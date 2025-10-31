中職／桃猿「烤肉」烤出總冠軍後 漫談徐若熙、林安可旅外路

中華職棒年度總冠軍賽結束由樂天桃猿以4勝1敗擊敗中信兄弟，奪得隊史第8座總冠軍、樂天接手後的第一座總冠軍，總冠軍賽結束後，自由球員隨即展開，味全龍徐若熙已行使旅外自由球員，統一獅林安可預期也會行使旅外，有機會締造一年有2位球員「旅外」成功的紀錄。

總冠軍賽樂天桃猿以4勝1敗勝出，可以說是贏在團隊的向心力，「烤肉」成為重要代名詞，林泓育、林立二人把全隊球員都集合起來，利用烤肉連繫彼此，更把大賽的壓力釋放出去，找回昔日Lamigo桃猿的「傳統」，學長、前輩帶著學弟、後輩往前衝，成為兩隊在總冠軍賽的最大差別。

桃猿用「烤肉」凝聚團隊，最後也「烤出」一座總冠軍。 中央社

桃猿以前可以3連霸、拿下7次總冠軍，就是因他們有著很好的學長的傳承，會把自己的經驗傳給年輕球員，不是打個人戰，而是團體戰，在今年總冠軍賽中重新呈現出來，這是以前「樂天桃猿」所欠缺的，林立及林泓育相繼跳出來率隊往前衝，「烤肉」是最重要的元素，拿到總冠軍之後也要烤肉。

中信兄弟的球隊士氣也不錯，但從總冠軍賽前2戰落敗後，一路被壓著打，關鍵第5戰背水一戰。都已經把洋投韋禮加推出來中繼了，投4局用45球，打完7局結束以7比4領先3分，以為「穩」了，沒想到第8局換投被追平，最後在延長賽被林泓育2分砲棒打輸球。

這是一場輸了就沒有明天的比賽，雖然是結果論，但中信兄弟應該讓韋禮加續投下去，有狀況再換投，先贏下這場比賽最重要，而不是還想要保留韋禮加，在「贏球」後的第6戰或第7戰再登板，

火腿隊首席棒球總管栗山英樹今年曾到場看徐若熙登板，目前陣中已有古林睿煬、孫易磊兩名台灣球員。圖／味全龍隊提供

再談自由球員，徐若熙與林安可行使旅外自由球員，日職球隊爭相鎖定調查，徐若熙今年球季出賽時，吸引美、日球團約20多隊觀察，以火腿、軟銀鷹、歐力士等球隊表態網羅最積極，火腿栗山英樹、軟銀城島健司及歐力士福良淳一都來看過。

火腿已有古林睿煬、孫易磊，若徐若熙再加盟，形成台灣三本柱，但也是台灣人相互競爭「洋將」位置。軟銀鷹與歐力士都想要補強一位先發投手，徐若熙的確是合適人選。但不管去哪一隊，徐若熙的投球局數、體力都是一大考驗，今年終於突破百局，來到114局，有2場比賽投到8局以上，但要在日職打拚，似乎還要再更強才行。

日本職棒軟銀隊首席棒球總管城島健司（右）今年親自大巨蛋觀察徐若熙。記者余承翰／攝影

林安可在今年球季中也有不少日職球隊關注，養樂多、讀賣巨人、軟銀鷹、西武獅等球隊都對他興趣，養樂多是最早對林安可提出身分照會的球隊，因為陣中強打村上宗隆要挑戰美國大聯盟，球隊需要找一位外野手強打，而將林安可列入標的物。

西武獅由於陣中右打者居多，洋投右打塞德尼奧（Cedeño）與戴維斯（Davis）的動向未明，需要一位左打強打外野手，把目標鎖定林安可，因與統一獅有著「雙獅會」的交情，成為目前最積極的一支球隊。

林安可今年出賽90場、有105支安打、23支全壘打、73分打點，打擊率0.318、長打率0.603，打擊及長打能力堪稱穩定，連2季有20轟以上，今年的長打率更是歷年最高，而且林安可長得非常帥氣，去日本職棒之後一定會吸引日本女球迷，將會是「傑尼獅」的代表。

想補強投手的歐力士隊總經理福良淳一，球季中也曾到味全龍比賽看徐若熙。圖／味全龍隊提供

中職從2010年兄弟象彭政閔行使旅外自由球員至今，徐若熙是第10人，林安可行使的話將是第11人，前9人只有2018年Lamigo桃猿王柏融、2024年統一獅古林睿煬成功旅外，而且二人都是火腿隊。

今年中職非常有機會締造單季有2位球員成功旅外的紀錄，而且加盟球隊不會再只有火腿隊，應該會有其他球隊，代表日職對台灣職棒的「栽培」市場愈來愈重視，未來也會有更多中職球員「輸出」。