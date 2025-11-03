樂天威能帝無所不能 絕對值得拿到一張頂薪合約

本季樂天桃猿洋投威能帝先發26場戰績15勝2敗，防禦率2.01、每局被上壘率0.91，飆出168K，拿下勝投王和三振王，大有機會勇奪年度MVP，台灣大賽先發2場拿下1勝0敗、防禦率1.38，榮膺台灣大賽MVP，很有可能成為中職史上單季拿下年度MVP和台灣大賽MVP第4人，前3人為1996年統一獅郭進興、2015年Lamigo桃猿林智勝、2018年Lamigo桃猿陳俊秀。

威能帝對樂天桃猿的重要性無庸置疑，只是，今年台灣大賽期間他接受媒體採訪時表示，自己沒上過大聯盟，有機會當然想挑戰，不過目前在台灣打球的感覺很棒，假如未來日本職棒或韓國職棒有機會也不錯，不一定非得上大聯盟不可。

台灣大賽樂天桃猿封王賽後，有媒體問威能帝，明年願不願意續留樂天打拚，他說了一句耐人尋味的話， 「我不知道，我真的不確定。」似乎對未來生涯埋下伏筆。

樂天桃猿隊洋投威能帝。資料照

可以說，今年樂天桃猿如果沒有威能帝，是不可能拿下總冠軍的，下半季威能帝先發13場戰績9勝0敗，防禦率1.31、被打擊率0.156、每局被上壘率0.72，最快球速156公里，直球均速超過150公里，到了季末球速竟然愈投愈快，絕對是全聯盟最強的投手。

更重要的是，今年季末台鋼雄鷹緊追不捨，力爭第3張季後賽門票，威能帝最後2場先發都對台鋼雄鷹，1場投8局、1場投7局，兩場都各只被擊出1支安打無失分拿下勝投，狂飆16K，也讓樂天桃猿甩開台鋼雄鷹糾纏，闖進季後挑戰賽。

威能帝在季後挑戰賽G2先發用93球投4.2局失6分承擔敗投，被林安可掃出兩發兩分砲，非常難得被對手打爆，結果他只休1天，G4登板後援，用28球投2局無失分拿下勝投，幫助樂天桃猿打進台灣大賽。

桃猿洋投威能帝。圖中央社提供

威能帝在台灣大賽G2先發7局失1分拿下勝投，拜北台灣連日大雨所賜，讓他得以休6天後再登板先發，投6局失1分無關勝敗，以兩場好投榮膺台灣大賽MVP，年度MVP也是囊中物，如果沒有威能帝，樂天桃猿絕對不會有這一冠。

中職各隊很少公布洋將薪水，威能帝推測月薪在全聯盟並非頂薪，今年他投出雙料MVP身手，身價勢必水漲船高，樂天桃猿勢必得端出保障年薪至少60萬美元的複數年合約，才有辦法留住這位MVP投手。

保障年薪60萬美元，再加上各式獎金，1年付給威能帝2000萬台幣，划算嗎？當然值得！要知道，今年威能帝在例行賽大殺四方，隻手將球隊送進季後賽，3場季後賽主場票房收入粗估就進帳超過6000萬元，帶給猿迷的感動更是無價，並不是所有洋將都願意這樣無怨無悔地付出，而且你要找新洋投，很難找到像威能帝這樣好相處又有強大戰力的洋投，還不如多花一點銀兩留下他。

樂天桃猿投手威能帝。資料照

只是，樂天桃猿 「留住威能大帝大作戰」並不容易，他已31歲，或許美職球隊開合約給他的機會並不高，不過日本職棒和韓國職棒有可能會鎖定網羅他，其他中華職棒球隊對威能帝當然也是虎視眈眈，今年3月中信兄弟就延攬前統一獅王牌勝騎士、前富邦悍將王牌羅戈，職業運動在商言商，即使威能帝和樂天桃猿感情再好，終歸還是要講到錢，很現實但也沒辦法。