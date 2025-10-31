3名角色球員變神兵！熱火教頭新招牌「全攻全守」打出驚奇

熱火最近一波3連勝，開季3勝1敗，打亂東區局勢，球隊狀況和角色球員發揮出奇的好。

整個夏天幾乎沒有戰力補強，只有天賦和角色球員流失，但熱火依舊在不被看好情勢下展現東冠競爭力，季前剛接下2026年美國男籃國家隊兵符熱火教練史波特拉該記第一功。

鮑威爾上季在快艇打出生涯年卻被快艇交易，熱火根本是撿到寶。 美聯社

史波史特拉把第一得分手和戰術球權充分給了上季從快艇交易過來的得分後衛鮑威爾，鮑威爾開季場均24分、7.3籃板，三分命中率五成，看著鮑威爾現在表現，快艇不知做何感想。因為鮑威爾上季在快艇剛打出生涯最好，最具得分爆發力一季，但今年二月就被交易出手。

被網友戲稱長得像「墨西哥毒梟」的哈克斯，本季成為熱火板凳奇兵。 美聯社

除了鮑爾威驚奇超凡得分表演，打得像明星球員，熱火板凳兩個超級替補前鋒哈克斯和豐泰奇歐同樣打出生涯高峰。哈克斯上季在熱火一度打到跌出輪換沒球打，但今年開季從板凳出發場均18.8分、6.3籃板、4.3助攻，投籃命中率6成89，哈克斯能切能扛又能在半場肉搏戰中殺出血路，根本天降神兵。

熱火找到義大利前鋒豐泰奇歐(右)的使用說明書，終於找回他前季在活塞時期的外線火力。 法新社

30歲豐泰奇歐上季在活塞，NBA生涯三年都沒有得到太多關注。今年球季豐泰奇歐在熱火板凳意外得到重用，場均12.8分，投籃命中率6成1，三分命中率5成5，這名來自義大利小前鋒外線準到讓人頭痛，進攻效率和接應直搗籃下，攻快反擊，簡直無所不在、無所不能。

熱火原本可能外線、得分、側翼對位缺口，竟然被這三個角色球員補好補滿，三人甚至還打出精英防守表現。尤其是毫不起眼角色球員哈克斯和豐泰奇歐，丟在自由球員市場還不一定有人撿，現在竟然打成熱火輪換當打主力。

熱火開季3勝1敗，防守效率聯盟第四，進攻效率聯盟第五，史波史特拉執教用人和給球員定位，如有神助。

熱火頭號戰將赫洛(穿西裝者)開季還躺在傷兵名單，但熱火競爭力依然強大。 美聯社

上季熱火第一得分手場均23.9分後衛赫洛開季以來還躺在傷病名單，主力三分射手羅賓森今夏走人，擅打爛仗改變比賽節奏板凳後衛洛齊爾因非法賭球被FBI抓走，防守專家苦工前鋒海史密斯因為熱火想要省錢季前被裁。一下子少了四名主力和重要角色球員，熱火輪換、攻防效率、戰力竟然絲毫不受影響。

史波史特拉其實就是傳統無聊執教風格，要求鐵血防守、籃板、卡位、輪轉、反擊，進攻保持速度和靈活性，每回合進攻都要保持最大耐心和衝擊力，保持紀律、分享球權、利用身體對抗、創造更多機會，堅持每一回合。熱火球員把鐵血防守球風和戰術紀律執行得完美，靠著精英防守和快速反擊，熱火即使短兵缺將，陣容上還不少漏洞，但開季卻能打如此完美。

史波史特拉又施展新魔法，「九人輪換」打出熱火全新風貌。 美聯社

史波史特拉的「九人輪換」非常高效，經常擺上一衛四鋒陣容，不但能打出無限換防和對位優勢，還能創造身高錯位，更多深入禁區得分。

熱火全隊有七人得分至少11.3分，六個鋒線主力球員和全隊得分王193公分後衛鮑威爾都能在進攻扮演終結者和防守者，熱火全攻全守打出均衡全能籃球，成為史波史特拉執教新招牌。