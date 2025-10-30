「練武奇才」蔡琞傑只用6年光速打職棒 父母擺攤跟著跑超支持

「他真的是出生就是要來打棒球的！」穀保家商總教練楊孝承說的是中信兄弟新秀蔡琞傑，自國中才接受正規棒球訓練，蔡琞傑只用6年「光速」晉升職棒球員，是相當少見的例子。

中信兄弟今年首輪選進蔡琞傑，他是新北市瑞芳人，當地可以說是棒球沙漠，蔡琞傑在瑞芳國小僅打樂樂棒球，透過介紹來到新泰國中開始打球，總教練梁如豪說，蔡琞傑透過前華興教練推薦過來新泰國中就讀，天分好，接受度高，教練開的菜單都會完成，投打兼修，腳程也快，國二就在硬式組陣容，且入選小馬代表隊，國三再進到U15中華隊，獲得穀保家商青睞。

蔡琞傑自新泰國中才接受正規棒球訓練。圖／新泰國中黎俊宏老師提供

穀保家商教頭楊孝承過去在二重國中執教，二重國中拿到小馬代表權，蔡琞傑就在陣中，他說，蔡琞傑的協調性好，才會這麼快就有表現，穀保家商也是看中他投打跑守四拍子能力，且又是新北市球員，優先網羅。

蔡琞傑的轉捩點是升高二暑假，楊總透露，球隊暑假在台東移地訓練，蔡琞傑力量大爆發，「以往只是擊球率高的球員，暑假力道變強，提升一個等級，教練團都很驚訝，高二就入選U18國手。」

楊孝承表示，考慮到內野有張乙安(二壘)、葉弘仁(游擊)等人，因此讓蔡琞傑往外野發展，他腳程快，接、傳球能力好，鎮守中外野沒什麼問題，平時內、外野都練，投手也在某些特定賽事前兼練，像高三到美國打小馬青棒世界賽，還後援登板1局，球速也有143公里。

楊孝承說，蔡琞傑除了球隊日常訓練外，會自我加強，「可能是他國小沒打球，想要趕上別人，特別認真，他的個性比同年齡球員沉穩，打好打壞都是一樣態度。」

蔡琞傑(後排左四)到美國打小馬青棒世界賽，展現二刀流能力。圖／穀保家商提供

蔡琞傑大5歲的哥哥蔡子進也有打球，目前在列特博成棒隊，父母親很支持兒子，楊孝承提到，蔡琞傑的爸媽以擺攤賣雜貨維生，全省在跑，不過幾乎每個比賽都到場加油，練球也常會出現，是兒子最佳後盾。

蔡琞傑首輪就獲得指名，楊孝承說，國小沒打球，能夠在短短幾年就打進職棒，還是首輪，真的很厲害也很少見，蔡琞傑天生就是打球的料。新泰國中教頭梁如豪坦言意外，以為投手較有機會第一輪被選走，「蔡琞傑的例子能鼓勵學弟，只要肯練就有機會，希望他們拿出自信。」