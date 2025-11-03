日職／短期決戰靠全壘打分勝負！軟銀先做示範後道奇跟進

道奇隊在世界大賽G7展開全壘打攻勢，活生生逆轉戰局贏得世界大賽二連霸。首先8局上蒙西（Max Muncy）一出局後轟出右外野全壘打，追成3比4。接著9局上羅哈斯（Miguel Rojas）面對藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）轟出起死回生的全壘打，扳平比數4比4平手。決勝的11局上，史密斯（Will Smith）石破天驚地從藍鳥隊投手畢柏（Shane Bieber）手中擊出陽春全壘打，將比數超前為5比4，並贏得最後勝利。

這個劇情跟贏得2025年日本職棒總冠軍的軟銀鷹，在封王戰的劇情有雷同之處，都是靠全壘打1分1分逼近對手，進而逆轉戰局。

柳田悠歧在日本高潮系列賽與日本一都擊出關鍵全壘打幫球隊續命或超前，他也拿下日本一優秀球員賞。

軟銀10月30日在日本大賽第5戰先靠柳田悠歧8局上的追平2分砲殺進延長賽，野村勇在11局上演出致勝陽春全壘打，終場以3：2擊敗阪神虎，系列賽4勝1敗，奪下相隔5年的隊史第12座日本大賽冠軍。

這個系列賽之前阪神虎隊廣被看好，主要跟他們今年例行賽以高達13場勝差領先第二名的橫濱DeNA獨走封王，季後賽也走得比軟銀來得順有關。阪神虎面對去年日本一總冠軍，短期決戰相當在行的橫濱DeNA以4連勝橫掃（包含1場先勝優勢，3場比賽2:0、5:3、4:0）。反觀軟銀鷹，是帶著3勝絕對優勢下連敗3場給日本火腿，直到10月20日的最後一場殊死戰才以2比1驚險過關，闖進日本總冠軍賽（包含1場先勝優勢，6場比賽2:1、3:0、0:6、3:9、1:7、2:1）。

不過或許以逸待勞的阪神虎隊反而因此在氣勢上不如剛完成驚險之旅，一路殺出血路的軟銀鷹隊，最後敗下陣來。

山川穗高連續3場開轟獲選日本一MVP。 截圖自軟銀鷹X

另外如同G5軟銀的全壘打攻勢也是一大關鍵。柳田悠歧G5第8局上的追平2分全壘打是從例行賽53局投球沒有被擊出任何全壘打、防禦率0.17（53局1失分）的阪神王牌投手石井大智手中擊出。延長賽11局上野村勇的致勝陽春全壘打則是出自阪神王牌村上頌樹（14勝4敗、防禦率2.10）。加上山川穗高連續3場開轟獲選MVP，軟銀今年雖然因為主砲柳田悠岐、近藤健介長期受傷缺陣，洋砲不濟事，長打威力大受影響，不過到了最關鍵的日本一決戰，他們再度把這項優勢找了回來，讓阪神虎隊輸得心服口服，3場在主場甲子園的比賽都是軟銀以1分差贏球。

阪神虎監督藤川球兒第二戰的先發投手安排備受批評。 阪神虎X

阪神監督藤川球兒在贏下首勝之後的G2推出超過3個月沒有在一軍登板的洋投杜普蘭提爾（Jon Duplantier）先發，結果他先發1.2局失掉7分，比賽以1:10大敗，也賠掉了首戰贏球的大好氣勢，這個調度安排讓藤川球兒飽受批評，被視為系列賽勝負的分水嶺。反觀小久保裕紀，一掃去年2連勝之後4連敗給橫濱DeNA的陰霾，雪恥成功。小久保裕紀表示：「今年終於能完成日本一的目標，能向球迷報告這個好消息，真的鬆了一口氣。」他在2024年接掌一軍兵符以來連續兩年都奪下洋聯優勝，加上生涯第一座日本一榮耀到手，行情扶搖直上。

小久保裕紀執教終於到到首座日本一冠軍。 截圖自軟銀鷹X

另外對軟銀不同的意義在於，這次是在缺少了主戰捕手甲斐拓也之後的第一個日本總冠軍。甲斐拓也在2017-2024擔綱軟銀主戰捕手這8年球季，軟銀4度拿下日本一總冠軍，他個人獲得7次金手套獎、3次最佳九人，可說支撐了近10年的軟銀王朝。今年甲斐行使FA轉隊到巨人隊，這個戰力缺口季前被視為軟銀的最大課題，軟銀將主戰捕手交給2019年選秀第二指名的28歲捕手海野隆司，結果他今年以主戰捕手身分出賽105場，展現接班態勢，加上這個系列賽的洗禮與淬鍊，軟銀等於找到了未來幾年的正捕手，也避免形成甲斐拓也離隊後球隊弱化的問題，是本季奪冠之外的另一大收穫。