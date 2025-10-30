史奈爾失控、羅伯茲換打序無效！耶薩維奇封神讓道奇沒退路

世界大賽第五場是屬於耶薩維奇（Trey Yesavage）毋庸置疑，創下單場12K新人紀錄，面對的還是夢幻洛杉磯道奇隊，這項榮耀肯定耶薩維奇實至名歸。

連續三天的拼鬥，對道奇和多倫多藍鳥隊是公平的！大家都一樣兵疲馬困。但是，道奇隊幾無主場優勢，即使現場上萬的藍色應援吆喝，均無法鎮住來勢洶洶的大軍。藍鳥無論投、打、守都全面佔上風，最扯是年僅22歲的菜鳥投手耶薩維奇 ，表現出大賽型球員的強心臟，今晚投出近乎完美的代表作，即便在他首局登板前，隊友史奈德（Davis Schneider）與 小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr. ）在史奈爾（Blake Snell）投出的前三顆球，就已經連續開砲取得領先，但耶薩維奇表現太精彩！幫助離1993年以來的首座世界大賽冠軍只差一勝。

藍鳥隊新人建功耶薩維奇表現太精彩，讓道奇隊狠狠吞下12次三振，毫無招架之力，如今藍鳥取得領先，只要再一勝就可世界大賽封王！ 歐新社

去年才進職棒圈、今年從低階起步、9月中完成大聯盟初登板，真的是初生之犢不畏虎，在世界大賽這種舞台竟投出傳奇內容，7局僅被敲3安、失1分、無保送，狂飆 12次三振，這是世界大賽的新人紀錄，顏面無光的還是道奇星光燦爛打線，面對新人無計可施。耶薩維奇首戰表現不佳，主要因招牌指叉球沒掌握好，但來到第5戰他的滑球與指叉球完全到位，打者在對滑球的29次攻擊是揮空14次，對指叉球10次攻擊也有7次的揮空，揮空率高達 44%，他讓道奇打線的每一位打者至少被狠K一次，而第二、三、四棒甚至各吞下兩K，一度連續讓八位打者出局，唯一失投是一顆內角快速直球，被賀南德茲（Kiké Hernández ）抓住敲陽春砲，打下道奇唯一分數，否則此役恐成藍鳥新人世界大賽完封道奇。

耶薩維奇不靠剛猛球速（約95 英里），對道奇是靠變化幅度大、進壘軌跡難判讀的球路，特別是對右打的低外角滑球幾乎無解。整場節奏穩定、幾乎沒壘上壓力，只有一次危機（賀南德茲全壘打後）就立刻回穩，從第四局到七局道奇無人上壘，在世界大賽這舞台，如此的表現足以封神。

小葛雷諾維持昨日手感，開局就接續隊友完成「背靠背」開轟。 歐新社

對耶薩維奇按完讚，同樣得給藍鳥打線豎個大拇指，一開場就給了小老弟耶薩維奇充分的火力支援。首局首打席史奈德就逮中史奈爾的速球，將球撈向左外野全壘打牆外。緊接著，下一棒小葛雷諾等了三顆球，就響應號召開轟，藍鳥第一局就以2比0領先，史奈爾最初看似狀況穩定，改以變化球壓制仍難以抵擋攻勢，比切特（Bo Bichette）關鍵安打再添分，讓藍鳥進一步拉開差距。

第七局史奈爾明顯體力下滑，連續讓兩名打者上壘，被迫在投出第116球後退場，繳出6.2局、6安打、5分責失、7次三振、4次保送、3次暴投成績。若只看內容曲線，史奈爾在第二到第六局其實投得不錯，然而問題在於控球不穩與投球數過多，導致體力提早崩潰，116球只能投6.2局，等於平均每局面對近5名打者，四次的保送和兩次暴投反映節奏被拖慢，後段已經力不從心，雖說變化球依然犀利（尤其曲球與滑球），但藍鳥打者情搜做足，不再對速球上當，迫使其速球使用率降低，代表他自己也知道被看穿。

史奈爾奮力撐到第七局但沒等到打線支援，而接手的牛棚也沒幫他踩住剎車。 美聯社

道奇隊扯的是換投後，壘上的兩名藍鳥跑者都得分，其中一次是巴格（Addison Barger）先靠滾地安打上壘，抓住史奈爾兩次、恩里格斯（Edgardo Henriquez）一次暴投推進壘包，輕鬆奔回本壘得分，這還是世界大賽史上首次球隊同一局三次暴投。第七、八局克萊門特（Ernie Clement）與基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）接連建功灌進打點，將比數定格在6比1。

難堪紀錄要說是連續出征導致，似乎也不太正確！因為累的不是只有道奇，才在18局馬拉松戰役中艱辛取勝、暫時領先。之後兩天，這支球隊又暴露他們進攻上的貧弱，即使變更打序效果依舊乏善可陳。此役總教練羅伯茲（Dave Roberts）把捕手史密斯（Will Smith）放第二棒，把狀態低迷的游擊手貝茲（Mookie Betts）放第三棒，同時也讓季後賽打擊率僅 .080 的中外野手 帕赫斯（Andy Pages） 坐板凳，改由季中加盟的 寇爾（Alex Call） 先發左外野，賀南德茲改守中外野。新陣容面對藍鳥牛棚仍是綁手綁腳，多明奎茲（Seranthony Domínguez）與霍夫曼（Jeff Hoffman）合力封鎖。

道奇隊進入季後賽窘態畢現，即使是邊戰邊調，面對藍鳥這支幾無瑕疵的強隊弱點徹底暴露，以致於返回自家主場仍吞下兩敗陷入落後局面。 美聯社

過去兩戰內容彰顯著，道奇隊的低迷持續惡化，除非教練團能抓到問題點重整，否則想在客場衛冕難上加難。雙方對壘的第6戰，將於周六早上8點在加拿大多倫多舉行，藍鳥派出高斯曼（Kevin Gausman ）先發，只要再奪一勝就封王。至於道奇退無可退，要寄望本季對藍鳥唯一投得不錯的先發山本由伸，能否力挽狂瀾在此一舉。