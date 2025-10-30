道奇砸錢沒有毀了棒球 藍鳥才是組團又能奪冠的大前輩

道奇隊教頭羅伯茲(Dave Roberts)在拿下國聯冠軍後，一句「讓我們毀掉棒球吧！」引發了棒球界的熱議。他指的是季前道奇砸錢補強，被很多人說他們因此毀了棒球，這讓「重金買冠軍」的話題再度引發討論。事實上，道奇2020與2024年奪冠時都不是該年薪資最高的球隊，反倒他們世界大賽的對手藍鳥1992、93年二連霸時都砸了最多的錢。此外，1990年之後只有6支年度薪資總額最高的球隊拿下世界大賽冠軍，比例只有18%(未包括取消世界大賽的1994年)。道奇是否因為砸錢毀了棒球？而砸錢是否就能奪冠？答案看來顯而易見。

根據Baseball Reference網站的資料顯示，今年道奇隊以3億3818萬美元的團隊薪資總額重回大聯盟最貴球隊之首，上回他們摘下此頭銜是2022年，而2023及2024年都是由洋基蟬聯。本季道奇年薪超過2000萬的球星有葛拉斯諾(Tyler Glasnow)、貝茲(Mookie Betts)、史奈爾(Blake Snell)、大谷翔平與弗里曼(Freddie Freeman)，而去年簽下史上投手最大約的山本由伸今年其實只領1000萬，他的年薪要到2027年開始才會達2600萬以上。道奇的豪華陣容確實是用錢堆出來的，自家農場出身的明星級球員只有史密斯(Will Smith)這麼一位，其他不是透過自由球員市場簽約，就是像貝茲與葛拉斯諾交易過來後再簽延長合約。然而今年以3億1445萬團隊薪資緊追道奇之後的大都會，倒是連季後賽都沒得打。

道奇靠著延遲付款方式，去年一舉簽下大谷翔平與山本由伸兩大日本球星，並且順利奪冠，今年則朝衛冕之路邁進。 美聯社

2012年球季開打前，道奇隊由古根漢棒球管理集團接手經營，並開始積極招兵買馬，季中一口氣交易來貝基特(Josh Beckett)、岡薩雷斯(Adrian Gonzalez)、克勞佛(Carl Crawford)與拉米瑞茲(Hanley Ramirez)等球星。2013年他們則簽下了葛蘭基(Zack Greinke)與柳賢振，讓團隊薪資一舉躍升全聯盟第一，並終結洋基隊連續14年全聯盟最高薪球隊的紀錄，當時即被部分媒體封為「新邪惡帝國」。他們自2013年以來有6年是全聯盟最貴的球隊，也是這段期間稱霸最多次的球隊，分別為2013、2015、2016、2021、2022與2025年，而洋基隊則以5年屈居第二，可見2013年以來大聯盟的第一豪門球隊已換人做。

克蕭在道奇奮戰18年，經歷球隊花錢買過好幾個球星，但直到2020年才靠著不少自家培養的骨幹球星拿到生涯首冠。 路透社

然而道奇隊前5次達成薪資榜首時都沒能夠打進世界大賽，倒是2020年的奪冠陣容中有不少是自家農場培養的球星，包括席格(Corey Seager)、貝林傑(Cody Bellinger)、布勒(Walker Buehler)、烏力亞斯(Julio Urias)、岡索林(Tony Gonsolin)及史密斯，或是過去被埋沒、來到道奇才大放異彩的球員，像透納(Justin Turner)、孟西(Max Muncy)及泰勒(Chris Taylor)，當然克蕭(Clayton Kershaw)與簡森(Kenley Jansen)當時都還是球隊支柱，貝茲則是當年的重磅補強。

這兩年道奇的陣容已不像2020年是以自家培養的球星為主，而是類似NBA球迷常說的「組團」，但砸大錢補強還是得到了預期的成果。1990年後年度薪資總額最高且拿下世界大賽冠軍的6支球隊包括1992、93年的藍鳥、1999、2000、2009年的洋基與2018年的紅襪，若道奇今年能順利奪冠將是第7支。

藍鳥隊才是組團的大前輩，在2連霸時期阿洛馬(左)和名人堂球星莫里特(中)都是交易或花錢買 路透

說到組團，年輕一輩的球迷可能不曉得道奇今年的對手藍鳥隊才是組團的大前輩，他們1992、93年能夠連霸，大幅增資補強也是主因之一。1991年他們的團隊薪資僅排後段班的第18名(當時只有26隊)，但到了1992年卻一舉來到薪資榜首。藍鳥1991年即透過交易補進阿洛馬(Roberto Alomar)、懷特(Devon White)、卡特(Joe Carter)這三位二連霸主力，同時也順利闖進美聯冠軍賽。1992年他們一口氣簽下溫菲爾德(Dave Winfield)和莫里斯(Jack Morris)這兩位名人堂級球星，並與阿洛馬簽訂延長合約，季中還交易來塞揚級的孔恩(David Cone)。最終這支大聯盟最貴的球隊擊敗勇士拿下世界大賽冠軍。

1993年藍鳥隊維持全聯盟第一的財力，戰力也更加升級。他們簽下名人堂球星莫里特(Paul Molitor)與前運動家王牌史都華(Dave Stewart)，並與卡特續約。當年他們有卡特、莫里斯與阿洛馬這三位聯盟前20高薪的球員，季中還交易來傳奇球星韓德森(Rickey Henderson)和回鍋的當家游擊手費南德茲(Tony Fernandez)。結果當年率領藍鳥二連霸的三大功臣：美聯冠軍賽MVP史都華、世界大賽MVP莫里特與轟出結束世界大賽再見全壘打的卡特都是季前重金補進或續留的主力。藍鳥當年打線的明星級主力除了歐勒魯(John Olerud)外都不是自家農場出身的，可說是砸錢組團又能順利奪冠的最佳典範。

洋基在2004年補進「A-Rod」後被冠上「邪惡帝國」稱號，但直到2009年才又奪冠。 美聯社

只是像藍鳥當年疊錢疊出二連霸的例子並不多，即便像洋基自1999到2012連續14年高居薪資排名榜首，期間也不過拿了三座冠軍，2003年還在世界大賽輸給薪資排名第24名的馬林魚隊。洋基在2004年接連補進「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)和雪菲爾德(Gary Sheffield)後，可說將邪惡帝國的本色發揮到極致，但卻反而連續五年沒能打進世界大賽，直到2009年才奪冠。

太空人隊是少數靠自家農場養成奪冠的案例，可惜因為「太鼓達人」事件蒙塵。 美聯社

太空人隊可說是近年砸錢爭冠的反例。撇開偷暗號醜聞不談，不可否認他們的農場養成相當有一套，亞土維(Jose Altuve)、柯瑞亞(Carlos Correa)、史布林格(George Springer)、布萊格曼(Alex Bregman)、艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)、塔克(Kyle Tucker)、凱柯(Dallas Keuchel)、瓦德茲(Framber Valdez)這幾位奪冠核心都是自家農場出身，讓薪資總額排在聯盟中段的他們能夠連年打進季後賽，並摘下兩座冠軍。

無論道奇或藍鳥的砸錢組團、洋基的邪惡帝國還是太空人隊的農場養成，都是各球團可以選擇的奪冠與競爭模式，砸錢不一定能買到冠軍，不然不會近35年只有18%的冠軍隊伍也是當年薪資總額最高的球隊，因此道奇並沒有毀了棒球。而當年組團順利開創了二連霸歷史的藍鳥，倒是證明想要組團奪冠也必須用對方向才行。