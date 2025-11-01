國王深陷戰術迷霧！沙波尼斯被迫當苦工、雙槍套用公牛模式只是死路

2025–26球季剛開打，原本喊出「重返季後賽」口號的沙加緬度國王，卻以1勝4敗開出令人錯愕的低檔走勢。

從帳面陣容來看，這支球隊擁有充滿經驗的德羅展（DeMar DeRozan）、拉文（Zach LaVine）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）、施羅德（Dennis Schroder）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的輪換，對比上季理當有更多選擇能在關鍵時刻作為戰術核心，但是然而五場比賽過後，國王卻跌跌撞撞得像一支突然找不到節奏的隊伍。

教練團積極調整先發、嘗試小球陣型，按理應該是一支富含經驗的球隊，看起來像是硬湊四小配上一大沙波尼斯的陣容，而不是合理的功能性配置。

其中，已經和球隊續約的穆雷（Keegan Murray）因傷缺陣的影響可能被低估。25歲的穆雷身高6呎8吋，是國王積極培養的主力前鋒，他的缺陣讓球隊在三、四號位能拉開空間進攻與擋拆換防支撐點消失，缺乏他的補位讓團隊籃板壓力暴增，防守鋪蓋能力下降。

五場比賽打完，國王呈現戰術混亂、球權停滯、團隊配合成效不彰的各種徵兆。沙加緬度本想同時擁有以拉文、德羅展為首的芝加哥式單打加上國王式的流暢傳導，但現在更像是把公牛複製貼上到國王，卻沒有解決過去公牛體系最大問題，球星堆疊不等於適合團隊體系。

沙波尼斯淪為苦工角色。 路透社

進攻失靈，沙波尼斯的策應核心影響力不復見

過去三個球季，沙波尼斯迅速成為國王支柱，除了是聯盟籃板王之外，沙波尼斯也在進攻端肩負球隊重要的戰術策應要角，讓其他人打空切或是強弱邊轉換的射手戰術。

但如今，當球權大幅落在德羅展與拉文手中後，沙波尼斯的場均助攻驟降到只有3.3次，得分也從連續三年19分掉到只有12.5分，要知道身為內線球員的他前三季可是有著7.3、8.2、6次助攻。

當沙波尼斯在系統戰無法做為第二觸球點在高位策應指揮隊友，引導他們跑位，為隊友製造強弱邊埋伏，無法拉開禁區空間的情況下，他的作用性從具有組織球商的全能中鋒變成作為掩護與苦力籃板的頂級藍領。

國王的困境在於球權流動跟團隊配合減少，進攻組織的變化略顯單調，即便他們有強大的得分機器，但戰績顯示那不足以讓國王贏球。

拉文(中)的飆分秀往往淪為獨善其身。 路透社

灌籃王的飄逸風采依舊 卻始終擺脫不了刷子稱號

拉文本季前五場得分大爆發，目前場均29.2分為生涯新高，他在進攻端的企圖心與攻擊手段無庸置疑的是個出色砍將，拿手的扣籃秀也一點都沒少，即使來到國王，其球風一樣充滿觀賞性。

但仔細端詳拉文繳出的內容，除了他的切入破壞力之外，拉文在外圍的投射質量其實是下滑的，三分球命中率從44%降到38%，而他在場均超過36分鐘的上場時間內，單場籃板3顆是新人年來次低紀錄，僅能送出1.6助攻，則為職業生涯最低。

拉文確實能得分，依舊是華麗的切入與飄逸的飛扣，但當球隊陷入停滯時，他並沒有帶動隊友或提升節奏的能力，過去對他的質疑再次浮現。開季五場球拉文只有一場正負值勉強能看，其他場次全都是負值輸出，這樣子的表現加上球隊戰績不佳，實在難讓他擺脫「刷子」的既定印象。這是公牛碰過的老問題，現在則輪到國王重新檢視這個考古題。

德羅展整體狀態也略有下滑。 美聯社

國際賽之神施羅德 被拉回NBA現實

施羅德本季擔任主控有著12.4分、6.4助攻的傳統數據，但回到NBA賽制，他的存在不像FIBA那樣開外掛，在職業戰場要掌控進攻節奏完全又是另一回事。

施羅德在NBA的弱點暴露無遺，切入破壞性無法像國際賽場那般順風順水，外線威脅亦不足，本季三分球命中率迄今僅29%，連帶影響節奏控管起伏不定。其身材劣勢成為防守破口，需要靠隊友協防，也是他在NBA的長年罩門。國王在失去福克斯（De'Aaron Fox）之後要找到下一個控球解答恐怕是沒這麼快。

施羅德難以像國際賽那樣實質掌控球隊。 路透社

至於等待整個夏天，最後才敲定加盟國王的衛斯特布魯克，即便將邁入37歲，但他招牌的拼勁依舊，突破企圖心依舊，開季的前五場他扮演的角色其實比預期發揮更好，拿過16分9籃板4助攻，與18分6籃板6助攻，但同樣的無法轉換為贏球保證。

某種程度他的進攻選擇與投射不夠穩定的短板仍舊限制了球隊的進攻空間。國王希望將球風打的自由奔放，但控衛組合卻不具備投射加上高球商的組合，反倒可能使場面更亂。 一大四小的陣容調整並沒有帶來活力，反而讓他們的空間破碎，板凳火力欠缺，使球隊節奏斷流。

國王目前在團隊得分、籃板皆是聯盟倒數，助攻排在後段班，防守的失分控制則是排名中段左右，但不足以彌補進攻的燃料短缺。當你得不了分、搶不了籃板、又傳不出球時，就是攻守失衡的典型症狀。

國王不是爛球隊，他們只是忘記了自己前幾年為何崛起。如果繼續強行套上公牛式球風，他們就會離季後賽討論區越來越遠。他們必須要找回以沙波尼斯為核心發動機的戰術體系，重啟高位發動加上弱邊轉換的進攻，再次找回團隊傳導的信任，將拉文和德羅展改回終結和二次發動進攻的選項。

37歲的衛斯特布魯克仍渴望證明自己。 美聯社

對於衛斯特布魯克的定位與施羅德的使用，絕對不是給他們一球在手的發揮，當這一大四小，四個人都需要拿球才能發揮，那沙波尼斯的影響力真的會被邊緣化。 在穆雷回歸之前，艾利斯（Keon Ellis）的發揮也是堪稱重要，這兩人將是球隊重要的前場輪換與補防指標。

國王開季的嘗試顯示出他們的方向錯誤，接下來11月還有硬碰硬的賽程將陸續對上公鹿、金塊、勇士、雷霆等領先集團球隊，國王要如何調整走出開季困境，恐怕不是個簡單易解的題目。