠軍二連霸。儘管冠軍獎盃被道奇隊高舉，但賽後不乏檢討藍鳥隊的失誤，棒球是講究細節的運動，別說是9局進行過程，整個系列賽任何判斷失準均將付出代價，此番藍鳥第 三、六、七戰的三次致命錯誤，直接導致他們整季努力功虧一簣。

第三戰的18局大戰，藍鳥其實在10局上就有機會先打破僵局，可惜史奈德在本壘被觸殺出局，讓下一棒小葛雷諾無法上場打擊。 美聯社

在洛杉磯那場18局拉鋸戰，藍鳥隊其實在延長賽有多次超前機會。10 局上半，史奈德（Davis Schneider）代跑，當路克斯（Nathan Lukes）敲右外野深遠安打時，三壘教練法博斯（Carlos Febles）示意史奈德直撲本壘。然而，賀南德茲（Teoscar Hernández）和艾德曼（Tommy Edman ）的接力傳球準確非常，史奈德在本壘前被刺殺出局，而下一棒打者正是滾燙的小葛雷諾（ Vladimir Guerrero Jr.），那次錯誤成為比賽轉捩點。

第六戰九局下藍鳥1出局二、三壘有人的大好得分機會，巴格離壘過大，結果飛球回壘不及成為再見雙殺。 路透

系列賽第六戰，藍鳥隊在九局下面對佐佐木朗希仍有追平機會，柯克（Alejandro Kirk）遭觸身球而上壘，巴格（Addison Barger）一支地面規則二壘安打，形成二、三壘無人出局的大好良機。但是，面對上場投球的葛拉斯諾（Tyler Glasnow），藍鳥的克萊門特（Ernie Clement） 和 希曼尼茲（Andres Gimenez） 皆無功而返，希曼尼茲短淺的左外野飛球被賀南德茲 （Kike Hernández） 撲接，而誤判來球的巴格提前起跑往三壘衝，反被賀南德茲反傳二壘再見雙殺。試想，若巴格留在二壘，下一棒的史普林格（George Springer）挾4打數2安打、1打點極可能一棒扳平比分。這一錯，讓藍鳥在主場失去了優勢，被逼入第七戰背水一戰局面。

基納法利法如果多離壘一步起跑，藍鳥9局下就可能向道奇說再見。 美聯社

雖說道奇在客場連勝難上加難，但第六戰反撲將勝利天平扳回，實則對藍鳥隊不利。結果是決勝的戲劇張力滿分，卻凸顯藍鳥守成不易的窘境。九局下，道奇靠羅哈斯（Miguel Rojas）老兵立大功的陽春砲追成平手，再次把戰局帶進拉鋸戰。隨後，比切特（Bo Bichette）敲安上壘，換上代跑基納法利法（Isiah Kiner-Falefa），而巴格以九球與投手纏鬥獲得保送，道奇緊急換上第六戰才投滿 6 局的山本由伸。可以看出，這位投手最初準心還沒找回，第二球就打中柯克形成滿壘。接著，瓦修（Daulton Varsho）一季二壘滾地球，羅哈斯雖失去重心，仍足以快傳捕手史密斯（Will Smith）抓下衝本壘的基納法利法。重播顯示，史密斯腳尖勉強踩在線上，判決維持出局。差之毫釐，基納法利法幾乎沒離開壘包起跑，若當時多那麼一兩步，這一球是安全上壘，那勢必改寫歷史。

帕赫斯世界大賽7戰只有一支安打，但第七戰九局下追到這顆飛球價值連城。 路透

隨後，克萊門特的深遠高飛球被帕赫斯（Andy Pages）在牆邊接殺，化解道奇的滿壘危機。延長賽第 11 局上，史密斯的陽春砲成聯盟史首位世界大賽第七戰延長賽開轟者，為道奇鎖定冠軍。

「宇宙道奇」顧人願，就連葛拉斯諾賽後都說「打不贏就加入他們」。 路透

道奇的連霸，或許引發不少抱怨「邪惡豪門讓棒球變無趣」的聲浪，但在我觀察這場系列賽的激烈較量，是對此批評最強而有力的反駁。是的！道奇總薪資含奢侈稅超過 5 億美元，但他們能贏不只是靠砸錢，更懂得如何運用資源。與其說是財力差異，不如說是執行力的極致表現。系列賽中，三巨頭貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、大谷翔平各司其職，完美詮了「巨星的化學反應」大谷攻守兩端的全力以赴你我都知， 弗里曼不單靠揮大棒，更多是上演關鍵防守與創造上壘機會，貝茲鎮守游擊的關鍵演出令人激賞。

撇除藍鳥系列賽所有瑕疵，他們最終就是敗給了山本由「神」一人。 美聯社

當然，要摒除藍鳥系列賽的瑕疵，他們確實敗給了山本由伸， 這位跨越太平洋赴美的日本投手在第 二、六、七 戰共投 17.2 局，三度拿下勝投，包括第六、七戰連續兩天先發到關門，以壓倒性的實力贏得尊敬。這就是棒球！對藍鳥而言，這個十月雖以遺憾收場，但他們年輕的核心陣容與鬥志仍值得期待。正如評論員所說：「如果這就是壞掉的棒球，那就別修好它。」2025 年的這場世界大賽，將長久被銘記——不僅因為結果，更因為它提醒我們，棒球最動人的地方，永遠是那幾吋之差的懸念。