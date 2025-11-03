未強迫取分變再見雙殺 藍鳥3個跑壘錯誤與32年首冠失之交臂

2025年世界大賽結束了，洛杉磯道奇在延長賽逆轉戰局，最終由4勝3敗成功衛冕；而作為落敗球隊的多倫多藍鳥，與32年首冠一度只差2個出局數，可惜在最後一刻無法成為故事的主人翁，在這堪稱史詩等級的第七戰，雙方出現多次精彩美技，當中卻也出現幾個決策瑕疵，間接抑或直接影響到了比賽結果，讓我們一起來復盤藍鳥於此役犯下的3個致命跑壘錯誤。

一、首局，跑壘策略溝通失誤

史布林格在第一局的跑壘失誤讓藍鳥直接形成2出局，未能創造先馳得點先機。 美聯社

在第一局，一人出局一壘有人時，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在兩好三壞時放掉一顆好球帶內的速球，被主審拉弓三振，然而此時原本在一壘的史布林格（George Springer）提前起跑，在距離二壘壘包至少三步的距離被阻殺，形成雙殺提前結束半局；可能的原因推測有二：一是帶有膝蓋傷勢的史布林格基本上不太可能發動盜壘，提前起跑理應是教練團希望進行打帶跑戰術，但小葛雷諾未接收到戰術指令；二則是如系列戰第三戰，壘上的跑者誤以為是保送，便自行推進壘包，導致自己在壘間死到有剩；倘若是後者便十分不應該，在世界大賽這樣強度的大賽重複犯下這種低級錯誤，考慮到接下來是手感火燙的中心棒次，這一失誤便葬送了將壘上跑者送回本壘的機會，這種專注度沒有放在場上的誤判實在不應發生。

二、九局，IKF幾乎未離壘的緩速起跑

基納法利亞第九局滿壘時若能再多離壘幾步，或許就有機會先跑回再見分。 美聯社

九局下，藍鳥攻佔滿壘，此時道奇內野趨前防守，但三壘的孟西（Max Muncy）其實距離三壘還有大約三個身距，明顯就是設防滾地球來時可以策動雙殺，抑或傳向本壘阻殺致勝分，但此時站在三壘的基納法利亞（Isiah Kiner-Falefa）幾乎沒有離壘，在打者瓦修（Daulton Varsho）敲出二壘方向滾地球後，二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）即便一個持球不穩，回傳本壘還是輕鬆抓到衝刺速度為在聯盟中後段班（PR 47）的基納法利亞，葬送可以終結比賽的大好時機。

三、十一局，錯失強迫取分的追平機會

藍鳥11局下在一三壘有人、道奇內野準備抓雙殺布陣，未選擇強迫取分戰術，一壘跑者也未提前起跑，結果遭到貝茲策動再見雙殺。 法國新聞社

十一局下，一人出局一、三壘有人，藍鳥落後一分，投手丘上的山本由伸有著2好0壞的絕對優勢，此時的藍鳥第一時間想的，絕對是要避免最糟糕的結果——雙殺出局，且當下道奇的內野並未趨前，就是想抓藍鳥場上不以跑速見長的打者，但此時在一壘的巴格（Addison Barger）並未提前起跑，而捕手柯克（Alejandro Kirk）在球數處於落後，採防守型揮棒，買單了山本投在外角低的指叉球，而這球正好滾落在了游擊手貝茲（Mookie Betts）的防區，他輕鬆寫意地自踩壘包後傳一壘，再見雙殺，彷彿一切都正中道奇的佈陣圈套，為這七戰惡鬥劃下句點。

藍鳥這系列賽攻守其實都壓過道奇，可惜幾個細節沒做好而無緣冠軍。 歐新社

藍鳥在這七戰展現了他們火力串聯的威力，也多次展現精彩的防守美技，單就攻守兩方面，他們的表現確實力壓衛冕軍道奇，但在跑壘上的多次瑕疵，讓他們與32年的冠軍金盃失之交臂，我想引用加拿大球評威廉斯（Rob Williams）在賽後的一段話：「這聽起來像吃不到葡萄說葡萄酸，但我不在乎。我認為更好的那支球隊沒有贏下世界大賽，而那支球隊是多倫多藍鳥。」